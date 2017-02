“Nuel Kalaj ka marrë edhe 900 milionë lekë të tjera. Në mos në Tiranë, ai dhe Berisha do japin llogari në Pragë”

Pas akuzave të bëra nga sekseri Nuel Kalaj në adresë të juristit të OSSHE-së Romeo Karaj, ky i fundit ka reaguar për gazetën TemA.

Karaj i konsideron këto deklarata si vetëshkatërruese, pasi sipas tij, Nuel Kalaj konfirmon mes tyre se është ende nën urdhrat e ish-kryeministrit Sali Berisha.

“Deklarimi i radhës se Nuel Kalaj është totalisht vetëshkatërrues dhe i bërë në kushtet e panikut.

Është Nuel Kalaj që ka përfituar nga politika e pisët në Shqipëri dhe jo unë.

Me këto pretendime bajate apo me akuza politike, jemi velur totalisht.

Unë kam që në vitin 2014 që po merrem me disa çështje mashtrimi e korrupsioni dhe kjo gjë hedh poshtë pretendimin e kalorësit të urdhërit të Maltës,” shprehet Romeo Karaj për gazetën “TemA”.

Më tej juristi i OSSHE siguron se pas shtetasit Nuel Kalaj qëndrojnë të tjerë persona, si brenda, ashtu edhe jashtë vendit.

“Mbrapa Nuel Kalajt qëndrojnë ish-bashkëpuntorët e tij në këtë aferë, brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Qëndrojnë ata të cilët janë ekstremisht të interesuar që të sabotojnë zbardhjen e kësaj afere.

Gishti im i drejtohet ish-kryeministrit Berisha, personit kryesor përgjegjës për këtë aferë.

Ligjërisht për çdo shkelje të vënë re, është ai i pari person përgjegjës. Te tjerët vijnë pas tij.

Kalaj do të dëshmojë patjeter, pavaresisht se ai mendon se ka garancitë e duhura për të mos dëshmuar.

Ai kështu rëndon vetëm pozitën e tij dhe kompromenton bashkëpuntorët e tij”, tha Karaj.

Akuzave të përfshirjes së tij në politikë, Romeo Karaj i përgjigjet se nëse politika do të ishte kusht për të çuar deri në fund zbardhjen e çështjes “ÇEZ”, atëherë ai do të pranonte të përshihej.

Ai shprehet se deri më tani nuk ka asnjë qasje me ndonjë forcë politike.

“Besoj se kam qenë shumë korrekt në punën time dhe prononcimet e mija. Nuk kam lënë asnjë shteg që dikush të keqpërdorë politikisht punën dhe përkushtimin tim.

Në këtë moment që ndodhemi, ndarjen politike e bej në njerëz të mirë dhe njerëz të liq. Të tillë ka pa masë në të dy krahët, por lidhur me këtë aferë, është më e madhe ligesia në krahun e Saliut.

Në lidhje me të, them me bindje se ai është përgjegjësi kryesor i privatizimit të dështuar të OSSH, të shkeljeve ligjore, si edhe të dëmit ekonomik shkaktuar nga ky privatizim.

Nëse çuarja deri në fund e kësaj pune do të kërkonte angazhim politik, padyshim që nuk do të ndalesha.

Deri më tani nuk kam “flirt” politik me asnje forcë politike,” nënvizon juristi i OSSHE.

Duke folur për gazetën “TemA”, Romeo Karaj jep detaje të reja mbi një hetim të nisur për shoqërinë “ANTIKA 04”, ku deklaron se Nuel Kalaj ka marrë mbi 900 milionë leke.

“I them Kalajt se jam eksperti ligjor i OSHEE, dhe kam të gjitha të drejtat ligjore për të zbardhur gjithçka çfarë ka ndodhur në OSHEE apo ish- CEZ-in e dikurshëm.

Po kështu kam të drejtat e mija kushtetuese.

Se çfarë ke bërë me paratë që i përkasin vetëm qeverisë dhe shtetit çek, do të japesh llogari në Pragë një ditë, ndërsa këtu do përgjigjesh për paratë e shqiptarëve.

Deri më tani përmes pohimeve ke pranuar publikisht ndikimin e paligjshëm, pastrimin e parave duke transportuar paratë me çanta pa deklaruar etj.

Shumë shpejt do të analizojmë me hollësi aktivitetin e shoqërisë “ANTIKA 04” me anë të së cilës Nuel Kalaj ka marrë mbi 900 milionë leke nga OSHEE apo CEZ-i i dikurshem,” siguron Romeo Karaj.

Në cilësinë e juristit të OSSHE, Karaj liston një sërë pyetjesh në adresë të shtetasit Nuel Kalaj, përgjigjet e të cilave thotë se janë frika e dëshmitarit për të dalë përpara Komisionit Hetimor.

“1. Per çfarë jeni diplomuar ju?

2.A keni punuar ndonjëherë në ndonje sektor energjetik përpara se të privatizohej OSSH?

3.Pse u zgjodhët ju për të bërë studime fizibiliteti nga CEZ?

4.Me kë bashkëpunuat në Shqiperi për të bërë studimet tuaja të pretenduara të fizibilitetit?

5.Pse jeni paguar nga CEZ-i pikerisht në një bankë në Shqipëri, kur mund të paguheshit në çdo bankë tjetër ku ju do të investonit dhe nuk do të ishte nevojë transportimi i parave me çanta?

6.Ku i keni investuar këto para?

7.Pse jeni paguar pikërisht përpara zgjedhjeve të vitit 2009?

8.Kur është prishur miqesia juaj me Hamza Merxhanin, dhe për çfarë arsye?

9. Deklarove fillimisht se do të dëshmoje. A ishe një natë përpara se të deshmoje në Brezovicë dhe a të telefonoi dikush për të të urdhëruar që mos deshmosh?” përfundon Karaj për gazetën TemA.