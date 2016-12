Viti I mosmarrveshjes për drejtësinë

Mero Baze

Janë së paku tre beteja forta që e kthejnë debatin për dejtësinë në Shqipëri, në një lojë luftash fallco për opozitën shqiptare.

Së pari opozita që kërkoi me forcë ligjin e dekriminalizimit, deri në kufijt e antikushtetueshmërisë, në rastin e parë që u prek një deputet I saj, ngriti kartonat kundër këtij ligji.

Së dyti edhe pse kali I betejës për opozitën është korrupsioni, ajo bëri betejën më të pashembullt në histori, për të kundërshtuar dhe sabotuar zbatimin e reformës në drejtësi, që pastron sistemin në themel nga korrupsioni I mbjellë prej mungesës së drejtësisë dhe I jep fund pandëshkueshmërisë së zyrtarëve të lart dhe atyre të drejtësisë që kanë mbjell farën e korrupsionit në vend.

Dhe së treti për herë të pare ka një betejë legale të një opozite shqiptare, kundër faktori ndërkombëtar lidhur me reformat jetike në vend.

Beteja e parë e opozitës ajo e dekriminalizimit, u ç’mitizua që në minutën e pare të hyrjes në fuqi të saj, kur tre anëtar të KQZ të zgjedhur nga PD, ngritën kartonat kundër për të penguar heqjen e mandatit për deputetin Dashamir Tahiri të PD. Edhe pse prokuroria solli fakte për dënime të padeklaruara të tij në Itali, opozita dëshmoi se po të kishte shumicë politike në KQZ do ta mbronte deputetin në fjalë, që e prek ligji që ka miratuar vet. Dhe nëse këtë arysetim e shtyjmë më tej, nëse PD sot do të ishte shumicë në Kuvend, jo vetëm që nuk do të miratohej ligji I dekriminalizimit dhe reforma në drejtësi, por gangsterët e saj, do ishin ëngjëjt e politikës shqiptare.

Detyrimi për të mbrojtur një dpeutet që e prek një ligj I hartuar nga vet opozita, flet për lidhje më shumë se politike të kreut të opozitës me krimin, ose pafuqi dhe frikë të kreut opozitës, për tu pëbrallur me këtë deputet.

Ky gjest është fyes për PD dhe elektoratin e saj, të cilët Tahirin nuk do të deshën ta kishin deputet, edhe sikur të njeriu më I pastër në botë. Standartet e tij intelektuale dhe figura publike e tij, nuk I bëjn nder as PD, as Kuvendit, dhe asnjë force politike në Shqipëri.

Beteja e dytë fallco e PD ëshët beteja kundër korrupsionit. Kjo betejë në një periudhë afatgjatë kërkon një sistem drejtësie të shëndosh, që të ndëshkoj vjedhjen dhe krimin dhe të zhduk fenomenin e pandëshkueshmërisë në Shqipëri.

Reforma në drejtësi ishte zgjidhjs e duhur për të. E mbështetur dhe ideuar nga faktori ndërkombëtar, sidomsos BE dhe SHBA, kjo reformë dominoi betejën politike të këtij viti, duke futur opozitën në një spirale të rrezikshme antireformë .

Fal presionit ndërkombëtar dhe humbjes së pakicës bllokuese të PD në Kuvend, opozita u detyrua formalisht të ngre dorën më 22 korrik, për ta bllokuar sërisht zbatimin e reformës në mënyrë të përkoshme disa javë më vonë, duke e çuar në Gjykatë Kushtetuse, sa për të dëmtuar prcoesin e hapjes së negociatave me BE.

Beteja e PD, kundër reformës në drejtësi, është një nga betejat më të mëdha që ka bërë ndonjë here, ndonjë forcë politike për një reformë kushtetuese në vend, dhe e gjitha bazohet, tek paranoja, se humbja e kontrollit mbi sistemin e drejtësisë mund të prek vet opozitën, për shkak të aferave të saj korruptive, kur ishte në pushtet. Kjo ja ul aq shumë besueshmërinë betejës së saj kundër korrupsionit, sa në së paku dy zgjedhje lokale të kryera gjatë vitit, u dëshmua një humbje e thellë e saj, për shkak të mungesës së besueshmërisë.

Beteja e tretë e vërtet e opozitës, është ajo kundër Bashkimit Evropian dhe SHBA. Për herë të pare në historinë e Shqipërisë, një parti e madhe politike merr qëndrim zyrtar kundër politikës së BE dhe SHBA. Në vitin 1997, Berisha ka tentuar të mbuloj krizën me SHBA, duke u hequr si aleat I evropinëve. Kjo ishte hera e parë që PD sulmoi në front dhe u përfshi në një betejë politike dhe legale kundër Bashkimit Evropian dhe SHBA, lidhur me reformën në drejtësi. Ka së paku, katër deklarata zyrtare të përbashkëta të BE / SHBA, kundër qëndrimeve të PD, për reformën dhe sulme anasjelltas, të PD kundër tyre.

Dy ambasadorët e rëndësishëm të perëndimit në Shqipëri, Donald Lu dhe Romana Vlahutin u bën objekt I sulmeve personale nga PD përkundër mbrjtjes zyrtare që u bëri Bruskeli dhe Uashingtoni. Ish kryetarja e parlamentit Jozefian Topalli ka shpërthyer sot marazin e saj për këtë situatë, duke theksuar se reforma u bë fal presionit perëndimor dhe se në PD, vetëm dy tre deputetë kanë qenë pro saj.

Beteja e PD kundër Perëndimit, nga ana tjetër forcoi në mnyrë artificiale pozitat ndërkombëtare të qeverisë dhe bëri që Kancelarja Merkel, ta pres për herë të tret brenda mandatit të tij, kryeministrin Edi Rama dhe ti jap mbështetje të fort për integrimin në BE.

Fundi I këtij viti, në fakt koincidon me fundin e gjithë përpjekjeve të opozitës, për ta penguar drejtësinë, duke shndërruar vitin 2016 në një vit të madh mosmarrveshjesh për drejtësinë shqiptare, ku në fund triumfoi reforma dhe inicativa e perëndimit. Tani mbetet që viti 2017 të jetë viti I zbatimit të saj dhe viti kur shqiptarët duhet të vlerësojnë dhe votbesojnë me vote, ata që e dëshën dhe ata që e kudnërshtuan këtë reformë si kamikazë.