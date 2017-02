Berisha sulmon eurodeputetin Fleckenstein: I ngutur dhe i pa bazuar në arsye

Pas deklaratës së eurodeputetit dhe reporterit për Shqipërinë Knut Fleckenstein ku i kërkon deputetit Sali Berisha të mos flasë më për përralla sorosiane, ka ardhur edhe reagimi i këtij të fundit.

Berisha e kritikon eurodeputetin duke i konsideruar deklaratat e tij si të ngutura dhe te pa bazuara në arsue.

“Me kete rast, duke shprehur me sinqeritet vleresimin tim te palekundur per kontributin e tij qenesor personal dhe te Parlamentit Europian ne dekriminalizimin por dhe probleme te tjera te vendit, me duhet t’i them se deklaraten e tij e konsideroj te ngutur dhe te pa bazuar per arsyet qe vijojne:

– Deklaratat e mia per Xhorxh Soros dhe mafien e tij, si nje rrezik madhor per demokracine shqiptare jane te bazuar jo ne hamendje por ne dokumenta autentike te pakundershtueshme nga te gjithe ata qe duan te besojne te verteten.”

– Denoncimet e mia ne parlamentin shqiptar ndaj veprimeve mafioze te Soros dhe neworkut te tij ne Shqiperi, te bazuara ne dokumenta dhe fakte, datojne vite me pare dhe nuk kane lidhje me polemiken e sotme qe zhvillohet ne SHBA per veprimtarine e kryespekullantit te planetit.”

– Xhorxh Soros perfaqeson sot miliardierin qe ka korruptuar me shume se kushdo tjeter mbi toke politikane, personalitete lokale dhe nderkombetare ne vendet ishkomuniste por edhe ne vende te tjera. Ai ka korruptuar gjithashtu individe dhe grupe ne institucione serioze nderkombetare te vendosura ne kryeqytete te vendeve te ndryshme perfshi ketu Berlinin!

Ne kete kontekst, mendoj se jo hedhja poshte me apriori apo paragjykime te zerave qe kerkojne te nxjerrin ne shesh nje te vertete tronditese, por hetimi me transparence nga parlamenti europian dhe parlamente te vendeve te interesuara duhet te ishte pergjigja e duhur dhe respekti i detyruar nga e verteta.

Se fundi, shtoj se me deklaratat e mia kam vetem nje qellim; te mbroje nje te vertet qe e vleresoj se ka interes te padiskutueshem per vendin tim por edhe miqte e mi kudo qe jane!

Deputeti i parlamentit Evropian vizitoi Tiranën këto dy ditë ku u përpoq të vendoste dialog mes palëve.

Ai drejtoi edhe një apel ndaj opozitës duke e ftuar të tërhiqej nga vendimi i saj për të bojkotuar kuvendin dhe të shkonte në parlament për të trajtuar kauzat e saj.