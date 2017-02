Donald Lu, fol me deputetët e PD-së. Jo të gjithë janë me Berishën

Nga Spartak Ngjela

A do t’i drejtohet politika e larte amerikane drejtpërsëdrejti opinionit publik shqiptar për bllokimin e vetingut nga Saliu?

A do t’i përgjigjen shqiptarët thirrjes amerikane pro reformës në drejtësi?

A do ushtrojë forcë politike Donald Lu?

Zoti Lu, shqiptarët e kanë shpresën te ti.

Duhet folur drejtpërsëdrejti me shqiptarët për Reformën në drejtësi; dhe duhet t’u drejtohesh forcave perëndimore dhe proamerikane në deputetet e Partisë Demokratike.

Nuk është e gjithë trupa legjislative e Partisë Demokratike anti-amerikane: të tillë janë vetëm përkrahësit e Berishës.

Zoti Lu, ndihma që ju personalisht, si zëdhënës i Shtëpisë së Bardhe, i keni dhënë shqiptarëve për të shpëtuar nga uzurpatorët e brendshëm të tyre, eshtë historike.

Tani jemi afër kurorëzimit të fitores së reformës.

Prandaj…

Le të çirret Berisha me zëdhënësin e tij, shqiptarët presin Reformën… ata ndërkohë po citojnë Shekspirin nga Hamleti i tij; sipas përkthimit në shqip të Fan Nolit:

Le të ikë i shqetësuar Dreri

Le të ikë e mërzitur Dhia

Njëri flé dhe tjetrin e ha vreri

Kështu na qënka bota njerëzia.

Ja dhe anglisht sipas Shekspirit:

Let the stricken deer go weep,

The Hart ungalléd play,

For some must watch, while some must sleep,

So runs the world away