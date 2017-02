Edhe unë jam nesër në protestë!

Nga Bledi Mane

Do jem aty pa me te voglen frike.

Do protestoj e do bertas pse po vonohet reforma ne drejtesi, pse qytetet shqiptare kane dekada pa uje, pse vetem Korça, Permeti dhe Tirana jane bashkite qe menaxhohen me mire, pse vetem Lazaratit nuk i lejohet te mbillet hashash, pse urgjencat shendetesore dremisin si nje i semure kronik…

Une do jem ne proteste por nese shoh mes turmes Arminen e Zenit dhe Zenin e doktorit plak do protestoj per protesten.

Nese shoh atje Fatmir Mediun e Gerdecit do shperthej prej ironise vrastare.

Nese oratorit Lulzim Basha i hollohet zeri nga frika e kujtimit te viktimave te 21 janarit, une do trash zerin e protestes time.

Nese shfaqet aty Flamuri i nokur i dhunes parlamentare patjeter do i hakerrehem.

Edhe po me zuri syri Qim Peken e syrit linçues do i klith e do ia kujtoj aksidentit mizor te shoqes se tij.

Nese shoh gruan gjyqtare te Azem Hajdarit patjeter do iritohem, por nese vajza e tij do jete ne balle te protestes atehere edhe mund te bindem.

Nuk do toleroj te shoh neper kembet e gjata te kauzes opozitare xhuxhin komunist Kastriot Islami, por do ndjehesha dyfish krenar kur tu flase protestuesve zeri racional i Majlinda Bregut apo opozitarizmi i shendetshem i Astrit Patozit.

Nje vend pa opozite duket si kufome e pakallur koreano-veriore, por nje vend me opozite sharlatane me kufoma te gjalla si zombi ma tmerron te ardhmen domestike.

Une do jem neser ne proteste jo te ricikloj xhelalmzinjte, se ka goxha kosto, por dua qe protestuesit kesaj here te ndalojne te bunkeri e jo ta djegin.

Te bunkeri qe dogjen, dua qe te varin si relike fotografite e kodosheve abuzues qe nuk i shkulen kollaj politikes dhe ti tregojne qeverise se nuk jane me pleqte azilante te se djeshmes, pushteti i se ardhmes.

Berisha e ka strukur opozitarizmin poshte bebelinos qe tij dhe te gjithe ndjehen ngrohte nga shurra dhe nga e dhjera e plakut.

Neser ne proteste te gjithe do shohim me padurim nese opozita do i nderroje bebelinon Doktorit apo do i nderoje bebelinos aktorin!