Fleckenstein i “nxjerrin” edhe një dashnore në Tiranë, ndërsa Berisha i vërsul Erlën e famshme, Arbana Xharrës

Knut Fleckenstein është njeriu më i urryer nga njerëzit pranë PD-së sot.

Ndaj tij ka nisur një sulm frontal, pas talljes me Berishës dhe deklaratës së opozita duhet të kthehet në Kuvend.

Fillimisht e nxorrën “njeri të besuar” të Sorosit.

Ndërkohë, gazetari Basir Çollaku, i afërt me PD-në, ka shkuar edhe më tej.

Ai shkruan se eurodeputeti vjen në Tiranë, se ka një dashnore.

“Fleckenstein ka dashnoren në Tiranë, ndaj ka ardhur. As e rruan për reformën”, shkruan ai.

Ndërkohë, Erla e famshme, i ka kthyer përgjigje Arbana Xharrës, pasi kjo e fundit ia kishte numëruar Sali Berishës, “bëmat” e tij kundër shqiptarëve në Shqipëri dhe Kosovë.

“Kur lexova dje akuzat tuaja, si klishe bajate ndaj Berishes, me ngjallet keqardhje per mungesen e nivelit profesional.

Akuzen se Berisha, qeveria e te cilit ideoi, gjeti financimin, projektoi dhe tenderoi autostraden energjitike Tirane – Prishtine, paska demtuar Kosoven me vonesa dhe jo Vuçiçi me bllokimin prej nje viti te punes se linjes se interkonjeksionit, e mendova si nje lajthitje hiperemotive ose nevoje per vemendje.

Po kaq anakronike gjej dhe etiketimet per njeriun qe rrezoi komunizmin ne Shqiperi. Por tek lexoj akuzat e sotme per lidhjet e Berishes me Al – Kaeden, si riciklim i hapur i tezave te Sllobodanit kunder Berishes dhe Shqiperise, me ngjajne me shume si detyrime e borxhe ndaj atyre qe qendrojne pas ose siper jush.

Me lejoni t’ju them se Berisha eshte i vetmi udheheqes shqiptar qe ka vizituar dy here Shtepine e Bardhe dhe ka pritur ne Shqiperi nje president amerikan ne detyre, vizite gjate se ciles u artikuluan publikisht futja e Shqiperise ne NATO dhe pavaresia e Kosoves.

Por nese nuk u mjaftojne keto fakte si pergjigje ndaj propagandes se Beogradit mund t’ju them se perveç dokumentave zyrtare te SHBA, ka disa media kryesore amerikane si Herald Tribune, Ëall Street Juornal etj, te atyre viteve dhe me vone, qe i kane bere jehone ne menyre te perseritur, kontributit te rendesishem te Shqiperise dhe personalisht te zotit Berisha ne luften dhe operacionet kunder terrorizmit islamik. Kontribut sipas tyre me i madh se sa i çdo vendi tjeter ish komunist ne Europe.

Ne lidhje me viziten e ndaluar ne Kosove, besoj se e keni degjuar fjalen vox populi – vox dei. Besoj se ata qe mbushen sheshet kunder ndalimit, e me pas per t’a pritur si kryeminister, flasin me qarte e me fort se mizat. Berisha jo vetem erdhi, por solli rruge per te bashkuar kombin ne nje korridor qe disa nga miqte tuaj ben gjithcka qe ta bllokonin kurse te tjere e quanin rruga e asgjekundit.

Besoj se e kuptoni qe kjo pergjigje nuk eshte per ju, por per opinionin.

Juve ju uroj te çliroheni nga keqperdorimi dhe detyrimet e atyre qe ju financojne”, shkruan Erla, e cila, për fat të mirë, është më e mirë me shkrim, se me gojë.