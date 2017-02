Sikur LSI të dilte vetëm, PS me Idrizin dhe Topin, 72 mandate. Por…

Top Channel analizon me ekspertë elektoralë ndarjen e mandateve sipas votave të vitit 2013, nëse LSI-ja kandidon më vete dhe PDIU dhe FRD i bashkohen Partisë Socialiste.

Koalicioni i ri do kishte 72 mandate dhe LSI e vetme 11.

Por mazhoranca do ishte më e dobët se ajo e Berishës në 2009-n.

Opsioni që Ilir Meta del vetëm në zgjedhje nuk është i pamundur, por a mund të marrin dy partitë e mëdha 71 mandate pa Ilir Metën?

Me këtë sistem elektoral, LSI-ja është provuar dy herë si forca pa të cilën dy partitë nuk mund të krijojnë një qeveri të qëndrueshme.

Në 2013 Partia Socialiste mori 65 deputetë, dy aleatë të vegjël nga një dhe LSI-ja 16 deputetë, duke e çuar koalicionin Rama-Meta në 83 deputetë.

Ndërsa koalicioni i Partisë Demokratike me republikanët dhe PDIU-në mori 57 deputetë.

Por pas 4 vjetësh skena politike ka ndryshuar.

PDIU është pjesë e qeverisë, PBDNJ është pjesë e opozitës.

FRD-ja e Bamir Topit, në aleancë zyrtare me Edi Ramën.

Ndërsa është krijuar edhe LIBRA e Ben Blushit, efektet elektorale të së cilës tani mungojnë, megjithatë një llogari për numrin magjik “71” nuk është e pamundur.

Bazuar në rezultatet e partive në 2013-n, me konfigurimin e të 12 qarqeve, me PDIU-në dhe Bamir Topin në koalicion me Edi Ramën, me LSI-në të ndarë nga Partia Socialiste, me PBDNJ-në dhe Aleancën Kuqezi në koalicion me PD-në, rezultati është surprizues.

Koalicioni i Edi Ramës ka 72 mandate, ai i Lulzim Bashës 57, ndërsa LSI me 11 mandate, duke humbur 5 nga dalja vetëm në zgjedhje.

Llogaritë e bëra së bashku me ekspertët zgjedhorë tregojnë se LSI humbet një mandat në Berat për shkak të uljes së numrit të deputetëve në qark nga 8 në 7, humbet një mandat në Elbasan, një në Fier, një në Lezhë dhe një në Tiranë.

Shumica e partive të tjera të vogla nuk ka ndryshime, pavarësisht konfigurimeve të koalicioneve.

Edhe me socialistët në koalicion, sipas rezultateve të 2013-s, PDIU merr 4 mandate, që çojnë në 71 mandatet e koalicionit të Edi Ramës, që i shtohet edhe një mandat në Tiranë nga FRD-ja e Bamir Topit.

Këto rezultate mund të ndryshojnë me realitetin elektoral më 18 qershor, por janë një bazë që partitë të bëjnë lëvizjet taktike deri në momentin e fundit.

Ndoshta prandaj Edi Rama u shfaq i qetë të mërkurën dhe për herë të parë foli për një fushatë jo në koalicion me LSI-në.

“Ne nuk po presim LSI-në. Ne po ecim drejt në rrugën tonë bashkë me LSI dhe do shkojmë në zgjedhje secili me programin e vetë, me alternativën e vetë, pavarësisht se jemi apo s’jemi në një koalicion dhe shqiptarët do të gjykojnë. Ku është problemi këtu?”, tha Rama në një emision televiziv.

Problemi mund të jetë sepse LSI ka treguar sukses në lëvizjet e minutës së fundit dhe ndërkohë që trendi i partisë së Metës ka përcaktuar se kush qeveris në vend që nga viti 2005, historia ka treguar se mandatet qeverisëse me numrin magjik por minimal të deputetëve, 71, kanë qenë të mundimshme për vendin.

Ndoshta kjo është arsyeja pse Rama i referohet aleancës me LSI si “koalicioni i reformave”, magjia e të cilave zakonisht prishet pikërisht nga numri 71.