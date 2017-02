REPORTAZH/ Brenda çadrës së Lirisë dhe “fëmijëve të saj”

Tirane me 20 Shkurt 2017

Justin Meçe *

Në Bulevardin e Madh, perpara Kryeministrise nje çader e madhe mbledh brenda barkut të saj të gjitha dialeketet, rracat, shtresat, veset dhe virtytet e nje shoqërie ne tranzicion.

Nëpër cepat e çadrws ka filluar ndonse është ende dita e dytë të ndihet një erë e lehtë amoniaku që tregon se natën vonë protestuesit përtojnë të shkojnë më larg dhe ja fusin shurrës por prania e shurrës nuk është se zbeh Ëndrrën e tyre për një shqipëri të lirë sic të përgjigjen po ti pyesësh.

I kanë vënë dhe emrin Çadra e Lirisë, s’dihet pse ashtu siç shumica prej tyre nuk e dinë se për ç’qëllim ju kërkohet të sakrifikohen.

Ne fakt emërtimin cadra e Lirisë ja vuri Sali Berisha , me sa duket qyshkur u hap kjo moda që pasuritë të vihen në emër të grave.

Ja psh dhe mitingun e ditës kur u vendos çadra nuk ngurroi ta quajë se ky është një revolucion. Si njeri që operon me gjysëm të vërteta ai e di më mirë se kushdo si një leninist I lexuar se revolucioni është kur elitat përmbysen dhe jo kur thjesht nderrohen kalorësit. Nje revolucion e çon dhe atë dhe Xenin e tij atje ku s’ta merr mëndja, por revolucion me Saliun dhe Shkëlzenin ska dhe smund të ketë .

Çadra është një ambient I gëzuar gjithsesi. Kënge , valle , aheng dhe më pas edhe ndonjë orgji e vogël do të dalë gjatë ditëve , por tani për tani gjërat janë nën kontroll.

Paraditeve sidomos drejtuesit mundohen ta zhvillojnë protestën sipas nje regjie duke u munduar te shmangin britmat egërsirore të malsorëve. Paradite jo kushdo mund të falsë janë të caktuar njerzit , të ftuarit dhe të paftuarit gjoja .Duhet të japin imazhin se janë mjaftueshmërisht të kulturuar sa për tju ribesuar edhe njëhërë pushtetin ky ëshë qëllimi final.

Të ndryshsosh si nata me ditën.

Zor se mund ti shkonte kujt më mirë se çadrës në bulëvard kjo thënjë. Ditën ajo është një vend I kultivuar ku mbahen fjalime me fjalë tëmëdha pos a bie nata atëherë eja të shofësh lëvizjen cadriste se caheng bën e sa argëtohet.

Çadra e madhe ngjan me nje disko verore ne keto orë që sbën gjumë deri në agim. Alkool , hashash, pica qofte birra. Ctë të dojë zemra.

Kënga e Baftjarit, të Ylli Bakës ,që dehet me raki Skrapari, I jep ritëm dhe e bën çadrën një karaoke me nuance politike. Pastaj intermexo herë pas here dixheji fut atë këngën “O moj Serbi, o murin ta plasa se këtu I thojne more, Lulzim Basha”. Dhe kjo behët periodikisht si për t’ju edukuar shijet të pranishmëve dhe t’ju kujtojnë kush ështrë shefi.Vetë Luli , sa herë këndohet kjo këngë bën sikur se ka mëndjen sikur bisedon per dicka tjeter me Salianjin qe si ndahet. Ka dyshimin se Doktori po dwgjon.

Nga darka as Ristani s’është më ai I paradites , I kapsalliten sytë ndersa Ed Halimi e ka një fyryre të vrerosur sepse numëron me mënd se sa cope qofte kane marrë nga Fast foodi I tij sot.

-Na falimentuan fare mor burre thotë më vete .Si do vejë kjo punë .

Ka dy kategori brënda cadrës. Një kategori të veshur sport por mirë dhe më rroba të shtrenjta ,, dhe këta janë ish drejtorë doganierë shefa pilicie tatimorë qe I qajne hallin fukarasë dhe nje kategori tjeter të vëshur keq me këpucë të vjetra që shpesh kanë dhe mungesa dhëmbësh që jua vë në pah cdo buzëqeshje të cilët qajne hallin e të parëve që mbetën pa ofiqe pa ata bëjnë si bëjnë janë mësuar me varfërinë.

Njëri prëj tyre një mik I ngushtë I Shkëlzen Berishës qe ka marrë zvarrë tatimet në kohe të vet I thotë gazetares se njerzit skanë bukë të hanë, skanë të vishen po meazallah se ja fal xhupin nje fakiri ne krah që po pret gozhdeë ngaqe është veshur hollë.

Po ti ç’ne këtu e pyesim , ku të ështrë shkelur Liria..?

Ca liri .Unë tek partizani panjohur e kam shtyrë kam 20 vjet. Dolen këta që na paguajne ditën e punës dhe erdha .J akaq e thjeshte është.

Më tej një djalë rreth 35 vjec me theks jugor çka janë si të rrallë në këtë cadër lacjanësh dhe tropojanës që bajnnë be me nanë e motër se do ja kpusin kryt krejt Ed Ramës.

Une moj motra.Po dhe unë sit ë tjerët për demokracinë .Pastaj nën zë thotë, Tani jemi pushim. Hashashi u vol po na mbeti ne sëhtepi .Këta pisat e cuan 100 mijë lekë kilen .Po dalim me humbje .Dhe ti më thua pse del në protestë.Po ka gjëmë më të madhe se kjo që më ka bërë e drama mua..?

Të ftuarit dhe të paftuarit e Cadrës.

Të ftuarit që vijnë këtu janë mjaft të rrallë. Jo se e duan Edi Ramën por se nuk kanë ctju thonë dhe këtyre qe kërkojnë qiqra në hell. Doktori ka thënë vetë që demokracia është cështje numrash atehere kur blente ne tregun e gjese se gjallë Kastriot Islamin dhe po qe kështu ky numrat I ka. Por regjia e protestës I ka ndarë të ftuarit nga 2 në ditë dhe ndonjë tjetër që vjen si rastesisht.

Ditën e djeshme ishte Shkullaku të cilit fjalimin e forte antiqeveritar ja pordhi krejt pyetja budallaqe e nje pjeshke aty ne cadër e cila e quajti Zoti Shullazi dhe me të qeshurat që vijuan askush nuk mbajti mënd ctha Shkullaku e nëse pyetja që ju bë qe për qeverinë apo për hotel vollgën në Durrës.

Pastaj foli Sonila të cilën as e merr vesh njëri kur flët as mundohet ta kuptojë.

Sot cadrën ka vendosur ta nderojë më praninë e tij vetë Besnik Mustafaj.Shumica aty ja thonë emrin Besniki, kurse një pjesë e cadristëve e presin me dyshim se është prishur me doktorin.

Gjysma e PBB ne parkingun e SHQUPit

Mund ta thuash pa frikë se gati gjysma e prodhimit të brëndshëm bruto të kësaj Republikës së telendisur shqiptare eshte sa vlera e veturave qe janë parkuar në parkingun e Shqupit.

Makina tejet luksoze dhe te shtrenjta, benza sheikësh qw turpurojnw markwn kur e shikon se kanw pronarw Flamur Nokën apo Ristanin.

Na qwlloi të jemi afër parkingut ne kohën kur në protestë po ndërroheshin turnet. Grida me nje Porshe te bukur parkoi dhe po fshinte rimelin me nge para pasqyrës. Hoqi këpucët e shtrenjta me take dhë veshi në vënd të tyre atlete Nike. Vari Pallton e gjatë të zeze dhe veshi një xhup .I hodhi një sy të fundit vetes në tërësi për tu bindur nëse dukej aq e varfër sa ja donte dtyra për sot dhe duke ikur shtypi celësin në distancë.

Tre benza më tutje nje nga keto vajzat e reja që japin vazhdimisht deklarata po bënte të kundërtën e gridës pasi sapo e kish lënë turnin. Hoqi rrobat e cadreës, fshiu me letër me antiseptic duart gjithandej dhe I futi nje spry me erë të mirë gati gjithë trupit si gjysmë me inat sikur donte të thoshte .Kemi marrë eren e atyre kafshëve tek cadra.

Të gjithë këtu tek ky parking bëjnë diçka për tu dukur ata që sjanë. Kush merr turnin përpiqet të duket I varfër, kush e le kërkon ta lërë varfërinë larg si sëmundjë ngjitëse.

Këta janë udhëheqësit e nesërm qe pasi të kalojnë nga sita e Xenit dhe e Argitës do jenë deputetë ministra drejtorë. Për këta bëhët dhe revolucioni sic thotë ai burri se ata varfanjaket qe hanë gratis në cadër ashtu kanë për të qene edhe pas revolucionit të xenit.

Më shumë se më udheheqës të ardhsëm këta njerëz pa staurë ngjajne më një grup djemsh qe vijne cdo mëngjes nga Elbasani, zhvishen poshte urës , fshehin këmbën në pantallona tju duket si e prerë dhe shpërndahen nëpër kryqëzime për të lypur para. Në mbëmje shkojnë prapë poshtë urës zhveshin zhelet , veshin rrobat e tyre dhe shkojne me taxi ne Elbasan per te ardhur të nesërmen sërish.

Abi nuk e do Hymnin e Flamurit

Abi sic I flasin cadristet Jamarbër Malltezit burrit de jure te Argitës sot mbriti tek cadra me kërshërinë e atij qe vjën të hedhë një sy ç’bëhët më pronat e familjes.

Abi sështë më ai Abi I dikurshëm që vetëm skuqej po ti flisje. Ai ka një ngutytje të ndryshojë opinionin e derisotëm që kanë njerzit për të si burrë I dhunuar dhe ka filluar jep mënd edhe kur sja kërkojnë.

Ka kapur nje reoprtere të një tv dhe po brockullit pa fund për domosdoshmërinë e protestës dhe që Ed Rama duhet te bejë mirë llogaritë se tani ka dhe Abin kundër.

Por më perla ishte kur I bënte vrejtje organizatorëbve. Këta sduhet të venë gjithë ditën himnin e flamurit.Protesta do gjallëri. Duhen vene kenget e Bob Marlit.

Mirë e ke po duhen shoqëruar me dicka ato të shkreta këngë se Bobi si këndonte më të thatë.

Abi ska faj thotë dikush aty se se ka flamurin e vet pot ë ishte himni boshnjak ndoshta sdo fliste kështu.

Policia e moralit

Nata e dyte po gdhin dhe protestuesit gjysmë të dehur I ka qeposur gjumi.Mbështetur ku të munden po marrin një sy gjumë. Polici digital I berishes edhe ai fle I vetmi që rri zgjuar është [polici I moralit. Ai është një djalë I gjatë rreth të 35 të cilin e kanë caktuar të vëzhgojë se mos bëhet ndonjë gjest I papëlqyer në cadër dhe e kapin kamearat e na I nxjerrin ne rrjetet sociale. Të mos jem unë thotë e ke gjysmën e cadrës me barrë.

Ti aty rri më larg , shtyu më tutje të thëm I gërmushët njërit.

Ti ku shkon. Shurra bëhët me radhe. Dhe degjo se mos e ben afër cadrës.

Ndersa të gjithë flenë degjohet një britmë që shan me nanë e motër. Dikush ka hequr këpucët me ç’duket apo më keq akoma ka ofenduar protestën dhe madhështinë e saj

*Autori eshte kontributor i gazetes Tema nga protesta e opozites