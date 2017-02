George Soros: Lidhja me PS në pushtet na prek besueshmërinë

Misioni çerekshekullor i filantropistit me famë botërore, George Soros, në Shqipëri, është rrethuar gjithnjë me një mjegull misteri. Emri i miliarderit Soros, herë pas here, del nga nëndheu i politikës shqiptare, ndërsa teoritë konspirative dhe aludimet e artikuluara në adresë të tij, janë të pafundme.

Ndërkaq, për herë të parë, Shqiptarja.com zbardh disa dokumente sekrete, të strukturave të ‘perandorisë Soros’, të cilat qartësojnë rolin e saj dhe politikat e ndjekura në Shqipëri. E-mail-et janë hakeruar nga një grup i panjohur, i cili fshihet nën emrin DC Leaks.

Përmbaja e njërit prej e-mail-eve, vizaton rolin real të George Soros në zhvillimet politike në Shqipëri, në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian si dhe pozicionin e organizatës në raport me kampet politike në Tiranë. Ndryshe nga perceptimet e krijuara, rezulton se Shqipëria ka një peshë modeste në planet e Sorosit. Ndërkaq, organizata e Sorosit, Open Society Foundation (OSF) në Shqipëri pranon afrimin me Partinë Socialiste, ndërsa tregon momente kyç të ndërhyrjes në zhvillimet politike, ekonomike dhe shoqërore në Shqipëri.

Shqipëria

Në publikimet e “Soros Leaks”, të bëra nga një subjekt i panjohur DC Leaks, pak kohë më parë, del qartë në pah interesimi që Shqipëria të vijojë rrugën e saj drejt integrimit evropian, në të cilën njerëzit e Sorosit do të japin kontributin e tyre, duke ndikuar mbi politikëbërësit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë, që ajo të pranohet në BE. Por, njerëzit e Sorosit, duket se e shohin si kundërproduktiv faktin që sa vjen e më shumë organizata e manjatit me origjinë hungareze po afrohet me pozitat e Partisë Socialiste, por kjo shihet se nuk është një defekt i Open Society Foundation, por rezultat i një qëndrimi tradicionalisht të ftohtë nga ana e Partisë Demokratike. “OSF ka qenë shpesh në anën e opozitës…OSF u lidh me Partinë Socialiste, çka dëmtoi besueshmërinë tonë si në Tiranë, ashtu edhe në Bruksel”, shkruhet në një nga raportimet e hakeruara.

Raportet me PS dhe PD

Në morinë e e-maileve të publikuara nga DC Leaks, një prej tyre është mjaft interesant. Në një mesazh të muajit maj të vitit 2014, një nga degët e organizatës sorosiane, OSEPI, që merret me politikat evropiane, i kushton një analizë të shkurtër situatës politike në Shqipëri, parë jo shumë në këndvështrimin e brendshëm, por më tepër në atë të ecurisë së integrimit evropian të vendit. Aty më shumë nga çdo gjë tjetër të bën përshtypje se përshkruhet raporti i vetë organizatës sorosiane me dy partitë kryesore në vend: Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. “Open Society Foundation ka qenë shpesh në anën e opozitës. Ndërkohë që ky ishte një pozicion i duhur nga pikëpamja e të drejtave dhe demokracisë, OSF u lidh me Partinë Socialiste, çka dëmtoi besueshmërinë tonë si në Tiranë, ashtu edhe në Bruksel”, raporton Instituti i Sorosit për qendrën, në 2014 kur ndërkohë PS ishte në pushtet. Kjo duket si një autokritikë e njerëzve të Sorosit, por ata gjithsesi kanë edhe justifikim për një situatë të tillë. “Në fund të fundit, megjithatë, qëndrueshmëria e pozitave tona dhe zhvillimet në vend (përmirësimi i komunikimeve me Partinë Socialiste dhe vazhdimi i sjelljes së keqe nga demokratët) ndihmoi për të vënë politikën në lëvizje”, raporton Instituti OSEPI.

Lobimi për integrimin në BE

Në mesazhin e muajit maj të vitit 2014, OSEPI në analizën e gjendjes në Shqipëri dhe ecurisë së integrimit evropian të vendit, tregon haptazi qëllimet pozitive të organizatës së Sorosit ndaj vendit tonë. Qëllimi i shprehur haptazi për organizatën e Sorosit është “Shqipëria të lëvizë përtej qorrsokakut politik dhe drejt integrimit evropian”. OSEPI konstaton se ky proces në fakt ka qenë në qendër të vëmendjes dhe objektiv i të gjitha qeverive shqiptare. Për këtë, Open Society Foundation raportohet të ketë bërë disa veprime konkrete për të ndikuar pozitivisht në proces. Citojmë: “OSF ka bërë përpjekje të rëndësishme për të shtyrë politikëbërësit e BE dhe SHBA për të zgjidhur krizën politike nga viti 2009 deri në vitin 2012, kur Partia Socialiste e Edi Ramës bojkotonte Parlamentin. Kjo, në fillim, ishte një mbështetje për zgjidhjen e krizës, por më pas kaloi në një fushatë më të gjerë nga ana e Sorosit, ndërkohë që tensionet politike vijuan përgjatë periudhës në fjalë. Kështu, Open Society Foundation u tregua aktive në tre raste, sipas e-malit: Pas zgjedhjeve të vitit 2009, kur opozita e atëhershme i cilësoi ato të pavlefshme, bojkotoi Parlamentin dhe nisi një grevë urie; Në vitin 2011, pas zgjedhjeve lokale dhe rezultateve të diskutueshme në Bashkinë e Tiranës dhe pas dhunës në demonstrata në Tiranë.

Përfshirja personale e Soros

Sipas e-mailit, mbështetja përfshiu takime me Komisionin Evropian dhe me liderë të Bashkimit Evropian dhe në NATO. OSF përgatiti një raport për Shqipërinë lidhur me politikën dhe një tjetër për zgjedhjet. Po kështu, ka patur një përpjekje që nuk rezultoi e suksesshme për të krijuar një grup personalitetesh të njohur që të mbështetnin përpjekjet e Shqipërisë, ku do të përfshihej, veç të tjerëve, vetë George Sorosi dhe studiuesi bullgar Ivan Krastev.

Demokratët sillen keq

“Në fund të fundit, megjithatë, qëndrueshmëria e pozitave tona dhe zhvillimet në vend (përmirësimi i komunikimeve me Partinë Socialiste dhe vazhdimi i sjelljes së keqe nga demokratët) ndihmoi për të vënë politikën në lëvizje”.

Tre raste kur ndërhyri Sorosi

1- Pas zgjedhjeve të vitit 2009, kur opozita e atëhershme i cilësoi ato të pavlefshme, bojkotoi Parlamentin dhe nisi një grevë urie

2- Në vitin 2011, pas zgjedhjeve lokale dhe rezultateve të diskutueshme në Bashkinë e Tiranës

3- Pas dhunës në demonstrata në Tiranë

Historia e Fondacionit Soros në Shqipëri

1992 – 1995 Themelohet Fondacioni. Programet e tij kryesore janë në fushën e medias, arsimit dhe kulturës.

1996 – 2000 Rritet mbështetja për ndërtimin e kapaciteteve të shoqërisë civile, reformën ligjore, si dhe administratën publike.

2002 – 2008 Puna e fondacionit është e përqendruar në përmirësimin e qeverisjes dhe mbështetjen ndaj reformës institucionale.

2001 – 2005 Disa programe kyçe të fondacionit shkrihen me organizatat lokale të pavarura.

2005 – 2008 Fondacioni delegon pjesë të punës së programit të saj operative tek gjashtë organizata shqiptare të shoqërisë civile.

2009 në vazhdim – OSFA rishikon fushat prioritare për të përfshirë: qeverisjen e mirë dhe integrimin në BE; drejtësia e të drejtat e njeriut; dhe përfshirja sociale.

Soros ka treguar më shumë interes për Malin e Zi, Serbinë, Ukrainën, Kirgistanin etj. “Shoqëria e Hapur ka qenë e përfshirë në shumë transformime të mëdha në rajon, përfshirë Sllovakinë (1998-1999), Kroacinë (1999-2000), Serbinë (2000), Gjeorgjinë (2003-2004), Ukrainën (2004) dhe Kirgistan (2005). Edhe pse është e vështirë për të vlerësuar se sa vendimtar Shoqëria e Hapur ka qenë, ndihmesa e qeverive dhe organizatave perëndimore ishte një faktor domethënës në fuqizimin e aktorëve lokalë për të kontestuar zgjedhjet që janë manipuluar në masë të madhe kundër tyre. Lëvizjet sociale që mbanin axhendën demokratike në këtë periudhë janë zbehur në masë të madhe. Shoqëria e Hapur ka ndihmuar krijimin e një numri OJQ-sh që kanë shërbyer si aktorë kryesorë rreth zgjedhjeve në rajon, të tilla si GONG (Kroaci), CESID (Serbi), MOST (Maqedoni) dhe CEMI (Mali i Zi) Këto organizata kanë zhvilluar një gamë aktivitetesh të dizajnuara për të aktivizuar qytetarët dhe për të penguar dhe zbuluar manipulimet”, thuhet në dokumentin raportues.

Sipas e-maileve, të cilat kanë rënë në duart e DC Leaks, angazhimi i Sorosit ka konsistuar në aktivizimin e qytetarëve për të penguar dhe zbuluar manipulimet në zgjedhje. “Këto organizata kanë zhvilluar një gamë aktivitetesh të dizajnuara për të aktivizuar qytetarët dhe për të penguar dhe zbuluar manipulimet. Mënyrat e tyre përfshinin reformimin e Kodit Zgjedhor; edukimin e votuesve, monitorimin e votave dhe të medias në prag të zgjedhjeve; vëzhgimin e vendvotimeve dhe nxjerrjen votave, sondazhe dhe nxjerrjen paralel të votave në ditën e zgjedhjeve; dhe raportimin dhe avokimi me institucionet ndërkombëtare pas faktit, sidomos aty ku ka pasur polemika”, thuhet në dokumentin raportues.

Si u vodh korrespondenca elektronike e George Soros

Në kulmin e fushatës për zgjedhjet presidenciale amerikane, vitin e kaluar, agjencia e lajmeve Bloomberg publikoi një lajm-bombë: Arkivat e Partisë Demokrate amerikane ishin hakeruar. Më pas, vijuan akuzat se Moska zyrtare kishte gisht në këto hakerime, çka Rusia e ka mohuar deri tani. Por, ndër të tjera, kaloi pa bërë shumë bujë se edhe manjatit amerikan me origjinë hungareze George Soros i ishin “vjedhur” mijëra e mijëra e-maile që gjenden në data bazën e organizatës së tij, të cilat janë dërguar në kanalet elektronike të komunikimit nga ana e raportuesve të tij në mbarë botën: Institute apo vëzhgues të politikës botërore. Një grup i panjohur, që fshihet nën emrin DC Leaks, ka arritur të thyejë kështu pengesat që ruajnë korrespondencën e grupit të Sorosit, duke bërë të mundur që një pjesë e tyre të mund të bëhen tanimë publike. Në e-mailat e hakeruar del qartë interesimi i jashtëzakonshëm i organizatës së Sorosit, Open Society Foundation (OPF) dhe degëve të shumta të saj për zhvillimet politike në rajone të ndryshme të botës, duke filluar nga Afrika, por edhe në Evropën Lindore. Madje, nuk është fjala vetëm për interesim: OPF, siç dëshmohet nga korrespondenca dhe raportimet, ka vepruar aktivisht nëpër vite me lobime për të ushtruar ndikimin në zhvillimet e jetës politike në vende të caktuara, ku bën pjesë e Shqipëria.

Një grup i panjohur, që fshihet nën emrin DC Leaks, ka arritur të thyejë kështu pengesat që ruajnë korrespondencën e grupit të Sorosit, duke bërë të mundur që një pjesë e tyre të mund të bëhen tanimë publike.

Në e-mailet e hakeruar del qartë interesimi i jashtëzakonshëm i organizatës së Sorosit, Open Society Foundation (OPF) dhe degëve të shumta të saj për zhvillimet politike në rajone të ndryshme të botës, duke filluar nga Afrika, por edhe në Evropën Lindore

Zyra e Soros: Akuzat ndaj nesh nga qeveri të dështuara

Shtimi i sulmeve ndaj organizatave të lidhura me filantropin miliarder amerikan George Soros, ose të paktën të perceptuara si të financuara prej tij, kanë sjellë reagimin e institutit Open Society Foundations. Shefja e zyrës së komunikimit pranë këtij organizmi, Laura Silber i tha rrjetit investigativ “BIRN” se goditjet ndaj Soros, nga ata që i cilësoi si “qeveri joliberale”, janë përpjekje për të devijuar vëmendjen nga dështimi për të zgjidhur problemet kyçe si papunësia, korrupsioni dhe perspektiva e dobët ekonomike. “Shoqëria civile luan një rol të rëndësishëm në kërkesën e llogarisë ndaj qeverive dhe në forcimin e demokracisë. Ne jemi krenarë që mbështesim organizata që punojnë për të përmirësuar jetët e njerëzve”, ishte komenti i saj. Emri i Sorosit është lakuar shpesh herë në Shqipëri, Bullgari, Kroaci, Maqedoni, Rumani e Serbi gjatë fushatave kundër organizatave të pavarura joqeveritare. Të tilla fushata përshkallëzohen rëndom në periudhat parazgjedhore. Në kohë të tilla, aktivistë e gazetarë janë gjendur jo pak herë përpara akuzave për mungesë patriotizmi. Pas përfundimit të zgjedhjeve të 11 dhjetorit në Maqedoni, Nikolla Gruevski u hodh në sulm kundër OJQ-ve të financuara nga jashtë dhe tha se partia e tij do të luftonte për ta larguar vendin nga influenca e Sorosit. Në janar erdhi deklarata e ministrit të Jashtëm, Nikolla Poposki, për një media italiane se aktivitetet e Sorosit në Maqedoni po shihen si të papranueshme. Disa zëra pro-qeveritarë kanë hequr paralele të ngjashme edhe në Rumani, duke i cilësuar liderët e protestave popullore të ditëve të fundit si “agjentë të Sorosit”. Fushata të së njëjtës natyrë kundër OJQ-ve dhe medias kanë mbi një vit që organizohen edhe në Serbi, ku Sorosi përmendet jo rrallë herë si sponsori i atyre që “po destabilizojnë shtetin serb”.