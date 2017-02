Po ky Z.Llalla nga Salemi, shtrigë apo gjuetar?!

Keti Bazhdari

Kjo histeria kolektive e këtyre prokuror-gjykatësve, që klithin të gjithë bashkë si kor bretkosash, s’po na lë të marrim vesh kush është viktima e kush xhelati.

Tani që po i vjen dita shapit të ndahet nga sheqeri, këta bëjnë si diabetikë të vjetër, sikur se kanë ngjyer të gjithë nga pak.

Kush e ka ngjyer qoftë edhe pak, besoj kaq e gjë e di, që i ka larë duart përjetë me drejtësinë. Flasim për reformimin e sistemit të drejtësisë, jo hapjen e një filiali të ri për bursën. Në qoftë ndonjë që se ka ngjyer fare, t’i lëri kohë drejtësisë të bëjë punën e vet. Ju të dashur gjykatës e prokuror e kuptoni më mirë se kushdo se sa e rëndësishme është koha dhe heshtja, që drejtësia të marrë udhë. Kush nga ju është dhe ndjehet vërtetë i pastër në ndërgjegje të vet, s’ka pse ngutet të shkojë në Amerikë o sot, o rashë e vdiqa, përkundrazi mrekullohet me një institucion kaq serioz sa Ambasada Amerikane, që ka edhe vullnetin e mirë të jetë detajiste në këtë pikë, sa t’i pezullojë vizën edhe vetë atij, deri në një verifikim më të hollësishëm, pasi e kupton që këtu s’ka asgjë personale me atë si individ, por me pozicionin që ai mban si prokuror apo gjykatës. Dhe sa kohë emri i tij është pjesë e një procesi të rëndësishëm në vend, sic është ai i reformimit të drejtësisë, jo vetëm që s’ka pse ndjehet i cënuar apo i poshtëruar, pse po i nënshtrohet verifikimeve shtesë, por duhet ta ketë për nder që po heq dorë nga një privilegj i vogël, për t’i shërbyer një kauze kaq të madhe.

Ju gjykatës dhe prokurorë duhet të gëzoheni, se më në fund erdhi dita t’ju vlerësohet tamam ndershmëria. Vettingu përvecse do ju clirojë nga thesi, ku ju kishin vënë gjithëve bashkë, do ju shpërblejë dhe punën. Do përfitoni pagesa të majme, duke filluar nga dy-trefishimi i pagës dhe përfitime të tjera ekstra. Ndaj se kuptoj këtë euforinë e pavend që s’lidhet as me profesionalizmin dhe as me temperamentin tuaj. Ju s’duhet t’ju kompleksojnë procese të tilla, pasi ju i njihni mirë mekanizmat e drejtësisë, e kuptoni që cdo gjë do kohën e vet, por haku shkon gjithnjë tek i zoti. Nuk thoni shyqyr që ju erdhi dita! Mos u merrni me revolucionet në gotë të Z.Llalla, sepse ai s’po e kupton që Saliu ka kohë e moshë me tjerrë.

Ndërsa për ju Z.Llalla, personalisht do ju sugjeroja, mos u merrni me Saliun për sado mbafjalës ju duket, se i përket një pjese, tashmë të djegur të historisë së këtij vendi. Pata dëgjuar njëherë një tip, që e thoshte me mburrje, që mafien italiane e kanë krijuar shqiptarët, biles dhe vetë fjala mafia, sipas tij, e kishte prejardhjen nga shkurtimi i “mba fjalën”. Tani me këtë mentalitet s’ecet më Z. Llalla, sepse ka ardhur koha e shtetit. Boll me kohët e bacave, bajraktarëve dhe qokaxhinjve! Ju jeni prokuror i përgjithshëm i një vendi europian dhe përfaqësoni nivelet më të larta të drejtësisë shqiptare, s’mund t’ia lejoni vehtes dualitetin e shfaqjes herë si azilantë e herë si burrë shteti. Edhe thërrmijë të ishe, s’do mund të ekzistojë në një asimetri kaq të madhe brenda të njëjtës kohë. Prandaj Z.Llalla ndajeni mendjen për pozicionin që realisht mbani në këtë Salemin e drejtësisë shqiptare, jeni shtrigë apo gjuetar?!