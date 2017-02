Rrëfimi i Gaz Demit: Derbi, marrdhënia me Starovën, presidentët e klubeve, dhe momenti më i bukur pas diegies së shtëpisë

I ftuar në emisionin “Zona Gol” në Supersport, presidenti i Partizanit Gazment Demi ka folur për të gjitha ccështjet rreth Partizanit. Nga derbi me Tiranën, te gara për titullin, arbitrat dhe e ardhmja e klubit, me synimin për ti shndërruar të kuqtë në një markë ndërkombëtare.

Si është çështja e afrimeve të reja në merkato, me lojtarë që erdhën me bujë por nuk luajnë siç është Çetkoviç?

Puna e Çetkoviç dhe e blerjeve të reja janë gjëra të futbollit shqiptar. Por, stafi teknik është me ata në stërvitje. Partizani me këmbët e veta po ecin mirë dhe ia lëmë kohës ta tregojë. Partizani më i mirë? Sipas mediave kështu thuhet, por për mua më i mirë do të thotë 10 pikë përpara. Perfeksioni nuk ka asnjëherë fund. Futbolli nuk është matematikë, pasi probleme mund të të hapë edhe një skuadër me 30 për qind të buxhetit tonë.

Çfarë i mungon ekipit?

Nuk e di çfarë i mungon, sepse unë jam munduar t’ia plotësoj stafit të gjitha. Ndoshta pas kësaj ndeshje derbi, gjithçka do të nisë të funksionojë më së miri. Ndoshta emocionet kanë bërë të vetën në ndonjë rast. Unë di të them që ajo çfarë na duhet është shtëpia e klubit. Kur kjo të përfundojë kam projekte të tjera në kokë.

Keni ndryshuar gjashtë trajnerë dhe disa drejtorë të përgjithshëm?

Nëse kemi ndërruar, Starova është më i madh se trajner, pasi është këshilltari im personal. Bëm një provë, sepse jemi gjashtë muaj larg përfundimit të Akademisë. Jemi duke bërë prova, për të arritur atje ku duhet. Por, më parë duhet përfunduar baza, që është shtëpia jonë, sepse jemi i vetëmi klub që nuk kemi ambiente.

Nuk kemi qëllim në vetëvetë të ndryshojmë stafin, pasi unë personalisht kam besim te njerëzit.

Si e vlerësoni garën e këtij sezoni?

Ne prej katër vjetësh jemi aty, gjithmonë kemi pretenduar për të fituar. Edhe këtë vit jemi kandidatë potencial me Skënderbeun dhe Kukësi. Korçarët janë një ekip me shumë eksperiencë, ashtu si edhe Kukësi. Edhe ne nuk jemi mbrapa, pasi niveli është i përafërt.

Nuk është se po u ndërtua inrastruktura do të jemi gjithmonë kampion. Vitin tjetër do të kemi edhe më shumë shanse, por unë shpresoj që këtë vit të jemi në garë deri aty.

Çfarë do të ndodhë po nuk fituat titullin?

Asgjë nuk do të ndodhë, do të vazhdojmë jetën, do të luajmë në kupat e Europës dhe në gusht do të shkojmë te shtëpia jonë e re.

Nëse Partizani nuk fiton në derbi çfarë ndodh?

Nuk do të shkaktojë asgjë. Do të kem ndoshta një pesë minutësh të turbullt. Do të marr miqtë e mi të pimë një gotë verë dhe do të vazhdojmë për ndeshjen tjetër në Kukës.

Tifozët e Tiranës, vjet i kthyet në stadium, tani ata e kanë bojkotuar ekipin?

Më vjen keq për tifozët e Tiranës, sepse kam edhe shumë miq. Ata i dinë vetë punët e tyre. Por, nëse Tirana do të ketë çfarëdolloj problemi, ata do ta kenë gjithmonë në dispozicion dhe do tua lë me financa zero. Ata kanë stadiumin Dinamo me konçesion, por gjithmonë nëse do të kenë nevojë.

Jeni një njeri pasionant në rolin e presidentit?

Ka momente që edhe pasioni dominon. Por, brenda pak kohësh, Partizani do të jetë një ndërmarrje fitimprurëse.

A do të hapet tregu i Partizanit?

Ka shumë oferta, sidomos të huaj, por edhe brenda të Shqipërisë, ka interes. Por, të përfundojmë projektin që kemi dhe më pas do të shohim ta zgjerojmë markën e Partizanit.

Mund të thuhet që Torasa është i preferuari juaj?

Unë kam miqësi me të gjithë lojtarët. I cilësoj si fëmijët e mi apo si vëllezërit e mi. Marrëdhënia në katër vjet ka qenë shumë korrejkte dhe nuk kam preferencë të veçantë. Unë i respektoj të gjithë dhe ata më respektojnë.

Do të jetë një derbi i nxehtë, sidomos nga tifozët e Partizanit… A keni akord për sjelljen apo organizimin e mbështetësve?

Patjetër që administrata ime ka lidhje, edhe unë jam takuar dy-tre herë. Ju e patë edhe çfarë sjellje korrekte kishte nga tifozeria jonë në stadiumin Selman Stërmasi. Ne mundohemi ta ndihmojmë tifozerinë dhe ata të na ndihmojnë neve. Në përgjithësi jemi të kënaqur nga tifozët, pasi janë sjellë në mënyrë korrekte.

Derbet e fundit kanë përfunduar pa gola, ndërsa tashmë fitorja duket detyrim?

Skënderbeun e uroj për fitoren. Në dy ndeshjet e para i kemi dominuar ndeshjet. Stafet teknike kanë qejf të mos humbin. Unë këtë herë kam dëshirë të luajmë për të gjitha dhe nëse humbasim përgjegjësinë e marr unë përsipër. Administrata e di opinionin tim dhe çfarë dua unë. Së pari duam një ndeshje të bukur dhe fair. Personalisht dëshiroj që ekipi im të luajë fort në sulm, për ta fituar derbin.

E konfirmoni deklaratën që sa herë jeni juve president, Tirana nuk do ta fitojë asnjëherë derbin?

Së pari jam i rritur në Tiranë. Këto janë momentale, çdo president dëshiron të fitojë ekipi i tij. Nuk është se e thashë unë edhe e vendosi zoti. Shpresoj që ajo fjalë që kam thënë të vazhdojë afatgjatë.

Marrëdhëniet me presidentët e tjerë, nga ai i Federatës Duka, për të vazhduar me Takajn, Gjicin e të tjerët?

Unë kam marrëdhënie të mira nga presidenti i Federatës, te presidentët e Luftëtarit dhe Korabit që janë më të rinjtë. Kam marrëdhënie korrekte me të gjithë dhe dëshiroj që ata të ecin përpara.

Pretendimet e Partizanit për gjykimin?

Edhe unë kam pasur pretendime. Këto janë momente emocionale, por Partizani nuk ka bërë asnjëherë ankesa. Kam thënë vetëm kaq, që arbitrat nuk duhet të tallen jo vetëm me paratë e mia, por të të gjithë presidentëve. Duhet të jenë të kujdesshëm sepse është një investim shumë i madh.

Sëfundmi është përfolur për aleanca, por edhe Partizani u përfol dy vjet më parë. Çfarë shije ju la dhe a ka ndonjë zgjidhe?

Zërat për Partizanin janë barsaletë, ndërsa Tirana mu duk sikur fitoi me zotësi. Unë nuk jam ekspert futbolli. Unë nuk bëj aleanca, ndërsa të tjerët mund të bëjnë çfarë të duan.

Momenti më i bukur apo më i hidhur?

Momenti më i bukur është kur mu dogj shtëpia dhe të nesërmen shkova në Korçë dhe fitova dhe të pasnesërmen shkova në Zanzibar me familjen.

Momenti më i hidhur?

Përpara 8 vjetëve, humba shumë para në një biznes. Thonë që djegia i merr të gjitha të këqijat dhe vijnë vetëm të mira.

I keni ndjekur Skënderbeun dhe Kukësin?

Nuk i kam ndjekur shumë ndeshjet. Por, në ndeshje direkte kemi qenë më lart. Me çfarë më thonë specialistët, Skënderbeu është më lart.

Marrëdhënia me Erjon Braçen, a është ai kritik edhe me skuadrën?

Erioni është një tifoz, një dashamirës. Nuk është bërë tifoz nga unë. Si çdo tifoz ka ato momentet e veta dhe shkon i qetë në shtëpi.

Parashikim për derbin… sa do fitojë Partizani?

Parashikim nuk kam, por nesër është e sigurt që Ekuban shënon. Kam edhe një shpresë që do të shënojë Mazrekaj… gjithmonë nëse Starova i aktivizon.