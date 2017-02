“Shkëlzen, ti je dënuar nga Zoti të mos jesh burrë, edhe pse merr dashnore me qera dhe hormone mashkullore”

Shkëlzen Berisha ka sulmuar një ditë më parë dëshmitarin e aferës me CEZ, Romeo Karaj, duke thënë se ai është shok me një vrasës, duke iu referuar Izet Haxhisë, ish-badigardit të babit të vetë.

Për këtë arsye, Haxhia i ka kthyer atij përgjigje ditën e sotme.

“Ashtu siç pritej, Zeni i babit nuk kishte pranuar te deshmonte para komisionit parlamentar te ngritur per hetimin e aferes korruptive te CEZ.

Jo vetem qe nuk deshmoi, por kishte vazhduar edhe me akuzat e tij bajate se shpifësi (Romeo Karaj) eshte mik i vrasesit te Zzemit (une) dhe per kete nuk mund te merren per baze, faktet dhe akuzat qe ka ngritur ne drejtim te tij.

Une nuk prekem aspak kur me akuzojne per vrases, dy vrases te çertifikuar babe e bir.

Perkundrazi me nderojne kur me quajne vrases, keta dobiçe qe trashgojne ne pemen e tyre genetike, genet e armiqeve tane shekullore serbe.

Nuk eshte faji im qe ti Zeni linde çyryk ne karakter e aftesite tua fizike si mashkull.

Ti je i denuar nga Zoti te jesh i privuar nga cilesite qe mund te kete nje mashkull normal.

Keto mangesi te tmerrshme qe ke dhe te privojne te jesh si gjithe burrat normale te kesaj bote, nuk mund t’i zevendesosh e t’i fitosh, as me milionat e vjedhura, as me te vraret qe ke shkaktuar ne rrugen tende te krimit e grabitjeve qe ke bere, as me hormonin mashkullore testosteron qe injekton ne trupin tend.

E shumta keto menxyra qe ke bere, te kane bere te pasur, arrogant, te jetosh nje jete prrallore, te marresh me qera edhe dashnore te bukura, biles te kane bere te dalin edhe qimet pas moshes 30 vjeçare.

Por mos harro se do ngelesh gjithe jeten nje b…..q….qe as parate e krimit, as dashnoret me qera, as hormonet mashkullore nuk te bejne derman.

Ate qe nuk e ke pasur kurre, burrerine, as ti, as babai jot, nuk mund ta blini apo ta fitoni, sado te vrisni, vidhni, te cilesoheni si kryemafiozi i Ballkanit, apo te shpifni e te tregoheni arrogante.

As djallezite tuaja genetike nuk do t’ju shpetojne nga denimi dhe mallkimi i nje populli qe e keni masakruar dhe tallur”, shkruan ish-badigardi i Sali Berishës.