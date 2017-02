Merrni 50 euro bonus dhe tregtoni me çmimin e aksioneve të BMW

Grupi BMW, është gjiganti i automobilave nga Mynihu, i themeluar në vitin 1916. Në 6 muajt e fundit, çmimi i aksioneve të BMW-së është rritur me 12.38%.

FXLider, të gjithë lexuesve të “Gazeta Tema”, ju ofron 50 euro Bonus për tregtim të çmimit të aksioneve të BMW (të ashtuquajtura CFD) në tregun botëror, në bursën e vetme ku ju mund të tregtoni, edhe kur çmimet rriten edhe kur çmimet bien.

Modelet e reja të makinave elektrike të BMW

Segmenti i automjeteve elektrike dhe konkurrenca ndërmjet kompanive është duke u bërë më e fortë, kështu që BMW është duke u përpjekur për të shpejtuar gjërat në këtë fushë dhe duke zgjeruar ofertën e saj mbi këto automjete. Përveç modelit i3, i cili është planifikuar për vitin 2018, modelet të tjera të reja elektrike janë në projekt si Series 3 Mini dhe X4 SUV. Me këto modele, kompania në gjysmën e parë të këtij viti ka shënuar një rritje në shitjen e automjeteve elektrike me 87%. Me shitjet e modelit X1 SUV kompania u rrit me 62%.

Rolls-Royce dhe Vision Next 100

Shpresat janë të larta edhe nga shitja e automjeteve Rolls-Royce, e cila është gjithashtu një markë në pronësi të kompanisë nga Bavaria. Ngjashëm me vetë BMW, edhe ajo ka paraqitur një automjet me koncept të së ardhmes – Vision Next 100. Ky model është menduar të jetë shumë i madh në pjesën e jashtme duke i ngjar një jahti nga brenda me një luks të pa parë më herët..

Rezultatet e Punes

Në aspektin financiar, kompania BMW qëndron shumë mirë. Të ardhurat nga shitja nga fundi i vitit 2012 deri në fund të vitit të kaluar u rritën me një normë mesatare prej 6.2%. Shitja u rrit nga tremujori në tremujor edhe këtë vit. Fitimi bruto i kompanisë, si dhe fitimi para tatimit dhe fitimi neto të gjitha ishin shumë më të larta se mesatarja e auto-industrisë. Të ardhurat mesatare nga aksionerët të një aksioni ishin mbi 11%.

