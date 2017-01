14 sfidat që do të vendosin fatin e Premier League

Tottenham i dha fund serisë prej 13 ndeshjesh pa humbje për Chelsean, por më shumë se rekordin i Bluve, skuadra e Pochetinos ndali rrugëtimin e djemve të Antonio Contes drejt titullit, duke injektuar sërish rivalitet për vendin e parë të Premier League. Liverpooli i vendit të dytë mbetet 5 pikë më pak, ndërsa Tottenham dhe Manchester City ndjekin me 7 pikë më pak. Deri në fund të sezonit çdo 90 minutësh do të jetë shumë i rëndësishëm në garën e titullit, por në veçanti janë 14 sfida që mund të rezultojnë vendimtare. Fillimisht Liverpool udhëton drejt “Old Trafford” ashtu si edhe Chelsea që do të vizitojë shtëpinë e Manchester United, ndërsa në 21 Janar, Manchester City pret Tottenham.

Një duel mjaft i nxehtë do të jetë edhe ai mes Liverpool e Chelseat në 31 Janar dhe janë pikërisht blutë që 4 ditë më vonë presin në “Stamford Bridge” Arsenalin për derbin e Londrës. Nuk ka pushim as për Liverpoolin që e presin dy muaj zjarri pasi në 11 Shkurt, të besuarit e Jurgen Klopp presin Tottenham, ndërsa në fundin e muajit të dytë të vitit 2017, “Etihad Stadium” hap dyert për derbin e Manchesterit që do të vendosë jo pak për fatet e këtij sezoni. Në 18 ditët e para të Marsit, Liverpooli do të ketë sërish një kalendar të fortë me Arsenalin që do të vizitojë qytetin-port, ndërsa në 18 Mars “The Reds” sfidojnë Manchester City-n që do të vazhdojë kalendarin me dy sfida të rëndësishme kundër Arsenalit dhe Chelseat në transfertë. 4 duelet e fundit që mund të vendosin shumë për fatet e titullit janë Manchester United-Chelsea, Tottenham-Arsenal, Arsenal-Man. United dhe në datën 13 Maj Tottenham do të presë Manchester United në “Ëhite Heart Lane”./SS/