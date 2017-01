Moti i keq, shpëtohen 4 persona të izoluar, shtatzëna refuzon helikopterin

Moti i acartë që ka përfshirë Shqipërinë do të vazhdojë me temperatura nën zero gradë dhe ditën e sotme, tesa kjo parashikohet që të jetë fundjava më e ftohtë e vitit. Reshjet e dëborës janë ndërprerë, por temperaturat kanë qenë tepër të ulëta në të gjithë vendin gjë që ka vështirësuar jetesën e banorëve në zonat më të prekura nga moti i ftohtë, dhe sidomos qarkullimin rrugor në zonat rurale.

Në kryeqytet temperaturat shënojnë ­7 gradë celcius, në zonat verilindore temperaturat shkojnë deri në ­20 gradë në zonat më të thella, e ndërsa në zonat juglindore termometri shënon ­17 gradë. Ndërkohë siç njoftohet nga buletinet meteorologjike nga dita e hënë pritet një rritje e lehtë e temperaturave.

Situata paraqitet problematike ashtu si edhe dita e djeshme, dhe shkak për këtë janë bërë ngricat që kanë mbuluar disa akse kryesore në vend. Pjesa më e madhe e rrugëve në vend kalohen me zinxhirë, ndërsa aktualisht akset kombëtare janë të gjitha të kalueshme. Veriu dhe veri­ lindja janë rajonet më të prekura nga stuhia e motit të keq që përfshiu Shqipërinë ditët e fundit.

Shumë fshtra janë izoluar nga bllokimi i rrugëve si pasojë e tradhësisë së dëborës në Kukës, Shkodër, Pukë dhe Dibër, ndërsa disa prej tyre kanë mbetur edhe pa energji elektrike.

Situata e motit në Kukës vijon të përkeqësohet, ndërsa trashësia e dëborës në disa zona arrin deri në 2 metra. Puna nuk është ndërprerë për asnjë çast për zhbllokimin e rrugëve ndërsa vështirësi janë hasur edhe në rastet e urgjencave.

Tre të sëmurë janë transportuar me shumë vështirësi drejt spitalit rajonal nga Orgjosti, Shtiqni e Malziu. Në një pjesë të fshatrave ka munguar energjia elektrike, ndërsa banorët janë furnizuar rregullisht me ujë të pijshëm. Erërat e forta dhe stuhitë e dëborës kanë pushuar duke u dhënë mundësi mjeteve e makinerive borëpastruese të rivendosin qarkullimin, ndihmuar edhe mbështetja me mjete të specializuara nga Ministria e Brendshme, Emergjencat Civile apo dhe ushtria. Rruga e Kombit qarkullohet pjesërisht me zinxhirë, ndërsa lartësia e borës në akse rrugore varion nga 0.4 deri 1.1 m.

Ndërsa në Vlorë është një i pastrehë është dërguar në komisariatin e policisë pas temperaturave shumë të ulëta. Në Elbasan dhe Korçë policia bën thirrje për drejtuesit e mjeteve të lëvizin me kujdes për shkak të ngricave. Punonjësit e emergjencave, Policia e Shtetit dhe gjithë strukturat e angazhuara për përballimin e situatës, gjenden në terren për t’iu gjendur pranë qytetarëve e mjeteve në vështirësi.

Firmat kontraktore po punojnë me forca dhe mjete në akset rrugore problematike. Ndërkohë furnizimi me energji elektrike ka qenë gjithashtu me ndërprerje në zonat e thella, sepse për shkak të ngricave, specialistët e OSHEE e kanë të vështirë lëvizjen me mjete.

Izolimi nga dëbora, katër persona shpëtohen me helikopter

Katër persona të izoluar nga dëbora janë shpëtuar sot me helikopterë “Cougar” të Forcave të Armatosura. Helikopteri i parë fluturoi për në fshatin Iballë të Pukës, ku ndodheshin 3 persona të izoluar në një minierë, të cilët pasi u shpëtuan u morën dhe u transportuan në Pukë.

Helikopteri i dytë “Cougar” u ul fshatin Konaj të Fan­it për të transportuar një grua shtatzënë. Por, ajo refuzoi të hipë në helikopter dhe për këtë arsye ekipi u kthye pa njeri në bord. Ndërkohë gjatë mesditës së kësaj të diele një helikopter i Forcave të Armatosura bëri të mundur shpëtimin e tre minatorëve të bllokuar nga dëbora në Iballë të Pukës. Ata ndodheshin të izoluar prej ditës së premte.