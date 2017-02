Sadije Berisha: Vitet në Shqipëri me Shkëlzenin, më të vështirat për mua dhe fëmijët. Luli është djalë argëtues, por s’bën për PD-në

Ish-bashkëshortja e Shkëlzen Berishës, Sadija, ka sqaruar statusin e saj për protestën e PD-së tre ditë më parë.

Me këtë rast ajo jep edhe një mendin për Bashën, Ramën e Metën, ndërkohë që thotë se 5 vitet e saj në Shqipëri me Shkëlzenin, kanë qenë më të vështirat për të dhe fëmijët e saj:

Postimi i Sadije Berishës:

Për të gjithë që interesohen unë kam bërë deklarata në FB edhe në të kaluarën, ashtu si dhe shumë të tjerë bëjnë.

Mediat sociale ka avantazhet e saj. Ajo të lejon për të qenë një gazetarë i së vërtetës dhe është zgjidhje e gjithsecilit për të vendosur se për do ta përdorë këtë liri. Kjo është një liri e madhe për të ndarë dhe për të thënë atë që ju mendoni, ose që mendoni se është e rëndësishme për ju dhe miqtë tuaj të ngushte për familjarë dhe për miqtë virtualë.

Ajo që e bën Facebook të madh ka të bëjë se je i informuar mbi, artin, modën, pushimet, sëmundjet, kafshët shtëpiake, lumturin apo politikë.

Por nga ana tjetër ky rrjet mund të përdoret sigurisht për propagandë, për të përhapur thashethemet dhe gënjeshtra. Çdo monedhë i ka dy anët e saj të medaljes, por zgjedhja është gjithmonë e jona.

Duke qenë një person mediatik, pavarësisht e mesazhet që kam thënë me kuptim, por asgjë nuk ka qenë serioze por kanë përfunduar më rëndë nga sa është thënë në të.

Në disa raste janë përkthyer me respekt dhe saktë.

E vendosur për të bërë diçka që unë nuk e kam bërë më parë dhe për të qenë më e drejtpërdrejtë dhe specifike shpesh janë keqinterpretuar gjërat. Për fat të keq disa media kapen pas asaj që them them në FB apo në intervista kur flas të viteve që kam jetuar në Shqipëri. Për ju them, ju lutem të ndalen pak!

5 vite tani?! Nuk jeni të lodhur duke shkruar në lidhje me të? Unë jam e sigurt se lexuesit tuaj janë të lodhur duke lexuar në lidhje me të.

Vitet e mia në Shqipëri kishte momente të lumtura, por ato ishin patjetër vitet më të vështira për mua dhe fëmijët e mi.

Pra, le të shkojmë, çfarë kemi! Mbretëreshë Lucky është lindur dhe rritur ne një nga vendet me lirinë më të madhe në botë (baba faleminderit për zgjedhjen e Suedisë).

Unë kam ardhur në Shqipëri me një mendim shumë me të mirë se sa për Suedinë duke e konsideruar të ndershme dhe të drejtë. Por në fakt posti i mentaliteti komunist të shumë vetave me parë në Shqipëri ishte një pilulë e vështirë për mua për tu gëlltitur.

U ndjeva tërësisht e pafuqishme dhe e paralizuar mbi mjerimin e dëshmuar në zonat e largëta, spitalet, shkollat, politikë dhe fëmijët e komunitetit rom në rrugë me thyen zemrën time në një mijë copë. Kam njohur shumë prej tyre personalisht …

Më mungojnë miqtë e mi në rrugët e Tiranës dhe do doja t’ju them: Faleminderit! Ju më dhatë forcën për të më mbajtur duke u përpjekur dhe duke shpresuar për ditë më të mira.

Pra, duke folur jo si eksperte e çdo gjëje dhe që di gjithçka, por ashtu si sikur një grua flet nga zemra nga përvoja personale, unë do të jem më specifik se çfarë kishte për qëllim postimi im i një jave më parë. (Kështu që në këtë mënyrë do të eleminojmë kuptimet humbëse të tij) dhe më pak hapësirë për gjarpërues fjalësh përrreth.

Sa për demonstratën e iniciuar nga PD, unë Sadije Berisha mendoj se kjo nuk ka për të zgjidhur asgjë!

Lejoj të përballen me të, se nuk duhet shumë për ta hedhur këtë qeveri, sepse nuk është duke i shërbyer popullit të Shqipërisë ….. ferrit, ndërsa PD as e as që i shërben.

Unë jam personalisht një demokrate, por unë nuk do të votoj për këtë apo çdo pikë tjetër të saj. Për më tepër qëllimi im është që liderët e partive të ndryshojnë.

PD ka pasur shumë njerëz të mirë për këtë, por zgjedhin (për mendimin tim), udhëheqësin e gabuar.

Luli, ju jeni një djalë argëtues, por për mendimin tim, si një qytetare ju nuk jeni udhëheqësi që do të çmontojë Shqipërinë nga korrupsioni, as tani dhe as më vonë .

Pra, nëse keni arritur t’ju shtyjë vetja juaj mënjanë, duhet të jepni dorëheqjen dhe të lini dikë që në fakt është lider i vërtetë për të marrë përsipër dhe të bëjë drejtësi për popullin dhe jo për egon tuaj.

Zoti Kryeministër, Ju kurrë nuk jeni paraqitur si duhet (dhe mua nuk më lejohet të flas me ju).

Jam e sigurtë që jeni një djalë argëtues. Kam dëgjuar që ju jeni një artist i madh dhe një piktor. Unë do të dua të shoh artin tuaj për disa kohë. Por i dashur Kryeministër, ju nuk jeni duke udhëhequr Shqipërinë për ta çliruar nga varfëria dhe korrupsioni.

Ju e dini shumë mirë se ego juaj është për të qenë një udhëheqës i madh dhe një piktor i madh.

Të lutem kjo egoja juaj nuk është e mirë për të gjithë. Unë jam e sigurt se PS ka shumë gjymtyrë të mëdha që duhet të jenë në gjendje të përqendrohen në një profesion dhe mund të bëjnë diçka.

Z.Ilir Meta, unë kurrë me të vërtet nuk ju kam pëlqyer ju si një lider i një partie dhe jam e sigurt që kjo nuk është një befasi për ju .

Por mua me të vërtetë më pëlqen gruaja juaj, ajo ka të paktën një zemër. Mendimi im është që të ngrini Shqipërinë nga mjerimi dhe korrupsioni.

Mr.Sulejman Gjana, PLL nëse ju mund të tërhiqni veten larg nga vera e kuqe dhe varfëria, atëherë kjo do të bëjë që ju të jeni një njeri i mirë, por për fat të keq ende nuk ka njeri për të drejtuar ndonjë parti politike.