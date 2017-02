Merrni 50 euro falas dhe tregtoni me aksionet e Mercedes në tregun botëror

Marka Mercedes me automjetet e saj është ende kompania me gjenerimin më të madh të të ardhurave nga Deimler AG. Është raportuar së fundmi se shitjet e automjeteve Mercedes për vitin 2016 kanë arritur fitime rekorde, me një rritje mahnitëse prej 22% duke arritur një fitim në total 2.63 miliardë dollarëve. Parashikimet për vitin e ardhshëm janë gjithashtu shumë optimiste dhe kompania pret të dhëna të reja pozitive.

FXLider, të gjithë lexuesve të Tema, u ofron falas 50 euro për të tregtuar me çmimin e aksioneve të Mercedes/Daimler (CFD) në tregun botëror.

Mercedes-Majbah G650 Landaulet

Recetat e krijuara për suksesin e Deimler do të vazhdojnë të zbatohen, me përpjekjet për të rritur më tej aksionet e kompanisë Mercedes. Duke marr parasysh këtë, nuk është çudi se G-Wagen në vitin 2018 do te shitet nën emrin Mercedes-Maybach Landaulet G650. Ky model i parë do të prezantohet për publikun në Geneva Motor Show të këtij viti. Ky është një version i ri i kompanise 39 vjecare G-Wagen dhe vjen në një version më të gjerë e më të gjatë, më të fuqishme dhe në mënyrë të konsiderueshme më luksoz, që do të përshtatet edhe për rrugë te gjata. Vetëm 99 nga këto modele SUV do të prodhohen. Çmimi ende nuk dihet por sdo te jetë çudi nëse kalon shumën $ 500,000.

Mercedes-Majbah S650

Deimler në janar të këtij viti në International Auto Show që mbahet në Amerikën e Veriut, prezantoi modelin e fundit, Mercedes-Maybach S650, i cili do të dalë këtë pranverë në treg. Mercedes do të prodhoj 300 kopje të këtij modeli, nga të cilat 75 kanë për qëllim tregun amerikan. Ky model ka një motor 6.0L V-12 me 600 kuaj fuqi. Çmimi do të jetë rreth 300.000 euro.

Rezultatet e biznesit të Deimler

Përveç kësaj Deimler e ka demostruar të jetë një konkurrent i fortë në treg edhe financiarisht. Raporti i këtij muaji tregoi se në vitin 2016 kompania ka arritur një fitim neto prej më shumë se 8.78 miliardë euro, me një rritje të përgjithshme në të ardhura prej 3% duke arritur në 153.3 miliardë euro. Megjithatë, disa tregje të tilla si Kina dhe Amerika e Veriut, kanë mbetur pikë e dobët për Deimler ku ky raport ka treguar një rënie të kërkesës në këto tregje.

