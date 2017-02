U hëngërt mortja o rilindas!

Nga Bledi Mane-Public Enemy

Kauzen e studenteve dhjetoriste te shokeve te Azem Hajdarit e vodhi. Qeverite e stabilitetit te post ’90 i masakroi me leva dhe greva. U be president republike dhe prej frike ju u përçatë. Fatos Nanon ua palloi ne burgun e Bënçës 4 vjet rresht dhe me opoziten tallte trapin. Ngriti dhe lebetiti mbarë Shqiperine me skemat piramidale. Humbi betejen per referendum kushtetute model bjellorus ne dimrin e 94-ës por ju e mbajtet ne pushtet. Ua shkerdheu e ua gjakosi zgjedhjet e majit 1996-es dhe ju si langaraqe shkuat morret pjese ne zgjedhjet lokale te tetorit te po atij viti. Shqiperia njohu lufte civile ne pranveren e ’97-es dhe 2 mije shqiptare humben jetet nga marrezia e tij por ju u mjaftuat me Rexhep Meidanin ne vend te tij.

U beri grusht shteti ne vjeshten e ’98-es duke vrare patriotin tropojan Hajdari, ju nderkohe u fshehet pas reçipetave te nderkombetareve. Deri ne 2005-en u tall me ju duke zgjedhur vetë president, kryeprokuror, guvernator e gjykates te larte nderkohe ju ziheshit me Nanon, me Ruçin, me Metën, me Ramen, me KPD-ra e me tëpëgra. Ua mori pushtetin dhe ua gërdecoi opoziten e ju si skuthë frikacake vetem zhurmonit parlamentin e kapur. Tentuat te protestonit ne janarin e 2011-es dhe vrau 4 prej jush ne mes te bulevardit. Vetem 5 muaj me vone ua vodhi bashkine e Tiranes dhe ju serish si skutha frikacake u mjaftuat me shkrime librash. Kopilin mallakastriot Kastriot Islami si kolonë të pestë ua mbajti brenda socialdemokracise tuaj derisa e promovoi si te tijin paturperisht ne qershor te 2013-ës. Ju moret pushtetin prej renegati bashke me Ilir Meten por kurre nuk u ndjete rehat me kodoshin viçidols ne opozite. Edhe ju kelyshet e pushtetit porsi Fatos Nano gezoheshit si naivë se me të, me doktorin plak nëpër këmbë do qeverisnit pa limit….

E pate dje si tallte trapin me ju dhe kishte ulur bythen e tij mbi pllagat e gjakut te viktimave te 21 janarit?

E pate dje si tallte trapin me ju duke kerkuar zgjedhje te ndershme, xhepisti më ordiner i zgjedhjeve shqiptare?

E pate dje si tallte trapin me Lul Bashen ne krah kur te dy vodhen e vranë e vranë e vodhen dhe vettingun tuaj ua skadojnë brenda afatit?

Ilir Meta ia mblodhi sumën në vitin 2000 dhe qysh atehere me Metën plaku Berishë nuk ka bythë të kruhet. Ju ia dinit dallaveret dhe kurre nuk e çuat para drejtesise, tani nxirrni drejtësisë para doktorit plak.

Mortjaaaaaaa, mortjaaaaa pse nuk u ha o socialistë qe edhe sikur Sali Berisha te vdese sot, vetem Flamur Noka ua shkerdhen pushtetin!