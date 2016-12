Duke pritur “gjyqin” e gjyqtarëve tanë!

Nga Mero Baze

Gjykata Kushtetuese më në fund i hapi rrugë zbatimit të ligjit më të rëndësishëm të reformës në drejtësi, që ka të bëjë me kontrollin e figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke garantuar integritetin e tyre profesional, edukimin dhe distancën nga korrupsioni. Ligji, ndaj të cilit u bë një betejë e pashembullt politike nga Partia Demokratike, u kthye në një kusht thelbësor nga Bashkimi Europian për hapjen e negociatave me Shqipërinë, negociata të cilat janë miratuar në parim.

Dy prej gjyqtarëve që kundërshtuan, janë të njohur sa i përket përdorimit politik që u ka bërë Berisha në proceset e bujshme gjyqësore të mbyllura me procedurë, siç është gjyqi ndaj Lulzim Bashës dhe ai ndaj Fatmir Mediut. Falë këtyre dy gjyqeve të mbyllura me procedurë, të dy gjyqtarët u ngjitën në karrierë në Gjykatën Kushtetuese. Pjesa tjetër e Gjykatës, edhe pse plot hezitime, i hapi rrugë një procesi historik për shqiptarët dhe për këtë meritojnë të nderohen. Votimi ishte një test për “Vetting”-un edhe brenda Gjykatës Kushtetuese, dhe identifikoi idhtarët politik të mosndëshkueshmërisë së politikanve brenda saj.

Tani që ligji do të fillojë të zbatohet, mbetet të shikohet se cili do të jetë impakti i tij, tek pjesa tjetër e trupës gjyqësore dhe prokurorëve në Shqipëri.

Ligji përmban një klauzolë që është në vetvete një amnisti për gjithë njerëzit e korruptuar dhe kompromentuar të drejtësisë. Të gjithë ata që e ndiejnë se nuk e kalojnë dot testin, mund të mos riaplikojnë për vendin e punës dhe nuk do t’i nënshtrohen ndonjë procesi verifikimi as për pasuritë e tyre. Në një farë mënyre u është thënë “t’i gëzoni”, por ikni nga drejtësia.

Kjo klauzolë do të jetë testi i parë i Vetting-ut në drejtësi, për të parë se kush do të largohet me dëshirë nga sistemi.

Me llogjikën tonë normale, duket për një moment se do të largohen pothuajse 90 për qind e trupës, pasi nuk i përmbushin kriteret.

Por shpresa se ata mund të gjejnë sërish çarje brenda sistemit dhe mund t’i kapërcejnë këto hallka, është e fortë tek shumica e tyre.

Për këtë shkak, shumica e tyre nuk do të dorëhiqen, por do të tentojnë të përballen me sistemin e ri dhe do përpiqen t’i gjejnë atij të çara për të depërtuar.

Ashtu si në Gjykatën Kushtetuese, ku dy gjyqtarë i dolën ballas hapur këtij procesi, dhe në gjykatat e tjera, shumica e gjyqtarëve do të tentojnë të përballen me këtë sistem.

Vetëm se tani nuk ka vend për shqetësim dhe as për gjueti shtrigash. Tani është koha të dëshmohet se sistemi i ri është i drejtë, i barabartë dhe i ndershëm. Të gjithë ata që do të përballen me këtë sistem, duhet të provojnë që janë të aftë profesionalisht, të mirëarsimuar dhe me integritet personal.

Të gjithë kemi raste personale dhe gjyqtarë me emër dhe mbiemër që janë tallur me vendimet e dhëna nën oferta milionash apo favore pushteti. Mijëra shqiptarë tani presin të shikojnë gjyqtarin e tyre, se si do ta kalojë testin. Unë vetë kam disa prej tyre që po pres t’i shikoj si do t’i justifikojnë disa nga vendimet e tyre gjyqësore. Mijëra qytetarë shqiptarë kanë përvoja të tilla të hidhura. Është koha të shikohet sa sukses do të ketë sistemi i ri, dhe kush do t’i mbijetojë atij.

PD është e shqetësar se sistemi është kapur nga ndërkombëtarët, sidomos BE dhe SHBA, dhe se do të jetë një gjueti shtrigash ndaj njerëzve që ata nuk i duan në drejtësi. Unë uroj të jemi në dorë të Perëndimit në këtë proces. Në dorë të shqiptarëve kemi qenë dhe askush nuk na ka bërë më keq se ata.