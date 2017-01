Berisha “harron” majin ‘96, marsin ’97, shtatorin ’98, “Gërdecin’, “21 Janarin” kur thotë: Viti 2016, më i ziu pas diktaturës….

Sali Berisha në urimin e tij për Vitin e Ri ëhstë marrë më shumë me 40 muajt e qeverisjes së majtë të kryesuar nga Edi Rama. Madje ka mundur të artikulojë dhe faktin se viti që sapo mbyllëm është viti më i zi për shqiptarët që nga koha e diktaturës.

Berisha si pa dashje ka kaluar dhe vjedhjen e votave dhe rrahjen e opozitës në maj 1996, dhe tragjedinë e piramidave të vitit 1997 ku humbën jetën mbi 5 mijë njerëz të pafajshëm, dhe grushtin e dështuar të shtetit më 14 shtator 1998, dhe sulmin ndaj institucioneve më 2000, dhe vjedhjen e Rrugës së Kombit,dhe shpërthimin shtetëro të “Gërdec” ku u vranë nga Shkelzeni i tij 26 vetë dhe u plagosën mbi 300 të tjerë, dhe 21 janarin 2011 ku u vranë në mes të bulevardit katër protestues të pafajshëm.

Berisha bën një kapërcim të fortë pothuajse mbi 20 vitesh për të ardhur te viti 2016.

Po citojmë postimin e plotë të Berishës në rrjetin social:

Gezuar Vitin e Ri 2017! Me kete rast une nga zemra dua t’ju uroj ju, dhe mbare shqiptareve, miqve te tyre kudo ne bote, nje Vit te Ri plot shendet, mbaresi, gezime dhe suksese. Nje vit me ndryshime te medha per mire dhe fitore!

Te dashur miq, ne mbyllem dje jo vetem vitin 2016 por dhe 40 muaj te mandatit te rekordeve me te zeza, mashtrimeve me te medha, deshtimeve me te thella.

Qe nga kohe e diktatures, Shqiperia, si kete vit, kurre nuk ka qene e damkosur nga rekorde kaq te zeza si:

– vendi me i korruptuar Europes,

– si Kanabistan apo Kolumbia e saj per drogen dhe trafikun

– vendi i dyte ne bote per braktisjen nga qytetaret e saj dhe i pari ne Europe per kerkesat per azil politik

– vendi i deputeteve, zyrtareve te larte vrases, trafikante, etj…

Ne mbyllim vitin 2016 dhe katervjeçarin si njerezit me te mashtruar e per rrjedhoje shpresevrare, me te zhgenjyer por dhe me te poshteruar te Europes.

Sot pas kater vitesh qeverisje te gjitha premtimet elektorale te Edvin Kristaq Rames per te cilat ai u votua, si:

– sherbimi shendetesor falas, arsimi falas,

– ulja e taksave per 95% te shqiptareve,

– heqja e TVSH per ushqimet baze dhe energjine elektrike,

– rritja e rrogave dhe rroga e 13-te,

– 3 pensione shtese,

– 5-fishim i fondeve per fshatin etj etj, jane vetem disa nga dhjetra mashtrimet e medha te njeriut qe nuk skuqet dhe as nuk zverdhet nga mashtrimet e tij.

Ky vit ishte si nje kupa e zeze ne zinxhirin e deshtimeve me te thella ne te gjitha fushat.

Deshtimet e medha ekonomike shkaktuan dhimbje tejet therese te qytetaret, ngrine rrogat, rriten me 12% pra ne 74% borxhin, shkaterruan dhjetra mijra vende pune, larguan investitoret e huaj nga Shqiperia dhe se bashku me ta miliarda e milarda euro kapitale.

Ne Shqiperi zhvillimi ka ndaluar. Ne kater vite, sipas librave te thesarit jane investuar mbi 2.3 miliarde euro por deri sot nuk ka perfunduar asnje km rruge, shkolle e re, spital, ujesjelles apo kanalizim. Nderkohe po ju rikujtoj se me 2.3 miliard euro jane ndertuar rruga e Kombit, autostradat Ibe-Elbasan; Lushnje – Fier; Levan-Vlore; Levan-Tepelene-Gjirokaster; Shkoder – Han i Hotit, Korçe – Qaf-Plloçe, Rruga e Bregut dhe 32 km te rruges se Arbrit.

Ne rrafshin social piktori deshtak me pseudoreformat e tij ka realizuar:

– ngrirjen e rrogave,

– shkaterrimin e dhjetra mijra vendeve te punes dhe

– mijra e mijra bizneseve

– rriti varferine ekstreme nga 1.06 ne 4,7% pra rreth 4 here dhe zhyti ne varferi te moderuar mbi 47% te shqiptareve.

Por po kaq te medha ishin deshtimet politike keto kater vjet. Ne mbyllim vitin dhe katervjeçarin me:

– refuzimin nga BE, per shkak te Edi Rames, te hapjes se negociatave dhe mjerisht si:

– vendi i pare, nder 60 vende kandidate, per rivendosjen e vizave nga BE,

– marredheniet me fqinjet jane me te merdhiturat qe nga koha e Luftes se Ftohte.

Prandaj ju ftoj sonte te dashur miq, qe rekordet e zeza te vitit 2016, dhe te kater viteve qe leme pas, mashtrimet e medha te Edvin Kristaq Rames, deshtime e tij te thella t’i kthejme ne nje thirrje te fuqishme per ndergjegjen tone, ne betim solemn per te shnderruar vitin 2017 ne vitin e shpreses, ndryshimit te madh dhe fitores!

BE dergoi nje mesazh te qarte per shqiptaret se

– me Edi Ramen nuk hapen negociatat dhe se

– rikthimi i vizave eshte shume i afert!

– Perveç ketyre, deklaratat e turpshme te Edvin Rames, te bazuara ne korrupsionin politik, kunder Presidentit te zgjedhur te SHBA Donald Trump perbejne nje damke te zeze ne marredheniet tona me aleatin dhe mikun tone kryesor.

Prandaj ju ftoj te dashur miq, qe te shnderojme 2017 ne vitin e shembjes se mureve te krimit, droges dhe korrupsionit qe na ndajne nga Europa, ne vitin e

marredhenieve te shkelqyera me administraten e Presidentit Donald Trump dhe SHBA!

Une nga zemra uroj çdo shqiptar; Gezuar Vitin 2017, vitin e ktheses se madhe. Le te sjelle ky vit per secilin prej jush plot shendet, lumturi, gezime, shprese dhe besim dhe gjithcka te mire qe ju meritoni! Zoti ju bekofte ju, familjet tuaja, Shqiperine, Kosoven, te gjithe shqiptaret dhe miqte tane kudo qe jane! Gezuar!!