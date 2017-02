Tani u bë boll

Nga Erjon Braçe

Tani u be boll!

Dhe eshte “boll” per te gjithe.

Duke nisur nga bankat.

Ngjarja e djeshme, risjell ne vemendje faktin e sterthene se bankat nuk mbrojne informacionin brenda tyre.

Ne menyre te perseritur, nuk mbrojne informacionin.

As ne rruge elektronike e as ne rruge dokumentare, shkresore, lere me pastaj informacionin ne forma te tjera rutinore.

Une nuk arrij te kuptoj cfare ben e me cfare merret drejtori i sigurise se nje banke!!

Une nuk arrij te kuptoj cfare ben e me cfare merret zevendesdrejtori qe merret me mbikqyrjen dhe operacionet e perditshme te nje banke!!

Natyrisht, kur nuk merrem me sigurine e informacionit se pari e me pas, me sigurine e cdo operacioni ditor te bankes.

Bankat jane gjithnje te qeta per shkak te sigurimit te cdo transferte parash dhe kaq.

Po per imazhin a po kujdesen? Zero!

Lajmet per cmimin e fituar ketu e aty, rrenohen nga vjedhje si ajo e djeshmja, e perseritur.

Dhe banka eshte edhe imazh!

Po tek bankat, perzgjedhja prej tyre e shoqerive te sigurimit fizik te degeve por edhe gjate transportit te vlerave monetare, eshte ne nivelin me banal te mundshem, thuajse ne nivelin e nje tenderi ne komunat e dikurshme.

Gare per cmime minimale qe nuk garantojne me pas siguri.

Fare, zero. Sic u pa lehtesisht dje.

Cmimet e fituara ne tendera banale, nuk mundesojne buxhete per makina ne standard per transportin e vlerave monetare, e para fare kjo, pastaj nuk mundesojne pergjegjshmeri e profesionalizem nga punonjesit e shoqerive te sigurise, as guxim per te bere detyren;

Mu sic dje, kur kamerat mbaheshin fikur, kur GPS i vendosur me dhune prej kerkesave te policise mbahej poshte ndenjeses se shoferit ne nje thes bosh e jo tek thaset e parave, kur nuk kishte ngjyroses qe i ben parate te pavlefshme ne rastet e vjedhjeve, kur rojet u dorezuan si femije qe luajne luftash dhe ne fund, kur makina nuk ishte blind por nje makine e adoptuar me llamarine.

Ne fund, policia.

Mesa duket kjo e bankave eshte nje organizate kriminale e forte dhe tani me shume para; te mjaftueshme per te blere informacionin qe rrjedh lehtesisht ne banka, informacionin qe rrjedh lehtesisht ne kompanite e ruajtjes fizike, te mjaftueshme per te blere transportin me makina te papershtatshme dhe clirimin e transportit nga cdo mase sigurie.

Atehere duhet menduar ndryshe.

Pa asnje diskutim qe qasja e policise ndaj bankave, duke ju kerkuar masa shtese sigurie me ligj, per te bere te pamundur vjedhjen njehere dhe, per te bere te pavlefshme parate qe vidhen, eshte e duhura.

Zbatimi me urgjence i ketyre masave eshte ceshtje kyc tani.

Neglizhimi i ketyre masave shton dyshimet se keto vjedhje jane te gjera e me bashkepunetore ne cdo hallke, nga banka e deri tek ata qe transportojne parate.

E dyta, kompanite e sigurise qe kane deshtuar ne menyre te perseritur te bejne detyren per te cilen jane nen kontrate, me cdo standard te perfshire ne te, duhet te mbyllen, menjehere.

E treta, me ligj, policia ka marre mundesine qe te ofroje transportin e vlerave monetare me skuadrat e saj te specializuara; tani kjo duhet bere detyrim i menjehershem per bankat.

Kam degjuar qe eshte folur gjate pas cdo vjedhje per parandalim;

Ky eshte edhe parandalim!

Ne fund, organizata kriminale duhet goditur fort, per tu eleminuar.

Nuk ka me asnje mirëkuptim per Policine e Tiranes pas kaq ngjarjeve pa autore apo me autore te indentifikuar por jashte ketij vendi.

Duhen mend, guxim e vullnet per te goditur fort, deri ne qindarken e fundit krimin.