Llalla del në “punë” për plaçkë azili!

Nga Anri Bala

Adriatik Llalla, kryeprokurori i Shqipërisë dhe ish-kryetar i ILDKP-së, që fjeti gjumë dhe u tall me dosjet e korrupsionit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe ofiqarëve të Sali Berishës, pa pikën e frikës ndaj ligjit… ka dalë në punë për “plaçkë”.

Natyrisht, kjo është puna e fundit e ndërmarrë prej tij, në këmbim të borxhit ndaj tutorëve të cilët i dhuruan 101 vota, që ky i paaftë të drejtonte Prokurorinë! Kushti i parë për kryeprokurorin, që i duhej çiftit Meta-Berisha, ishte: “Një zyrtar i cili do i mbronte me të gjitha mundësitë dhe energjitë, pasuritë e tyre dhe të bandave të tyre, të fituara me “djersën e ballit”… të popullit.

Njeri më të sigurtë se ky Llalla, nuk u gjend në tokën e Zotit dhe bahçen e shërbëtorëve. Me thënë të drejtën nuk e menduan keq… për veten e tyre! Llalla jo që i mbrojti dhe i ruajti, por edhe i’u a fshehu “plaçkën” që kishin grumbulluar. U la kohë katër vjet që t’i rregullonin , ti lanin dhe t’i pastronin edhe “plaçkën” e pistë edhe pisllikun e përfitimit të “plaçkës”.

“Kryezoti” i pasurive për katër vjet në detyrë, ka marrë vetëm një vendim “spektakolarë” gjatë detyrës së tij që e justifikoi “gjumin”: Ka gjobitur me 50 mijë lekë deputetin Azgan Haklaj për mos deklarim pasurie, duke mos pasur asnjë pasuri. Haklaj nuk kishte as një pasuri për të deklaruar, përveçse një kredi për shtëpi. Këtu Llalla e mbylli karrierën me “nder turpi”, si një shërbëtor i hajdutëve dhe i maskarenjëve të këtij vendi!

Si kryeprokuror bëri ç’është e mundur të dështojnë dosjet më të rëndësishme të krimeve politike dhe qytetarët nuk do i’a falin. Gjykata ka pjesën e saj, por “petullat s’bëhen me ujë” dhe Llalla vetëm këtë gatoi dhe serviri para gjykatave, dosje që çdo jurist i rrëzonte si të pavërteta dhe të pambështetura në prova dhe fakte.

Por në ditët e fundit të “mbretërimit”, ai ka marrë një tjetër detyrë shumë më të rëndësishme tashmë, jo si të parat që i dhanë ofiqe dhe para, por më të veçantë: Të trembë kryetarin aktual të ILDKP-së, ish-prokurorin Shkëlqim Ganaj.

Tani, jo për të mbrojtur tutorët, por edhe veten, sepse konviktori i qytetit të studentëve tani jeton në luks, paguan shtëpi në Gjermani, shkollon fëmijët në Gjermani dhe pjell fëmijë në Gjermani! Duke krijuar një precedent të rrezikshëm penal, ai dhe bandat e tij me emra prokurorësh, vazhdojnë të sulmojnë Shkëlqim Ganajn dhe institucionin që ai drejton.

Prej muajit dhjetor, është stafi i Ganajt, që do kontrollojë pasuritë që Llalla me shokë kanë bërë. Me vendime të formës së prerë, të dy shkallët e gjyqësorit, deklarojnë se nuk ka kompetenca dhe është në konflikt interesi, hetimi i Prokurorisë ndaj ILDKP-së. Por Llalla nuk ndalet… në betejën për “jetë a vdekje”.

Kryprokurori i trembur, po lufton hapur dhe zbuluar, duke sulmuar deputetët e PS dhe familjarët e tyre (Leskaj për djalin, Rakip Sulin dhe ish-deputetin Kokëdhima) të akuzuar nga Berisha. Llalla… ka gjetur kohën dhe vendin për të bërë “plaçkë”: “Luftë me ata që e rrëzuan Berishën dhe sulm me ata që do rrëzojnë Tikun dhe bandën e tij të “plaçkës”!

Në fakt Tiku do të largohet si i sulmuar dhe i përndjekur… jo si i dhjerë dhe i përlyer me poshtërsitë dhe pasuritë e pista që të jep pushteti! Ndaj, po lufton që ndërkombëtarët të binden se, ishte PS dhe Ganaj ato që e larguan dhe jo Vetting-u dhe Drejtësia. Dhe tak-fak Tiku, me dhallë dhe kos në dorë, përfiton azil si Vishoja në ’97-ën, në Kanada!

Hajde i thuaj “fshatar budalla” Tikut! Me një gurë vret gjithë tufën e zogjëve dhe jeton e mbretëron me makina dhe suita në Gjermani dhe para të fshehura nëpër valixhe. Sikur vetëm makinat e familjes të shesi Tiku të blera me rrogat e tij dhe bashkëshortes, i merr gjysëm milioni euro… që i ka fituar me “drejtësi” në drejtësi.

Ndërsa Ganaj vetëm për këtë rast duhet të vihet para akuzave dhe të mbajë përgjegjësi! Sa mirë do të ishte, sikur Tiku ta fillonte hetimin me këtë akuzë: “Zoti Ganaj të akuzojë për “shpërdorim detyre! Përse nuk kontrolloni pasuritë e mija dhe të familjarëve të mi?!”

Por… Ganaj siç duket e ka menduar dhe pa i thënë gjë Tikut! Tashmë Tiku është i vonuar, koha mbaroi thotë populli. Ti dhe të gjithë ato si ti, do të jeni objekt hetimi dhe askush nuk do të i’u lejoi të hetoni, sepse nuk ka vend në botë ku i akuzuari heton akuzuesin. Koha mbaroi Tiku! Tani ndoshta as azili Gjerman nuk të bën derman… megjithëse strategjia jote të lë pa fjalë!