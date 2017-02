Nardi i bën thirrje Metës të braktisë Ramën

Kryetari i PDK-së Nard Ndoka ka një mesazh për kreun e LSI-së Ilir Meta, e thotë se tani është koha që të marrë një vendim për “t’i hequr tullën e fundit” Ramës dhe te zgjidhjet një qeveri teknike.

Ai në një status në rrjetet sociale, shkruan se “pa plotësuar kërkesën për zgjedhje të lira, tashmë të paneguciueshme, nuk do ketë kuvend, nuk do ketë qeverisje, nuk do ketë qetësi, nuk do ketë paqe”.

Statusi

Opozita e ngriti kauzen popullore dhe nderkombetare.

Rama po mendohet, i friksuar, në dilemë, i paperqendruar dhe shumë i trembur.

Meta po hesht per te folur!

Tashme loja është e hapur, e drejteperdrejte dhe transparente, me shumë se kaq ky vend nuk kishte parë ne keto vite pluralizem.

Opozita nuk ka rruge tjeter, as kthim prapa, zgjedhje me standarde me qeveri teknike.

Pa plotesuar kete kerkese tashme te paneguciushme, nuk do kete kuvend, nuk do kete qeverisje, nuk do kete qetesi, nuk do kete paqe.

Rama është kapur “shah mat”, por ka edhe dy levizje akoma te detyruara ose te percaktuara.

Sa me shpejt, me mirë per te dhe per vendin!

Meta lojtar krizash, i shquar per vendimarrje te forta, por i pa orientuar akoma me realitetin e ri, po pret nese Rama po bie vete, po e rrezon opozita, apo po mendohet ti heqe “tullen e fundit”.

Meta gjithmone i shpall vendimet 3-4 muaj pasi i merr ato, sot koha nuk pret!

Opozita ka fituar terren, qetesine, mbeshtetjen, garancite dhe padiskutim ka kaluar në epersi te dukshme politike dhe popullore.

Rama ka humbur drejtimin dhe rrugen e duhur, renia është e pashmangeshme.

Meta duket se eshte komod, nëse do mbaje per dore Ramen, rrezikon te shkoje sebashku me te, nese kerkon kohe akoma, do humbase kohen dhe shansin qe papritur i lindi si nje kauze e kamufluar per stabilitet.

Te presim kush do te veproje dhe levize me shpejt, ne shenje pergjegjesie kombetare, si misionare, si burra shteti.

Burre shteti mbetesh edhe kur din te largohesh si burre!