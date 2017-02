Erik, Erik o matrapik!

Nga Bledi Mane

-Klithmë lebetitëse për birin e guvernatorit burgaxhi Ardian Fullani-

Erik Fullanin e kam njohur para pak vitesh. Ishin koha te arta per familjen e tij te perkedhelur e te paprekur nga pushtetet.

Ishte koha kur familja e tyre lundronte mbi dallget e ofiqeve dhe krimit dhe primare per ta, ishte servilizmi dhe ushqimi.

Shquheshin si nje familje ku vetem hahej, dhitej, dhitej dhe hahej gjithe kohen.

Ishte nje familje me 4 pjesetare te cilet rendonin as me shume e as me pak por plot 419 kilograme.

Me i rëndi dhe me budallai prej tyre ishte Riku, me nje peshe luhatese prej 132 kilesh, i cili zgjohej duke ngrene dhe flinte duke ngrene madje, edhe kur dh**** ne banje ulur mbi bidenë e thyer, hante njekohesisht duke vënë në sherr vrimën e gojës me vrimën e b***ës.

Gradualisht po humbte dhe nocionet fizike, hormonale e biologjike te te qenit mashkull.

Kishte 5 vjet qe nuk e prekte dot me dore dhe as e shikonte bibilushin e tij.

Madje pertonte te bente shurren sepse i merrte 17 minuta kohe duke ngritur palat e dhjamosura te barkut per te mberritur deri poshte te bibilushi i fshehur.

Ndaj dhe familja ia kishte gjetur nje zgjidhje, deri ne fundvitin 2015 e mbanin me bebelino qe djali i tyre te shurroste pa siklet dhe lodhje…

Duke pare harbuterine, babezine dhe horlliqet qe kjo familje bente pro interesave te saj dhe te pushtetit, para 3 vitesh ne, nje grup i vogel gazetaresh vendosem ta shkaterrojme kete dinasti. Te ndihmuar dhe nga skandali i vjedhjes se 7 milione eurove nen hunden dhe me bekimin e ish- guvernatorit te Bankes se Shqiperise se asaj kohe, misioni yne u duk i pamundur por jo pa shprese.

Antipatia kolektive mbarekombetare qe kishte shperthyer ndaj Fullanëve bashke me demaskimet mediatike, detyruan politiken dhe drejtesine te reagonte.

Paralelisht disfata qe pesoi familja 4 kuintalëshe i vuri ata ne seder dhe te pakten pas burgosjes se babait, estetikisht familja reagoi.

Nje pas nje te katert pjesetaret ngushtuan stomakun dhe fale shkences rane ne peshe.

Por duket se unaza qe Eriku vendosi ne organet gastrite nuk ia ngushtoi stomakun por i ngushtoi dhe trurin e tij te vogel, te vogel porsi zog.

Djallezia dhe injoranca qe e karekterizon kete nopran te rene nga vakti ia riti adrenalinen e hakmarrjes dhe si per tu mos u nenshtruar nga pesha e mekateve, sot eshte kthyer ne nje simbol frymezues te se keqes per gjeneraten e tij.

Ka para pa fund por kurre nuk ka punuar, ka diplome universitare por nuk e mban mend ku ka studiuar.

Vjen verdalle neper Tirane duke shpenzuar para, karburant, makina te shtrenjta duke vozitur e pordhë duke shitur.

Eshte vertete me fat se Vettingu ende nuk ka filluar perndryshe do e shihnim tek organet ligjzbatuese do ia kishin sekuestruar makinat, orat, rrobat, breket dhe ta linin lakuriq para ligjit dhe para talljes qe u ben njerzve punetore te ketij vendi.

Une nuk jam xheloz per luksin e shfrenuar te ketij matrapiku zhurmues, une ndjej neveri pse nje nga personazhet e shkrimeve te mia nuk po ndjek keshillat qe i kam dhene.

Askush nuk e njihte dhe tani qe e bera te famshem me shet pordhe e me ofendon e me kercenon mua duke menduar se do me trembe.

Eshte aq budalla sa edhe dje tek me shante ne nje interviste televizive, nuk i hiqte nga goja fjalet supë dhe mut.

Edhe kur shajnë e kercenojne mendjen te e ngrena dhe te e dhjera e kane.

U eshte bere obsesion ushqimi se fundja ne kete dynja ndaj jetojne: vetem te hanë si te babëzitur derisa e hanë nga babëzia.

Shëndim i rëndësishëm/ I kerkoj falje matrapikut që e krahasova me Erik Fullanin!