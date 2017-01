DEBATI/ Henri Çili përplaset me Bushatin dhe Lubonjën: Nuk kthehen më komunistët tuaj. Bushati: Do ekzekutohesh…

Henri Çili dhe Andi Bushati janë përplasur ashpër mbrëmjen e djeshme në emisionin “Të Paekspozuarit” të Ylli Rakipit, pas debateve të ashpra të ditëve të fundit.

Ndërsa diskutonin në lidhje me çështjet më të nxehta në media të këtyre ditëve, ndër të cilat shkarkimi i drejtorit të Mapo, Alfred Lela, Çili pohoi se gjithçka ka ndodhur për arsye kontraktuale.

Kaq ka mjaftuar për të ndezur debatin.

Bushati akuzoi Çilin se është gjithmonë kundër opozitës së radhës dhe se sipas tij, ai është një armik i lirisë.

“Të jesh baladin i teorive ultra­liberale dhe të kërkosh një mandat tjetër për Sali Berishën, mua më duket se përdhos vetveten”, e hapi Bushati debatin, duke iu drejtuar Çilit,

“E di ça absurdi ke arritur? Ke mbështetur një njeri që sipas teje Rama ka gënjyer shqiptarët në fushatë, dhe ju po mbështesni një mashtrues.

Ti je mashtrues. Është absurde fabula juaj Çili. Fabula juaj është absurde”, tha Bushati.

Ndërsa Çili iu pergjigj:

“E kundërshtoj fort Lulzim Bashën për rënien në prehërin e politikave populiste dhe në ndikimin e ideve idiote të tuat dhe Lubonjës.”

Eshtë dashur ndërhyrja e drejtuesit të emisionit, Ylli Rakipi për të qetësuar situatën mes palëve.

Debati

Fatos Lubonja: Unë jam ndër ata që e kam mbrojtur tezës se reforma në drejtësi nuk e shpëton Shqipërinë. Dhe referoma e konceptuar si Edi Rama ka qenë instrument për të kapur drejtësinë,

se sa për ta shpëtuar. Kështu që në këtë aspekt, Rama si politikan ka pasur nevojë për para dhe mbështetje dhe për të hequr dështime të vetat, i ka përdorur këto lidhje, qoftë me Sorosin. Paratë janë dhënë nga Sorosi, ndaj janë të lidhur me ato para. Këtu u përfshi dhe Ambasada e SHBA. Gjithë kritika që duhet t’i bënim reformës në drejtësi, nuk duhet të ndaleshim vetëm tek Sorosi. Se nuk mendoj se e bëri Sorosi për…Sorosi ka më shumë besim tek Rama se sa tek Berisha. Këtu mungojnë aktorët e tjerë. U dha dhe mbështetja amerikane. Rama ka përdorur këtu padyshim kompleksin qe ne kemi ndaj ambasadorëve. Të gjithë kanë tentuar ta bëjnë këtë. Përgjegjësi për mua është e Fondacionit, këtu dhe jo atje. Fondacioni, një nga detyrat që ka..thonë se është Çili atje.

Ylli Rakipi: Nuk është më Çili, por është Rezmiu drejtori i Bordit.

Fatos Lubonja: Ti shiko gjendjen e mediave. Dhe thuaj a ka apo jo rol Sorosi..

Henri Çili: Po si mund t’i kërkohet llogari një personi privat mor Fatos. Kjo është çmenduri. Kemi ndërruar sistemin, more. Si mund t’i kërkojmë ne llogari Fondacionit se si shkojnë punët në Shqipëri.

Fatos Lubonja: E thashë dhe unë që se ka shkatërruar Shqipërinë fondacioni. Fondacioni Soros bën një projekt për reformë në media apo drejtësi, e njëjta gjë është. Pyetja që mund të bësh është: E bëri pa vetëdije, apo se është e kapur?

Ylli Rakipi: Cila është kjo shoqëri civile? A mund të më renditësh disa emra në këtë shoqëri civile në këto 25 vite?

Henri Çili: Në kohë të ndryshme, për çështje të ndryshme ka emra të respektuar. Lubonja është një prej tyre. Sorosi as ka ndonjë detyrë ndaj Shqipërisë. Ke ambientalistë të shquar, ke profesor Puton. Bordet e Sorosit nuk kanë pasur kurrë politikanë. Ata duhet të kenë përfaqësues të ndryshëm, artistë, gazetarë dhe i ka rënë ndonjë biznesmeni.

Këtu njoh intelektualë dhe gazetarë që nuk e pranojnë lirinë e tjetrit. Unë jam një media mjaft e vogël për shkak të karakterit të koherencave të ideve. Por Bushati nuk më njeh të drejtën si financues i kësaj media, që nuk është me fitim. Pas tre viteve të para u falimentua firma dhe u shndërrua në donacion. Gazeta Mapo me shumë të deklaruara, të përcaktuara. Ky (Bushati) nuk e njeh të drejtën e donatorit të gazetës Mapo që të përcaktojë linjën editoriale.

Këtë gjë se kam ndërruar asnjëherë. Nëse aktorët politik ndryshojnë idetë, ky është koncept tjetër. Rasti i Alfred Lelës, nuk dua të flas, nuk ka lidhje dhe kjo. Prova është kjo, qoftë ish­drejtori Zheji apo ish-drejtori Lela kanë pasur një ftesë për të pasur një rubrikë në Mapo. Alfred Lela i kishte idetë e tjera. Mapo nuk ka ndryshuar linjë editoriale. Që kur filloi Lela dhe kur ishte drejtor Zheji, kishte të njëjtën linjë. Rasti e do që ta bëj dhe vetë në këtë fazë, duke pasur dhe zanatin e gazetarit.

Andi Bushati: Unë them që fabula që ngre Çili, që ‘unë i qëndroj besnik ideve të mia liberale është fabul mashtruese’. Pse e them këtë? Unë për të sqaruar pozicionin, jam edhe kundër politikave ultraliberale në këtë vend që mund ta çonin para Shqipërinë. Por, të jesh baladin i teorive ultra­liberale dhe të kërkosh një mandat tjetër për Sali Berishën, mua më duket se përdhos vetveten.

Berisha në politikën e vet të përditshme, si ka vepruar me privatizimet klienteliste që u jepte mediave më afër, ka qenë anti­liberal i madh. Edhe kur kritikonte pronarët e mediave që laheshin në vaska floriri, vetëm se Top Channel e kishte kundër. Pra, i gjithë mandati 8 vjeçar i Berishës ka qenë anti­liberal dhe prapë ju kërkonit votë pro tij.

Kalojnë tre muaj dhe bëheni me një gjasme liberal si Edi Rama që po sillet si padron Putinist që cakton se kush do i marr tenderat, koncensionet. Nëse do ishit liberal të vërtetë, armiq të vërtetë do ishin Saliu dje dhe Rama sot. Kjo diskrediton gjithçka nga pika e parë. Gënjeni kur thoni se vendimet merren në bord. Fati e solli se keni qenë mbështetës i Sali Berishës deri ditën e fundit vetëm se ishte në pushtet dhe tani je i Ramës po ashtu. E keni thënë 4 ditë më parë në një intervistë se politikat editoriale i vendos unë: pronari.

Kjo është çmenduri, nuk ndodh në asnjë vend të botës. Henri Çili u nda me Zhejin apo Lelën për arsye kontraktuale? Por 8 vite në pushtet të Berishës dhe 4 vite të Ramës si nuk u largua një njeri që ka qenë pro qeverisë, por vetëm me këto kleçka kontraktuale.

Henri Çili: Bushat, unë nuk i njoh fare rastet e tjera dhe s’kam për detyrë t’i njoh. Ti gjykon në të njëjtën mënyrë si sipërmarrësit që marrin lejë ndërtimi, apo tendera. Janë shumë të respektuar, se dikush duhet t’i marri. Sali Berisha në 2005­2013 solli disa elemente liberalë, QKR, taksimin e sheshtë, privatizimi, dhe shumë gjera të tjera. Unë e kam mbështetur për atë. Privatizimi mund të dështojë disa herë. Unë mbështes çdo privatizim.

Andi Bushati: Edhe kur bëhet nga një hajdut privatizimi? Këtë thuaj.

Henri Çili: Unë jam ndeshur publikisht me Ramën në 2013 për elementët komplet populist. Dështimi i social­demokracisë më gëzon. I kam mbështetur hapat e Ramës në tregun e energjetikës, arsimit. Duhet të shkosh tek SYRIZA ti.

Andi Bushati: E di ça absurdi ke arritur? Ke mbështetur një njeri që sipas teje (Rama) ka gënjyer shqiptarët në fushatë, dhe ju po mbështesni një mashtrues. Ti je mashtrues. Është absurde fabula juaj Çili. Fabula juaj është absurde.

Henri Çili: E kundërshtoj fortë Lulzim Bashën për rënien në prehën e politikave populiste dhe në ndikimin e ideve idiote të tuat dhe Lubonjës.

Lubonja: Ç’pate mo, ç’pate.

Andi Bushati: Në çdo rast ke akuzuar opozitën.

Henri Çili: Unë mbështes idetë dhe jo njerëzit. Unë mbështes idetë dhe jo idiotësirat e tua për jetën publike.

Andi Bushati: Ky është rreziku, këto janë politika mashtruese dhe jo Sorosi. Ke mbështetur vetëm njerëzit dhe jo idetë.

Henri Çili: Nuk e ke me mua dhe me ata të koncesioneve, por me ata të lirive. Je me Syrizën. Masat që janë liberalizuese.

Andi Bushati: Me gardistët në 21 janar, me hajdutët në Rilindje. Vetëm ty të ka ndodhur kjo.

Henri Çili: Viktimat e 21­janarit ishin viktima krejtësisht të kota sepse zgjedhjet e provuan në Shqipëri që ishte e hapur mundësia e ndryshimit demokratik me votë.

Andi Bushati: Me politikat që ndjek duhet të ishe futur në LSI..se me gardistët në 21 janar, me hajdutët në Rilindje, vetëm ty të kanë parë shqiptarët.

Henri Çili: Dhe hiperbola juaj që këtu ka rrezik përgënjeshtrohet menjëherë…

Andi Bushati: Ti je rreziku

Henri Çili: Patjetër liberalizmi është rreziku jot.

Andi Bushati: Anti­liberali më i madh. Një karikaturë e liberalizmit. Do të respektoja si liberal.

Henri Çili: Nuk kthehen më komunistët e tu Bushat..

Andi Bushati: Komunistët nuk kthehen por hajdutët si ty do ekzekutohen.

Henri Çili: Kjo është akuzë. Hajdut mund të jesh vet..po nuk e di a je, dhe s’po të akuzoj kot.

Fatos Lubonja: Në këtë fashizëm që po ndodh, kontrollet e gjithë pushteteve. Edi Rama kontrollon dhe artistët, edhe ekspozitat i bën te kati i parë i kryeministrisë. Këtu shteti kontrollon gjithçka.

Henri Çili: Mua nuk më kontrollon

Fatos Lubonja: Ty s’të kontrollon se ti je vetë pushteti. Ty ta tha Bushati. Ti e ndërrove dhe shkove te pushteti tjetër.

Henri Çili: Nuk ndërrova asnjë pikëpamje.

Fatos Lubonja: Ti veprimet i ke komplet në kundërshtim me pikëpamjet.

Henri Çili: Asnjë pikëpamje dhe asnjë veprim nuk kam ndryshuar.

Fatos Lubonja: Ti je fashist ekonomik, nuk je liberal.

Henri Çili: Jam për liberalizmin ekonomik, për konkurrencën, jam kundër sektorit publik, jam pro privatizimeve, pro­partneritetit publik.