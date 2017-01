Ra ky I ftohtë dhe u pamë

Mero Baze

Është e vërtet se bën më shumë ftohtë, nëse shikon televizionet, se sa kur del jashtë. Ka më shumë borë dhe akull në ekrane, se në rrugë dhe më shumë qeveritarë të veshur me kapuçë e çizme, se sa qytetarë. Mund ta themi pa drojë se qeveria e ka tepëruar me betejën e saj publike, për dimrin që na ka zënë derën, sidomos me paralajëmrimet për “më të keqen” që mud të vij.

Por kjo fushatë e saj qartazi politike, ka zbuluar disa probleme që duhet të na kthehen në mësim.

Fillimisht ka zbuluar nevojën për solidaritet dhe vullnetarizëm. Durrësi, ku bora është mysafire dekadash, është ende me rrugica me akull dhe një bregdet si Golemi I ka ende rrugicat e ngrira, ngaqë askush nuk e di që ato duhen pastruar vet pasi bie borë. Presin diçka nga bashkia apo shteti, meqë I shikojnë dhe në TV me xhupa, por harrojnë të dalin tek dera e shtëpisë e të pastrojnë rrugën ku mund të thyejnë kockat e të përfundojnë në spital. Siç dhe ka ndodhur me shumicë këtë javë.

Thirrja e Veliajt në Tiranë për të trokitur në dyertë e fqinjëve të vetmuar, dhe ndihma për njerëzit që mendon se nuk kanë ku të flenë, është po ashtu një traditë njerzillëku, që duhej të vinte ky dimër për tu ngjallur.Të dhënat flasin se ka mbi 100 telefonata tek zjarrfikset e Tiranës dhe në polici nga qytetarë, që raportojnë për fqinjë të tyre që nuk ju hapin derën dhe në disa raste ndërhyrjet kanë rezultuar vendimtare për ti shpëtuar. Pra solidariteti ka funksionuar dhe plot njerëz janë kujtuar se dikush krah tyre mund të jetë në hall.

Dimri ka zbuluar se cilësia e ndërtimeve tona nuk është problematike vetëm ndaj tërmeteve për të cilët kemi frikë se do bien një ditë. Mjaftoi ky I ftohtë dhe të gjithë ndryshuam orarin e dushit nga mëngjesi në mbasdite, pasi depozitat janë ngrirë, tubat po çahen, filtrat po shpërthejnë dhe uji po ikën dëm. Ky dimë dedektoi abuzimin tonë të madh me infrastukturën e ndërtimit të pallateve, me depozitat sipër tyre, me tubacionet e jashtme dhe mbi të gjitha me papërgjegjësinë për të qenë brenda standarteve të një ndërtimi në kryeqytet.

Dimri po ashtu ka zbular problemin e ngrohejs në shkolla dhe kopshte, si një problem që egziston si traditë e munguar. Opozita është kapur me këtë histori si zbulim, a thua se kur qeverisnin ata tre vjetë më parë, në shkolla mund të rrije me kanatjere. E vetmja gjë e re, sivjet është dimri, dhe ai e zbuloi dhe këtë problem. Unë nuk e di në çfarë mase ka ndikuar epidemia e gripit dhe në çfarë mase ngrohja e shkollave, në vendimin për ta shtyrë mësimin dhe një javë, por më duket shumë normale që shkollat dhe kopshtet të mbyllen qoftë dhe për mungesë ngrohjeje. Kjo është një infrastrukturë që mungon në arsimin tonë dhe duhet t’ia nisim ta zgjidhim në mënyrë rrënjësore përmes ngrohjes me gaz, pelet apo energji elektrike sipas rastit. Univeristeti I Tiranës ka pasur kaldajë ngroheje deri në vitin 1990, që ngrohte çdo auditor dhe tani nuk kanë më ngrohej as kopshtet e shkollat. Shtyrja e shkollës është një vendim I drejtë, pasi ato mund të zëvendësohen.

Nuk e kuptoj pse opozita bën sikur ka zbuluat diçka korruptive kur thotë që nuk ka ngrohje, në vend që ta ngrej si problem se si ta organizojmë ngrohejn në shkolla. Është një probem I zbuluar nga dimri I këtij viti, dhe I mbuluar nga rrumpulla e viteve të ngrohta, që kanë bërë të mundur të shtyhet me papërgjegjësi.

Një tjetër problem që nxjerr zbuluar ky dimër janë rrugët. Shqipëria ka rrugë të reja nga Veriu në Jug, por është e tmershme të mendosh se investimi ynë më I madh, ajo që quhet “Rruga e Kombit” me 1.3 miliard euro është thuajse e pakalueshme në pejsën shqiptare dhe e thatë në Kosovë. Asnjë kompani e mirëmbajtjes nuk ka llogaritur që duhet pastruar nga dëbora. Autostrada Duurës- Kavajë kishte sot akull mes trafikndarses që shkrinte në rrugë dhe krijonte po aty shtresa akulli. Askush nuk përgjigjet për rreziqet që vijnë nga dëbora në rrugë. Aksioni masiv I qeverisë për të hapur rrugë të mbylllura, apo për të bërë thirrje për zinxhirë, është një sforcim politik për të shpëtuar situatën. Ne duhet të sillemi me rrjetin rrugor, si me një infrastukturë që duhet mirëmbajtur 12 muaj. Ky dimër kaq I shkurtër tregoi se ne fare papritur, mund të mebtemi pa rrugë, nëse bie dëborë.

Për tu kthyer dhe një herë tek angazhimi I qeverisë për të përballuar dimrin dhe epideminë e gripit, duhet të themi se këtu grip dhe të ftohtë ka pasur gjithnjë pamavrëisht se shpesh harrohen. Por ky dimër vlen për të kuptuar se për ta përbëlluar atë duhet që Shqipëria të investoj në infrastukrën e saj si një shtet me katër stinë, të inevstojë në soldiaritet dhe vulnetarizëm, dhe të sillemi si një shoqëri normale, që kemi të sëmurë, që kemi pleq të vetmuar, që kemi rrugë me dëborë e shkolla pa ngrohje . Dhe këto duhet ti kthejmë në politika, që duhen korrigjuar. Pastaj kur të vij dimri nuk ka nevojë, as për aksione në rrugë dhe as për emergjenca civile. Thjeshtë ta jetojmë dimrin, si në dimër.