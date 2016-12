REPLIKA/ “Blushi po ia kalon edhe Lulit e Berishës me mllefin e tij, por në ekonomi është injorant”

Ministri i Financave, Arben Ahmetaj, ka replikuar në Ben Blushin, pas kritikave të këtij të fundit në lidhje me planin e qeverisë për të invesyuar 1 miliard euro në tre vitet e ardhshme.

Replika e plotë e Ahmetajt:

Te jesh fillestar ne ekonomi kur hyn ne politike nga nje rruge tjeter e jetes, s’eshte aspak per t’u kritikuar. Por te mbetesh i tille kur qendron gjate ne politike dhe pretendon te drejtosh sektore te jetes si minister, apo edhe me keq “te shpetosh Shqiperine” si lider, nuk mund te trajtohesh me si i pafajshem kur flet budallalleqe per ekonomine.

Kjo eshte arsyeja pse nuk e kam trajtuar dot si te pafajshem mikun tim Ben Blushi, i cili ekonomine e mat me barometrin e mllefit te tij ndaj Edi Rames, qe diten qe ky i fundit u be Kryeminister.

Por qekur ai filloi qe barometrin e tij ta bente manual ekonomik te perpjekjes personale per rrezimin e qeverise, fajesine e tij per padijen ne ekonomi, ia kam vene ne dukje edhe publikisht.

Sot Blushi ka reaguar ndaj Programit te ri 1 miliarde euro per Rindertim (P1MR), qe u lancua nga kryeministri. ‎1 miliard euro në 4 vjet jane shume pak, sipas tij, sepse duhen 1 miliarde cdo vit për “Rindërtim Total”!

Po sot une po ia shkruaj atij dhe atyre qe mund t’i lexojne faqet e manualit ekonomik te tij se duke e share programin, Blushi e ka miratuar ate pikerisht sepse me kete program shkohet mbi ate qe kerkon ai! Pra me shume se 1 miliarde euro per Rindertim ne vit:-). Sepse ky program qe do te shtrihet fillimisht ne tre e jo ne kater vjet, eshte plus programit buxhetor te investimeve qe ne vetvete eshte 750 milione uusd-))

Ne reagimin e Blushit ka shume per t’u argetuar me siperfaqsimin e tij ekonomik, sepse ai flet per GDP-ne, borxhin publik dhe marken gjermane, me lirine e plote te njeriut qe nuk i kupton gjerat qe thote dhe te politikanit qe nuk synon te verteten po krijimin e saj:-)))

Por une nuk do t’u humbas kohe lexuesve ketu me to. Sepse dua ta mbyll me pjesen me te dhimbshme te shfaqjes se radhes se Blushit si shpetimtar i te varferve, permes recetave te tij magjike, te cilat te kujtojne ca reklama qe i beheshin ne kohera te vjetra uthulles, si ilaç me cudiberes se sa penicilina!

Pjesa me e dhimbshme eshte ajo ku Blushi i mban ison Lulezim Bashes dhe Sali Berishes per shpenzimet e luksit te kryeministrise.

Ne garen me ta se kush e shan me shume Edi Ramen dhe qeverine e tij, e fryn edhe me keq shifren e sajuar nga Saliu, te recituar nga Luli e te amplifikuar me tej nga Blushi vete. E gjitha nje propagande genjeshtrash per te ardhur keq. Sepse Saliu e di te verteten por genjen si zakonisht per te galvanizuar trupat e tij.

Luli ben sikur s’e di te verteten se ia do puna qe te perserise si robot ato qe thote Saliu. Ndersa me keq nga te dy keta eshte Blushi, qe jo vetem nuk e di si eshte e verteta, sepse nuk kupton (dhe as pyet ngaqe kujton se kupton) dhe sepse mllefi e shtyn me tutje se sa vete Saliu e Luli ne rrugen e genjeshtrave…

Per te gjithe ata qe s’e dine, Ben Blushin e kam pasur dhe e kam mik, por tek ekonomia s’kemi qene asnje dite afer. Sepse sa here i jam afruar ta familjarizoj, me ka thene se shifrat per te jane opinione qe varen nga interesat e politikes, jo nga kokefortesia e statistikes.

Sot natyrisht jemi çdo dite e me larg, sepse per interesin e tij politik, Blushit nuk i intereson fare e verteta, por krijimi i saj ne funksion te gares me Saliun e me Lulin se kush i helmon me shume shqiptaret me balten kunder qeverise. Nje gare qe Blushi mund ta fitoje me ta si krijues, po s’ka asnje shans ta konkretizoje si shites i nje libri te ri me nje permbajtje shume te vjeter!‎‎