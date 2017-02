Fleckenstein në Tiranë: Axhendë e vështirë dhe bisedime serioze. I lumtur që kthehem në Shqipëri

Eurodeputeti gjerman Knut Fleckenstein, raportues për Shqipërinë në Parlamentin Europian ka nisur një vizitë 3 ditore në Shqipëri. Në një postimn në rrjetin social Tëitter Fleckenstein ka shkruar: “Jam i lumtur që rikthehem në Shqipëri, axhendë e vështirë dhe bisedime serioze”.

Pak para mberritjes në Shqipëri Fleckenstein ka thënë për Deutsche Welle­n, se zgjedhjet e qershorit janë moment kyç për hapjen e bisedimeve.

“Nëse këto zgjedhje nuk zhvillohen me korrektesë, atëherë do të ketë një problem për hapjen e negociatave me BE­në. Prandaj do të varet shumë nga ajo se sa palët në zgjedhje do t’i respektojnë rregullat e lojës që njihen në Europë për zgjedhje të lira e të ndershme”, shprehet raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Europian duke komentuar edhe protestën e opozitës me çadra para kryeministrisë.

Sipas tij, opozita shqiptare kushdo qoftë ka gjithmonë frikë para zgjedhjeve. Por sesa realiste është kjo frikë e PD, Knut Fleckenstein thotë se; “Për këtë dua të krijoj një përshtypje, kur të jem këto ditë në Shqipëri”.

Lidhur me shqetësimin e madh te opozites per blerjen e votave, sipas saj me paratë e drogës dhe krimit, raportuesi thekson: Po, por kjo akuzë duhet të provohet fillimisht, e është gjithmonë e vështirë ta bësh këtë para zgjedhjeve.

Vizita vjen pak ditë pasi është miratuar në Parlamentin Europian rezoluta për Shqipërinë e hartuar nga eurodeputeti gjerman dhe kriza politike do të dëmtonte procesin e integrimit.

Eurodeputeti është parashikuar që të zhvillojë takime me liderët e politikës shqiptare, ndërsa opozita kërkon garanci për zgjedhjet e 18 qershorit, që sipas saj është vetëm largimi i qeverisë Rama.