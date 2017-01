Debatet që vetëprovokon Edi Rama

Nga Mero Baze

Diferenca mes debateve që vetëprovokon Edi Rama dhe debateve që kanë mbajtur hapur kundërshtarët e tij, është thellësiht cilësore në favor të tij. Dhe kjo duke se nuk është rastësi, por strategji e tij. Është paksa mes të qenit hilanjoz dhe qesëndisës, në lehtësinë me të cilën i peshkon kundërshtarët, që të punojnë për të, duke marrë rolin e kritikut.

Debati i fundit mbi koncertin e Asamblit të Filarmonisë së Vjenës në Tiranë, është rasti më i freskët. Me një delir që shqiptarëve nuk u mungon, që të vendosin veten atje ku nuk është, as vendi dhe, as profili i tyre, ai ka arritur ta nisë vitin e ri në Shqipëri me një debat mbi vlerat apo problemet e një koncerti luksoz në Tiranë. Në një rast të ngjashëm vite më parë unë kritikoja Sali Berishën pse kishte harxhuar 1 milionë euro për të kënduar Çiljeta në një koncert në Tiranë, që synonte të zhurmonte protestën politike të opozitës. Lekët e Koncertit, pra 1 milion euro, i paguante Ministria e Integrimit, ajo e Turizmit dhe ajo e Inocavionit, pra Bregu, Xhaferraj dhe Pollo, pasi nuk mbante dot atë faturë asnjë minsitri. Përtej faturës dhjetëfish më të lartë, kishim të bënim me një tallava që hapej me këngën “Burrë i lindur lart në pisha, Rrofsh e qofsh Sali Berisha”, vazhdonte me këngët “hit” të Çiljetës, për gjtihë pjesët erotike dhe jo erotike të trupit dhe mbyllej me thirrjet “Sali, Sali, ti je bota”.

Sot debati është, pse është paguar 160 mij euro për Asamblin e Filarmonisë së Vjenës, pse vunë qeleshe në kokë, pse morën nga një gotë raki, etj. E vetmja vrejtje e përbashkët është Sadri, që është gjithmonë aty në krah të Kryeministrit për të marrë pjesën e tij.

Por, tani problemi nuk është tek cilësia e Koncertit, për të cilin të gjithë pajtohen që ishte perfekte, por tek fakti se si Edi Rama ka arritur ta nxisë këtë debat, ta provokojë dhe t’i kthejë armiqtë e tij, në aleatin e tij kryesor, duke e nisur vitin e ri me një debat luksoz për shoqërinë tonë.

Nëse punon për një redaksi të huaj të akredituar në Tiranë dhe shefi të pyet, se cili është debati i ditës në Tiranë, ti duhet t’i shpjegosh, se Kryeministri dhe rivalët e tij, janë duke u përleshur për qeleshet , rakinë dhe regjinë e Koncertit të Asamblit të Filarmonisë së Vjenës në Tiranë. Sikur shefi të mos ta dijë që ky vend është i mbushur me plot halle e probleme, do mendojë që jemi vërtet Austria, pasi atje ndodh vërtet që gazetat hapen me cilësinë apo performancën e një koncerti që zhvillohet në opera.

Edi Rama ia ka arritur kësaj dite. Ky në fakt është talenti i tij më i mirë ë marrëdhëniet publike, të cilin e aplikon shpesh. Provokimi i debateve që e nxjerrin atë në pozitë superiore, ka nisur me provikimet që u bën “idiotëve nacionalistë” fqinjë si në Serbi apo Greqi, lidhur me nacionalizmin e tyre etnik, ksenofobinë ndaj shqiptarëve dhe frymën antiperëndimore, duke i nxjerrë shpesh në pozicion “jashtë loje” me shpërthimet e tyre të vjetra.

Kjo që po ndodh në Tiranë këto ditë është vërtet gazmore. Debati i provokuar dhe i mbajtur gjallë nga Rama, ka mbytur debatin mbi ndonjë epidemi të mundëshme gripi apo të ftohtit polar që po vjen, ka mbytur debatin mbi reformën zgjedhore apo të ardhmen e koalicioneve, biles dhe vetë aktorët politikë, janë turrur të përfshihen në këtë debat nga frika se mos fiton pikë Edi Rama.

Por e vërteta e vetme është që Edi Rama nuk fiton nga bilanci i këtij debati, por nga vetë debati. Atij i mjafton që në kohën që qeveris ai të debatohet mbi cilësitë e koncerteve të instrumentistëve vjenezë, kurse në kohën e Berishës të debatohej nëse ai Shkëlzeni tjetër kishte gisht në vrasjen e 26 njerëzve në Gërdec, nëse vetë Berisha urdhëroi vrasjen e katër qytetarëve, nëse ai do ta vriste apo jo kryetarin e opozitës, nëse ishte apo jo vërtetë horr bulevardi, Presidenti dhe a ishte lavire Kryeprokurorja.

Edi Ramës i mjafton kaq, që ai të dalë i fituar nga ky debat dhe duke qëndruar jashtë tij. Por duket që i shijon shumë, pasi, sapo shuhet pak zhurma, ai i provokon sërisht që të vazhdojnë të flasin për këtë gjë. Dhe ata nuk reshtin për fatin e tij të mirë, duke tentuar t’u mbushin mendjen shqiptarëve, të thonë me vete “debate të tilla paçim”.