“Reparti bathorian i skalionit xhelalist do vijë me çadra në shpinë nesër, ndërsa laçianët e mamurrasit, me shkopinj bejsbolli”

Pak orë para protestës së PD-së, ende nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga kjo parti, se çfarë skenari do të ketë për nesër.

Për këtë arsye, në media ka spekulime të shumta.

Por, Nikoll Lesi e ka shfrenuar fantazinë në gazetën e tij.

Ja çfarë shkruhet në të:

“Në Kamëz janë mbledhur 2000 çadra për të qëndruar protestuesit, nga Durrësi 1000 çadra, kurse nga zona e Laçit dhe Mamurrasit 1100 shkopinjë bejzbolli që do ti përdorin për të luajtur bejzboll para kryeministrisë në ditët e protestës.

Policia është urdhëruar që kontrolli të jetë i rreptë te ura e Kamzës dhe në hyrjen e Tiranës te “Shqiponja” në mënyrë që të mos lejohen çadrat e shkopinjtë e bejzbollit të hyjnë në Bulevard. Ka mundësi konflikti mes protestuesve dhe forcave të rendit, por “reparti bathorian” i skalionit xhelalist i ka fshehur çadrat një ditë para në zonën e Alliasit.

Ndërsa zona e Durrësit, sidomos “keneta”, do vijnë me çadra në shpinë nga pjesa e rrugës së Kombinatit. Nëse PD shikon se turma do jetë brenda parashikimeve të saj mendohet që tonet e fjalimeve do jenë të zjarrta. Më pas vendos populli-thotë Arben Imami. Kurse Kreshnik Spahiu ka porositur një zinxhir hekuri të gjatë për të mbyllur me çelës derën e kryeministrit. Reparti tropojan do jetë në ballë bashkë me “repartin blindshpues” vlonjat dhe skraparllinjë. “Batalioni i veriut” do rrethojë liderin e opozitës para kryeministrisë, ndërsa mirditorët e “shpatave” do jenë përballë Gardës”.

Nikolla si duket mendon se është ende në ’97-n me këto shkrime luftarake, por me gjasë nesër nuk do ndodhë asgjë anormale.