Në Kavajë, si i “fortë”!

Mero Baze

Nuk është ndonjë lajm që dikush të të prish terezinë, ndërsa je në një miting politik apo elektoral. U ka ndodhur të gjithëve. U ka ndodhur dhe në garën për President të SHBA, u ka ndodhur në Shqipëri, në Itali, në Francë , kudo ku ti pranon të dalësh në rrugë e të flasësh me njerëz.

Diferenca është mënyra si ti reagon.

Të gjithë e mbajmë mend, se si gjatë fjalimit të Presidentit Obama gjatë fushatës së fundit, një mbështetës i Kandidatit Trump, kishte hyr në sallë dhe prishi mitingun. Obama e detyroi sallën të heshtëte, respektoi veteranin, dhe bashkbisedoi me të.

Lulzim Bashës nuk i ka ndodhur egzaktësisht kështu. Besnik Gjoni, qytetari që është fjalosur me Bashën, është pjesë e themeluesve të PD në Kavajë, i dekoruar nga ish Presidenti Berisha me dekoratën e lart “Pishtar i Demokracisë”, dhe vazhdon të jetë një opozitar i kësaj qeverie. Por natyrisht nuk është opozitar në një gjatësi vale me Lulzim Bashën. Ai është i kënaqur për investimet në qytetin e tij dhe për punën e Bashkisë .

Kjo ka shkaktuar irritim të tij, ndërsa Basha ka sulmuar Bashkinë e Kavajës dhe pastaj badigardët e Bashës e kanë tërheq zvarrë.

Problemi që nxjerr ky incident, nuk do t’ia vlente ta dramatizoje, sikur të mos zbulonte spontanisht se çfarë ka në kokë Lulzim Basha, për mënyrën se si fitohet në Kavajë dhe në gjithë Shqipërinë. Ai mendon se mund të fitohet si “i fortë”,.

Kavaja është një ish bastion historik i PD, vendi ku kandiduar për 25 vjet Sali Berisha, dhe që prej vitit 2011 e kanë humbur rregullisht gjithnje e më thellë.

Lulzim Basha nuk është menduar kurrë përse e ka humbur PD-ja, Kavajën, siç nuk ka kuptuar kurrë përse PD-ja, ka humur Shqipërinë. Ai për çdo humbje apo dështim ka në mendjen e vet një përgjigje që e autosugjestionon. Ai mendon se nuk humbet kurrë, por ja marrin me forcë , ja marrin me dhunë, e mundin bandat, etj broçkulla si këto. Duke u autosugjestionuar me gënjeshtrat që i thotë vetes për të shpjeguar dështimet e tij, Lulzim Basha vazhdon të besoj se në Kavajë ka humbur, se “Rroshi është i fortë”.

Lulzim Basha nuk do ta shikoj çfarë i ka bërë PD në Kavajë, si e ka katandisur atë, çfarë ka bërë PD 22 vjet për Kavajën dhe çfarë ka bërë PS për 4 vjet. Ai tani është skllav i gënjeshtrës që i ka mbushur mendjen vetes, dhe mendon se Kavajën mund ta rifitoj si i fort. Duke i mbushur mendjen vetes se “Rroshi është i fort”, Basha mendon se po u hoq si i fort në Kavajë e fitoi lojën. Dhe ashtu bëri. Mori një qytetar thuajse bohem të Kavajës, nga ata që më 1990 kanë dal rrugëve të Kavajës duke tronditur komunizmin, dhe duke dhunuar atë, mendon se i dha zemër PD dhe atyre 50 vetëve që kish pas.

Në fakt ata i ka dëshpëruar më shumë. I ka dëshpëruar jo vetëm se ata e njohin atë që ka dhunuar dhe e dië që ai nuk është problemi, por mbi të gjitha se e dinë që kështu nuk fitohet në Kavajë. Biles as në gjithë Shqipërinë. Ajo është gënjeshtra që Basha ka shpikur për të jsutifkuar humbjet, por tëgënjer veten, por jo rrugëzgjidhja për të gjetur fitoren. Si gënjeshtër vlen për katër vitet në opozitë, por nuk vlen për fushatë elektorale. Për fushatë elektorale, demokratët në Kavajë dhe gjithë Shqipërinë marrin zemër, jo kur Basha të bëj kot si i fort, por kur të dëshmoj fuqinë e ndryshimit dhe diferencën me pushtetin, kur të motivoj shoqërinë për ndryshim me figurat që ka në krah dhe jo me ish servila hajdutësh, që do ti paraqes si kostume të reja.

Fakti që ai ka katër vjet që shpjegon dështimin duke shpikur “të fortët” po e shtyn tani të bëj dhe ai si “i fort”, që të ngjall shpresë se mund t’ia dal. Dhe siç ndodh rëndomnë këto raste, bëhet edhe më i dobët edhe më qesharak.