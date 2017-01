Ish-kryeministri: Largimi i mjekëve lajmi më ogurzi (komentuesi thotë se lajmi më ogurzi për shqiptarët ka qënë largimi i Berishës nga mjekësia)

Ish kryeministri Sali Berisha, mjek kardiolog për nga profesioni bazë, ka dhënë alarmin se po ikin masivisht mjekët nga Shqipëria. Madje këtë lajm e ka cilësuar mjaft ogurzi.

Në një postim të tij në rrjetin social, teksa i referohet qytetarit dixhital, ish-kreyministri thotë se numri i kandidatëv për specializime në Universitetin e Mjekësisë është më i ulët se sa numri i kuotave.

Ndërkohë që komentuesit shprehen se “lajmi më ogurzi ka qënë lënia e profesionit të mjekut nga Sali Berisha”. Koment që është fshirë menjëherë nga administratori i faqes.

Po citojmë të plotë postimin e Berishës në rrjetet sociale:

Largim masiv i mjekeve nga Shqiperia!

Mjeku dixhital jep lajmin ogurzi:

-largimin masiv te mjekeve nga Shqiperia.

-Universiteti i Tiranes shtyn perseri datat e specializimeve, pasi numri i kandidateve pjesemarres eshte me i ulet se sa numri i kuotave! Ky vertet eshte nje lajm ogurzi.

Autoritetet zyrtare te Universitetit te mjeksise dhane pak kohe me pare alarmin sepse numri i mjekeve qe marrin dokumenta per t’u larguar nga vendi eshte i barabarte me numrin e mjekeve qe diplomohen ne vend. Po te kemi parsysh ketu daljet ne pension te qindra mjekeve cdo vit, qe duhet te shoqerohen me diplomimin e mjekeve te rinj minimalisht sa numri i te pensionuarve, plus nevojat e tjera ne Shqiperi, mund te thuhet se po ecet me shpjetesi mbrapa.

Numri i mjekeve per 1000 banore po bie ne nivele tejet kercenuese per kujdesin shendetesor dhe me pasoja shume te renda per sherbimin shendetesor. sb

” I Nderuar Z. Berisha…! Uroj qe ky mesazh t’Ju gjeje sa mire me shendet Ju e te afermit tuaj…! Ne kete vend e situate qe po jetojme, dita dites po behen me evidente fenomene qe kurrsesi nuk mund te fshihen, ndaj me lejonit’Ju bej me dije fatkeqesisht nje lajm ogurzi: Universiteti i Mjekesise Tirane shtyn serish datat e specializimeve pasi nr. i kandidateve pjesemarres eshte me i ulet se nr i kuotave ngaqe mjeket po largohen… Ceshtje kohe edhe per mua para se te largohem nga ky vend…”.