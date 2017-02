Ata kërkojnë të shpëtojnë, jo të fitojnë

Nga Mero Baze

Lulzim Basha ka filluar më shpejt seç pritej të kërkojë “suksese” dhe oferta për protestën. Sot në mëngjes ai u komunikoi protestuesve, se qeveria i kishte ofruar “kokën” e Saimir Tahirit, por ai nuk e kishte pranuar. Pati gëzim të madh. Goxha ofertë e refuzuar.

Pastaj protestuesit filluan të pyesin, kush ia kishte ofruar, si, a kishte folur me Ilir Metën, çfarë do t’i kërkonte tjetër, e pyetje të tilla të zakonshme, derisa Basha e sqaroi se e kishte marrë ofertën nga një shkrim i Henri Çilit në gazetën “Mapo”. Pastaj pak më vonë publikoi dhe një letër që një kongresmen amerikan, nga ata lobistët që brenda kësaj jave ka kërkuar ndarjen e Maqedonisë, kalimin e gjysmës së saj me Shqipërinë dhe Bullgarinë, ndarjen e Kosovës dhe shkëmbimin e Mitrovicës me Preshevën dhe gomarllëqe të tjera turbofolklorike, gatuar në qebaptoret e ndonjë emigranti patriot në Bronx. Këtë radhë kongresmeni mbështeste protestën e opozitës për zgjedhje të lira dhe gati sa nuk thoshte që ishte entuziasmuar nga kënga e Baftjarit.

Lulzim Basha e tregoi e-malin siç tregon presidentin Trump firmën në një dekret dhe vazhdoi për suksesin e radhës. Aty nga mbasditja ambasadori i Italisë në Tiranë, kaloi aty dhe u takua me grevistët. I dëgjoi ata dhe pas kësaj Luli e kompletoi tablonë sinoptike të fitoreve të tij, me SHBA, Europën, dhe sidomos dorëzimin e “kokës së Saimir Tahirit”, nga Edi Rama, i cili i paska çuar fjalë me Henri Çilin.

Mjafton ta përshkruash këtë skenë, për të kuptuar se ai njeri është në hall vërtet. I duhet diçka që t’i ngjajë si fitore, dhe të ndjehet mire kur të dalë nga çadra. Njerëzit në çadër janë të karikuar, se tani është duke dhënë dorëheqje Edi Rama, se Ilir Meta po bën gati mocionin, se Bashkimi Europian do dërgojë dikë t’i kërkojë Edi Ramës t’i dorëzojë pushtetin opozitës dhe idiotësi të tjera si këto.

Sali Berisha i ka dhënë dhe ngjyra të tjera më emocionale protestës. Ai ka folur për vuajtjet e fëmijëve të tij dhe të drejtën e tyre për të protestuar, Fatmir Mediu ka folur për nevojën që pushteti t’u hiqet nga duart kriminelëve dhe t’i jepet atij, Agron Duka po duket se do të zëvendësojë Nar Kokën, duke u bërë ndërmjetës mes Metës dhe Bashës, ndërsa Kreshnik Spahiu ka bërë thirrje të dallohet ndryshimi mes hajdutëve dhe kriminelëve, pasi sipas tij, hajdutët e PD nuk janë kriminelë, po vetëm hajdutë, pasi vrasjet i kanë pasur aksidentale.

Në këtë eufori që ka pushtet të plotë në 200 metra katrorë të çadrës, erdhi mbasditja e sotme, qëndrimi i Ilir Metës, që i hidhte një kovë me ujë sipër çadrës për të bërë kujdes, që as të mos lageshin, as të mos merrnin zjarr, dhe qëndrimi Bashkimit Europian, që u bënte thirrje të shkonin në Parlament.

Bilanci imagjinar i paradites u përmbys. E vetmja ofertë serioze për Lulzim Bashën është të votojë Komisionin e Vetting-ut, që e ka detyrim nga ndryshimet kushtetuese që ka votuar vetë. E vetmja ofertë për të, është të përdorë votat e opozitës për ta plotësuar Komisionin dhe të fillojë nga puna.

Atë nuk e bën. Dhe ka të drejtë. Ajo është arsyeja përse është në atë çadër. Ai dhe shefi i tij duan që Vetting-u të mos fillojë para zgjedhjeve, që reforma të bllokohet, që zgjedhjet të cënohen, që negociatat të mos hapen dhe më në fund të thotë “shpëtuam”. Ky është sllogani real i protestës. Ata kërkojnë të shpëtojnë, jo të fitojnë. Pasi nuk kanë çfarë të fitojnë. Pushteti nuk fitohet në tavolinë, por në zgjedhje. Zgjedhjet nuk fitohen në çadër, por në terren.

Edi Rama i ka zgjedhjet e para parlamentare që drejton si Kryeministër, në historinë e këtij vendi. Natyrisht që ka përgjegjësi për to. Sali Berisha dhe Lulzim Basha kanë drejtuar disa palë zgjedhje të vjedhura publikisht, që nga viti 1996 e deri tek flagranca e rrëmbimit të mandatit më 2011. Të gjitha arsyet për të dyshuar se kush vjedh vota, janë tek ata që po ankohen dhe bëjnë sikur kanë frikë. Në fakt, ata e dinë mirë çfarë kanë bërë dhe kanë të drejtë të tremben, qoftë dhe sikur për një moment ta mendojnë kundërshtarin si veten. Ndaj nuk duan të shkojnë në zgjedhje dhe nuk kanë punë me to. Duan ose një pushtet në tavolinë, përmes shifrave të ndryshuara nga mekanizma mafiozë, ose një prishje të procesit për të shpëtuar nga drejtësia.

Sikleti i Lulzim Bashës për të kërkuar shenja fitoreje u shfaq qysh sot në mëngjes, kur e nisi ditën duke gënjyer të vetët, se kishte filluar pazari. Në darkë besoj do t’u heqë televizionin të mos shikojnë lajme dhe të vazhdojnë këngën e Baftjarit. Duhet menduar për ndonjë “fitore” tjetër, që të mos boshatiset çadra. Ata kërkojnë të shpëtojnë, jo të fitojnë.