Ja si fshehu Bashkia Koplik procesverbalin e ndarjes së ndihmave

13 ton ndihma të ardhura nga IMGF, organizatë për të drejtat e njeriut me qendër në Frankfurt iu dhuruan Bashkisë Koplik.

Organizata e mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut, IGFM, me qendër në Frankfurt denoncoi në Fiks Fare veprimet e kryetarit të bashksië së Koplikut, Tonin Marinaj, i cili nuk pranon të jetë transptarent në shpërndajen e ndihmave që kjo organizatë solli në mes të muajit Janar nga Gjermania për llogari të kësaj bashkie.

Presidentes te kësaj organizate për Shqiperinë,znj Margarita Kola, iu drejtua emisionit Fiks Fare për të kërkuar nga kryeari i bashkisë së Koplikut listën e shpërndajes së ndihmave që ata sollën, si dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim. Janë 13 ton ndihma, sipas saj, kryesisht veshmbathje, çanta shkolle, këpucë, karrige me rrota, triçikël për persona me aftësi të kufizuar, banka shkolle etj.

Ndihmat u nisën nga Gjermania drejt Koplikut në muajin janar. Pasi u zhdoganuan me vlerë zero, në bazë të destinacionit ndihma humanitare për bashkinë Koplik, me kërkesë të këtyre të fundit, u bë edhe shkarkimi i ngarkesës në një magazinë që ndodhej shumë pranë bashkisë. Deri në këtë moment sipas Presidentes Margarita Kola, çdo gjë po shkonte sipas parashikimeve dhe nga ana e përfaqësuesve të bashkisë Koplik nuk ishte vënë re asnjë prapamendim. Në momentin që u be akti i dhurimi dhe u firmos nga presidentja, atëherë sjellja e tyre ndryshoi.

Bashkia Koplik refuzon të firmosë procesverbalin e marrjes në dorëzim dhe të shpërndarjes së ndihmave

Margarita Kola shprehet e shqetësuar para kamerës së Fiksit se nga Bashkia Koplik ju refuzua në mënyre kategorike mbajtja e një procesverbali dorëzimi apo dorëzimi i një listë shpërndarje tek donatori për këto ndihma që u dhuruan. Ajo thotë se për çdo ndihmë të dhuruar ne duhet të raportojmë tek ata që e kanë bërë dhurimin dhe jo vetëm tek organizata.

Përpos proceverbalit ata nuk pranuan që të jepnin edhe disa kuti të cilat sipas organizatës mëmë në Gjermani ishin dhurata për familje të varfra më emra të shënuar në to edhe në vende te tjera te vendit. Plot 58 kuti. Mes tyre edhe 7 kuti me banera dhe mjete kancelarie për organizatën në Tiranë. Kuti këto për të cilat ishte renë dakord paraprakisht që do t’i dorëzoheshin në momentin e shkarkimit në magazinë. Zonja Kola pohon se përfaqësuesit e organizatës në Gjermani u lidhën disa herë në telefon me përfaqësuesit e bashkisë Koplik për t’i siguruar ata se kishin dijeni për këtë lëvizje dhe se ngarkesa duhet të shkonte atje ku duhet. Për të gjitha këto ata ishin të lutur të mbanin një procesverbal. Proceverbal që nuk i është vënë në dispozocion edhe pas gjithë këtyre ditëve.

“Të ndodhur, në këto kushte dhe duke na u mbyllur çdo derë kumunikimi nga bashkia e Koplik ne zgjodhëm që të ankohemi pranë emisionit Fiks fare. Si një emision që i jep zgjidhje këtyre problematikave dhe serioz” – shtoi z. Kola.

Ballafaqimi

Me të mbërritur në Koplik nga disa banorë të zonës grupi i xhirimit dhe zonja Kola u vunë përpara faktit që këto ndihma ishin shpërndarë. Magazina ku ishin shkarkuar rreth një javë më parë ishte boshatisur. Në të njëjtën kohë rreth 100 m në vijë ajrore me magazinën në një lokal aty pranë po mbahej mbledhja e radhës së këshillit bashkiak.

Pasi përfundoi mbledhja, gazetarët i kërkuan një Intervistë kryetarit të bashkisë Koplik Tonin Marinaj. Gjatë kësaj interviste që u zhvillua shumë shkurt zonja Kola ishte e pranishme por vet kryetari nuk pranoi të fliste me të, ndërsa grupit të xhirimit i kërkoi ta takonin në zyrë. Ai refuzoi të shkonin tek magazina ku kishin qenë ndihmat dhe këmbënguli që takimi të bëhej ne zyrën e tij.

Arroganca e një kryetari

“Unë jam i gatshëm t’ju jap një kopje të aktit të dhurimit dhe një kopje të kontratës. Proceverbali i marrjes në dorëzim nuk është bërë sepse ato nuk janë mallra. Nuk duhet. Janë ndihma nuk kam çfarë hyrje t’i bëj. Për të gjitha dokumentet që thashë do t’ju vërë në dijeni punonjësja që është marrë me shpërndarjen e tyre” – deklaroi ai.

Nga punonjësja u garantua se ndihmat ishin shpërndarë në rreth 600 familje me një shpejtësi shumë të madhe. Të gjitha kutitë ishin shpërndarë sipas saj pa i parë fare as brenda dhe as se çfarë shkruante mbi kutitë. Madje ashtu të mbyllura i janë dërguar edhe nëpër familje. Të gjitha këto janë shoqëruar edhe me fotografi dhe një procesverbal.

Edhe pse u premtua që do të viheshin në dispozicion të fiksit një sërë dokumentesh me anë të e-mailit, informacioni nga nuk ka mbërritur ende.

Baza ligjore

Sipas saj ata do ta ndjekin këtë çështje edhe nëpërmjet prokurorisë ku do të bëjnë shumë shpejt një kallëzim penal. “Pavarësisht pretendimeve të kryetarit ne do të mbrojmë interesat e donatorëve dhe do të kërkojmë transparencë deri në fund”, u shpreh Kola.

Fiks Fare përveç kontaktit që pati me të dyja palët që akuzonin njëra -tjetrën për shkelje të rregullave dhe ligjit u konsultua edhe me bazën ligjore.

A është detyrim ligjor mbajtja e në procesverbal të marrjes në dorëzim të ndihmave humanitare?

Sipas Udhëzimit numër 30 datë 27.12.2011,i Ministrisë së Financave “Për menaxhimin e aktiviteteve në njësitë e sektorit publik”, përkatësisht neni 57, e përcakton qartë që në të tilla raste ndër dokumentet e tjera shoqëruese është edhe procesverbali i marrjes në dorëzim të konfirmuar nga sektori i shërbimeve. Procesverbal ky që nuk është mbajtur në momentin e shkarkimit dhe dorëzimit të këtyre ndihmave. Ndihma që donatori kërkon të dijë nësë kanë vajtur në destinacion.