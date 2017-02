Noterët, shushunjat e drejtësisë

Nga Xhovani Shyti

Me çmime që i vendosin si t’ia shkrepë kokra e mëndjes së tyre, megjithse për çdo lloj shërbimi ka një tabelë me tarifa të përcaktuara nga Ministria e Drejtësisë e që mungon në pjesën dërmuese të zyrave noteriale (dhe atje ku është prezente ekziston në skajin më të padukshëm, megjithëse afishimi në vënd të dukshëm është detyrim ligjor), të qenë në mosllogaridhënie ndaj kurkujt, noterët janë sot shtet brenda këtij shteti të burgosur brenda vetes.

Provoni të vizitoni një zyrë noteriale dhe do të bindeni. Sepse këtë bëra edhe unë. Përzodha, midis dhjetra shërbimeve, që këto zyra ofrojnë, marrjen e aktit të thjeshtë dhe më pak të kushtueshëm notarial: Rënien dakort për ta lejuar fëmijën tim në moshë jo madhore të kalonte kufirin nën shoqërinë e bashkëshortes sime. Në terma juridik kjo njihet si : “Deklaratë noteriale”, dhe është një dokument shkresor prej më pak se një faqeje A-4, i vlerësuar si “fare formal” por i domosdoshëm për të lejuar kalimin e kufijve doganorë.

E theksova formalitetin për të shpjeguar se edhe me këtë deklaratë noteriale, që në tabelën e çmimeve të aprovuara nga Ministria e Drejtësisë është përcaktuar pagesa prej nëntëqind lekë, noterët bëjnë tregti të pistë. Ja si ndodhi:

Noterja e parë më dëgjoi gjasme me vëmendje kur i shpjegova qëllimin e vizitës sime të paftuar dhe duke bërë gjasme po llogariste me mëndje, më afroi tarifën e shërbimit dy mijë e pesëqind lekë. Kur i përmenda tarifën një mijë e pesëqind lekë, që gjasme më kishte ofruar një kolegia e saj, dhe atë nëntëqind lekë të listës së Ministrisë së Drejtësisë, iu morr goja dhe më pyeti nëse bëhej fjalë për vetëm një deklaratë të hartuar në gjuhën shqipe, apo edhe të përkrthyer në gjuhën e vendit ku do udhëtonte ime bijë me time shoqe. I shpjegova se pyetja dukej e pakuptimtë, pasi në vendin ku ato do shkonin nuk flitej shqip.

“Kështu më thuaj, atëherë po ta ul një pesëqindëshe dhe ti do ta marrësh për dy mijë lekë”, mu përgjigj.

E falenderova dhe dola. Tek një studio ligjore përkthimi isha informuar se përkthimi në çfarëdolloj gjuhe të huaj varionte nga pesëqind deri në shtatëqind lekë, në vartësi kjo të shkallës së njohjes e dëshirës së përkthyesit. Që i binte të paguhej në total minimumi një mijë e katërqind dhe maksimumi një mijë e gjashtëqind lekë.

Ndërsa noterja e parë, që e kishte studion në katin e dytë të rrugës së Durrësit, nuk kishte brenda zyrë përkthimi, kjo tjetra ku shkova e trokita i kishte të gjitha dhe më siguroi se pasi ti dorëzoja pasaportat dhe kartë identitetet, sapo të përfundoja pirjen e një kafeje, do ta kisha në dorë të përfunduar deklaratën noteriale. E pyeta për tarifën e pagesës dhe, pasi kqyri veshjen time elegante, ma ktheu tre mijë e pesëqind, por për ty tremijë lekë. Ndërsa torturohesha për të gjetur gjëkund të varur tabelën me pagesat e shërbimeve të ofruara dhe nuk po ja dilja, i përmenda tarifat e çmimeve zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe ato që më kishin ofruar koleget e saj, deri në atë çast, me mendimin që ta zija gafil, por ishte e pamundur.

“Epo ti nuk ke prezent as tët shoqe, e as vajzën por vetëm dokumentat e tyre identifikuese. Kështu që do paguash edhe shkeljen e ligjit, nga ana ime. Unë po sakrifikoj dhe në kapitalizëm sakrifica paguhet”.

Isha unë që këtë herë nuk fola, por u befasova nga çmimi që më ofroj, pasi e pyeta sa do të paguaja nëse ime shoqe dhe ime bijë do të qenë prezente, sikurse e detyron ligji: “Për ty dy mijë e pesëqind”, ma ktheu. /Shtypi.net/