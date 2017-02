Disa gjëra që nuk do të ndodhin, nesër në protestë!

Mero Baze

Siç ndodh rëndom, kur PD bën protestë, ka një mbingarkim të opinionit publik me pritshmëri negative dhune dhe tensioni. E kanë bërë rregullisht edhe këto katër vite në opozitë, edhe pse dhuna ka qenë simbolike. Të njëjtën gjë po bëjnë dhe për protestën e 18 Shkurtit. Kanë filluar ta përgatisin si “të fortë” dhe po shkojnë drejt saj me retorikë dhune dhe paralajmërime kaosi.

Por nuk ka asgjë për tu shqetësuar. Disa gjëra nuk do të ndodhin kurrë.

Dhunën në protesta nuk e ka në dorë opozita por shteti. Opozita mund të protestoj, mund të ushtroj dhunë, mund të hyj nëpër zyra siç ka hyrë PD, mund të thyej xhama, siç ka thyer PD, mund të djeg objekte, siç ka djeg PD, por asgjë nuk ndodh. Thjeshtë shkatërrohet një inventar fizik pasurish.

Nesër është e sigurt që nuk do të ketë vrasje. Nuk do të këputet askush në tokë para dyerve të kryeministrisë, nuk do gjendet askush në bulevard i shtrirë pa ndjenja, nuk do bjerë dikush i vdekur nga bankina e gazetarëve, nuk do ketë asnjë të vdekur në spital.

Nuk do të ketë të shtëna me armë zjarri mbi protestuesit as kur të afrohen as kur të largohen, as kur të shajnë apo qëllojnë policët dhe as kur duan të hyjnë në godina. Askush nuk do ti vras.

Nuk do ketë lajme të rreme nga Spitali i Traumës dhe asnjë mjek nuk do jetë i detyruar të shkel mbi betimin e tij për të mbuluar krime.

Nesër nuk do ketë skenare për vrasje “nga brenda” me çadra pistoletë, apo thika të helmuar. Protestuesit mund të jenë të qetë dhe për këtë.

Nëse shikojnë ndonjë plak të thinjur me çadër të mos kenë frikë. Edhe pse Sandri e ka gati atë montazhin që mund ta bëj atë palkun vrasës, nuk do t’ia kërkoj njeri.

Nesër gazetarët që kanë bërë thirrje të mbështesin protestën, janë po ashtu njerëz të nderuar. Askush nuk do tu quaj puçistë, askush nuk do tu kërkoj tabulatet e telefonave, dhe sidomos askush nuk hap zjarr ndaj tyre , duke plagosur ndonjë. Larg qoftë, askush nuk do ta detyroj askënd, nëse plagoset të thotë që u rrëzova pa dashje.

Të jenë të qetë dhe të dalin pa frikë në protestë. Biles po deshën të rrijnë dhe aty ku ishte bankina e gazetarëve më 21 janar, por të bëjnë kujdes të mos shkelin mbi pllakën që përkujton Hekuran Deden.

Nesër Presdienti nuk do akuzohet as për horr bulevardi, as për puçistë, edhe pse e urren kryeministrin. Nuk ja bën njeri këtë nder.

Kryeprokurori po ashtu të jetë i qetë. Mund të ik tek fëmija i vogël në Gjermani se nuk ka ngjarje për të. Edhe pse është shumë i mërzitur me qeverinë dhe reformën në drejtësi, askush nuk do ti thotë lavire bulevardi.

Nesër nuk do të ketë Skenar A, dhe pastaj Skenar B për protestën. Qeveria nuk do ti fshij serverat e kamerave të sigurisë, edhe pse aty mund të filmohen njerëz duke sulmuar kryeministrinë apo duke shkatërruar. Mos u shqetësoni për këtë.

Nesër Garda është e qetë dhe nuk ka nevojë të dal Komandanti me sy të nxirë, për tu dhënë zemër gardistëve të qëllojnë mbi nejrëz duke qëlluar vet i pari. Nesër do të jetë një protestë e zakonshme, e PD, siç i ka PD protestat, që nga ato me antitanke, e deri tek ato paqësoret. Nuk jam në gjendje të them çfarë ka vendosur të bëj nesër, por zakonisht kurrë nuk e ka pasur as PD të qartë.

Jam i sigurt që këto gjëra nuk do të ndodhin nesër. Arsyeja është e thjeshtë. Portat janë ndërruar dhe ai që vriste dhe bënte ato gjëra, nesër do jetë në shesh. Nuk vret dot, nuk manipulon dot, nuk mbulon dot krimet. Pjesa tjetër është një katër orësh i harxhuar kot për të shpëtuar familjen e tij nga frika e drejtësisë.

Por pamvarësishtë kësaj, është mirë mos ti deinkruajojmë qytetarët. Dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë, është tu themi se çfarë nuk do të ndodh, edhe pse Berisha është në mes të turmës. Janë të frikësuar se këto gjëra ndodhin kur është diku afër Berisha. Nesër është vërtet afër tyre, por jo në pushtet, por në rrugë si ata. Dhe atje ka për të vdekur! Por jo nesër!