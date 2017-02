Deputetët socialistë: Llalla të shkarkohet me urgjencë, ka dështuar gjatë 4 viteve në detyrë

Deputetët e Partisë Socialiste kërkojnë shkarkimin e kryeprokurorit Adriatik Llalla, pas përplasjeve me ambasadorin amerikan, Donald Lu. Socialistët mbështesin akuzat e ambasadorit amerikan në drejtim të kryeprokurorit, se Llalla nuk ka qenë në mbështetje të reformës në drejtësi.

Por, sipas tyre, Adriatik Llalla duhet të largohet me urgjencë edhe për faktin se ka dështuar gjatë 4 viteve në detyrë. Kryeprokurori ka dështuar me një sërë ngjarjesh të rëndësishme, ku nuk ka këmbëngulur për të gjetur prova dhe akuza të forta, që dosjet e bujshme të mos mbylleshin nga gjykata.

Deputeti Namik Kopliku u shpreh se kryeprokurori Llalla ka demonstruar eficencë zero në detyrën e tij, edhe pse gjithmonë ka deklaruar se do bëjë arrestime të bujshme. Gjithashtu, tha Kopliku mënyra e komunikimit me ambasadorin amerikan shton arsyet që ai të largohet nga detyra shkruan ‘sot’. “Ndër të tjera edhe për mënyrën e komunikimit me ambasadorin.

Mbi të gjitha duhet të largohet për “eficencën zero” në kryerjen e detyrës së tij, megjithëse herë pas here ka dalë me deklarata që “së shpejti organi që ai kryeson do bëjë arrestime të bujshme””, u shpreh deputeti Kopliku. Deputeti Bujar Çela tha se kryeprokurori i trembet reformës në drejtësi. Ai tha se duhet të largohet së bashku me kastën që e ka vënë në atë detyrë.

Sipas deputetit Çela, kryeprokurori mbështetet nga ata që janë kundër reformës në drejtësi. Ai tha se kjo u pa në mënyrën se si iu përgjigj Llalla ambasadorit amerikan. “Kryeprokurori duhet të largohet dhe të marrë me vete edhe ata që e kanë vendosur në atë detyrë. Kryeprokurori po bën sikur po i përgjigjet ashpër ambasadorit amerikan. Ata që e kanë frikë reformën në drejtësi së bashku me kryeprokurorin, e mësojnë këtë të fundit se duhet të përgjigjet. Deklaratat e kryeprokurorit janë njësoj si deklaratat e ish-ministrit Manjani, i cili ka patur të gjithë gazetarët, dhe këto akuza nuk i tha më herët”, tha deputeti Bujar Çela.

Ka edhe nga ata socialistë që mendojnë se përplasja mes kryeprokurorit Llalla dhe ambasadorit Lu të zgjidhet me anë të zbatimit të reformës në drejtësi dhe vetingut. Deputeti Arben Çuko tha se zgjidhja e vetme e këtij konflikti është zbatimi i reformës. “Situatës së përplasjes së ambasadorit amerikan me kryeprokurorin do t’i japë zgjidhje reforma në drejtësi dhe vetingu.

Sepse vetë përplasja e ambasadorit me kryeprokurorin ka të bëjë me reformën në drejtësi. Unë jam i prirur të besoj atë që thotë ambasadori, sepse ka treguar që është mbështetësi kryesor i reformës më të rëndësishme që ka Shqipëria sot. Është nevoja e popullit që ka për këtë reformë. Këtë çështja do ta zgjidhë votimi i plotë reformës në drejtësi”, u shpreh Çuko. Në të njëjtën linjë ka qenë dhe deputeti Sadri Abazi. “Ka rrugë të tjera për zgjedhjen e mosmarrëveshjes mes kryeprokurorit dhe ambasadorit amerikan”, tha Abazi.