Si guxon ti vrasës të protestosh si i “vrarë”?!

Nga Anri Bala

Nga natyra edhe unë jam rebel! E meqë thonë, se “vesi vdes me shpirtin”, edhe mua më lind shpesh dëshira të protestoj! Edhe protestoj, çdo ditë, çdo orë, kur ndjehem i pakënaqur. Është e drejta ime, është dhimbja e shpirtit që më bënë të uleras dhe të mos bindem, kundër të gjitha atyre që më fyejnë duke mos pasur të drejtë! Por e drejta ime është e drejta ime, ashtu siç e konceptoj unë, me matësin tim.

Dua dhe unë të protestoj me 18 shkurt, mbase dhe në të gjithë janarët, shkurtët e dhjetorët që do të vijnë,… por kur dua unë ama! Atëherë kur shpirti im e di, se sa ka duruar, ndaj nuk do pretestoj, se po më fton ti o lum miku! Nuk mund të protestoj kurrë përkrah teje, si gomari që pëllet, duke mbajtur në kurriz zullumet e padronit, që gjoja të ka thirrur në dasëm!

Vërtetë pandeh se jam kaq budalla, sa të dal bashkë me ty dhe një tufë “demokomunistash” kapur për krahu?! Me të njëjtët që më kanë gënjyer e fyer, e që më kanë vjedhur e poshtëruar?! Aaaaa, po më kërkon të protestoj për ta marrë pushtetin… unë?!

Vërtetë mund të gënjehem pak, sepse ti bashkë me padronët e tu, më thirrët në protestë për të më dhënë pushtetin mua… popullit?! Po mirë mor lum miku, këta padronët e tu, përse nuk ma dhanë pushtetin para 4 vjetësh, 8 vjetësh, 20 vjetësh, kur e kishin mundësinë?!

Tani na qenkeni bërë bujarë e shpirtgjerë, burra të vërtetë…! Duke ju njohur ama, dyshoj se bujaria juaj, buron nga të qënurit pa pushtet, e si “popull” që s’mund t’i bëni keq askujt, jeni tërbuar për karriget që keni humbur! Nuk e vrisni mendjen për karrige ju jo, se si ato keni plot! Por atë të pushtetit e doni… e doni për të mbrojtur pasuritë që vutë në kurriz të popullit, për të cilat jeni të aftë të bëni çdo gjë, edhe t’i drejtoni grykën e pushkës!

Fabulat, me ujqër që kthehen në qingja, nuk ekzistojnë… e ju, si lukuni që nuk shkëputeni dot nga zakoni i vjetër, ulërisni pa arsye, ditë e natë! Ju grabitqarë të viteve të mjerimit, sado të visheni me lëkurë deleje, nuk mund të fshiheni dot pas saj, sepse ju tradhtojnë gjurmët!

Vërtetë beson, se do t’iu lejoj të më trajtoni sërish si lolo?! Vërtetë më kërkon të parakalojë me “djajtë”?! Si mundem unë të protestojë përkrahë vrasësve dhe grabitësve më të pafytyrë që ka njohur Shqipëria?! Si mund të parakalojë unë, në atë bulevard i kthyer në vend krimi, të atyre që më thirrën aty, e që akoma nuk kanë dhënë llogari para drejtësisë?!

S’do guxoja t’i vija në ndihmë kriminelëve e të parakaloja në vendin e krimit, e bashkë me ta, të shkelnim mbi emrat e shkruar me gjak, në bulevardin ku u vra shpirti i protestës! Ndaj, më vjen keq, unë zgjedh të mos protestoj! Nuk mund të protestoj, që të rikthehen vrasësit, të rigjallërohen hajdutët, kriminelët, të mos dënohen dhe pushtetin ta marrin sërish ata… kampionët e zullumeve.

Por ti… ti nuk do marrësh asgjë o i mjerë! Do largohesh me turp! Do të të tronditet shpirti nga frika, kur të shkelësh mbi bulevardin me pllaka të bronxta, aty ku lotët e nënave të betuara për drejtësi, ende nuk janë tharë. Do tmerrohesh sapo të shkelësh mbi pllakën e Ziverit, Hekuranit, Aleksit dhe Faikut.

Do të të zhduket buzëqeshja nga frika e klithmave të nëntokës ku do të shkelësh! Do të të lebetitet shpirti kur të të thërrasin, katër herë: Vrasës… vrasës… vrasës… vrasës!

Ndaj do të largohesh me turp, me damkën e bashkëpuntorit të armiqëve të drejtësisë, si një vegël antikomb, si pjesë e “pavetëdijshmes” së bandës së të poshtërve.

Të tremburit si ty, që bërtasin të ngjirur, nuk e kanë seriozisht, thjesht bëjnë prova për të shantazhuar drejtësinë…, që ne presim çdo minutë të bëhet, kurse ti na kërkon të të ndihmojmë për ta penguar.

Frika të ka nxjerrë në shesh të kërkosh ndihmën e gjithë të “verbërve” që s’duan të shikojnë, shurdhë-memecëve që nuk duan të flasin e dëgjojnë. Por unë, populli, sa të kem sy e vesh, nuk do ta lejojë kurrë!

Asnjë si ti, nuk do lejojë të ma marrë lirinë e protestës! Asnjë si ti, nuk do më bëjë dot palë me vrasësit e protestuesve, të demokracisë dhe lirisë! Unë do jem aty, gjithmonë në shesh, por pa shkelur mbi lulet e kuqe dhe emrat e gjakosur të katër shqiptarëve!

Larg bandës së zullumeve, po dal këtë të shtunë të protestojë dhe unë: Të zbardhet 21 Janari… të filloi ndëshkimi zullumqarëve… të bëhet drejtësi… e vrasësit të ndalohen të protestojnë si të “vrarë”!