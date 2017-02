INTERVISTA / Izet Haxhia: Ismail Mulleti, ose ana e errët e familjes Berisha. Ai është kasaforta e parave të pista të Familjes

Dy ditë më parë Komisioni Hetimor për aferën CEZ është vënë në dijeni nga një bankë e nivelit të dytë në Shqipëri për një transfertë të dyshimtë në llogarinë e shtetasit Shkëlzen Berisha më datë 22 qershor 2009.

Sipas informacioneve dhe letrave të bankës, përmes një transferte të brendshme llogaria ne Euro e Shkëlzen Berishës është shtuar me 200.000 Euro, e cila mund të jetë derdhje nga një llogari tjetër ose transfertë nga një llogari e një personi tjetër.

Komisioni ka dyshime se kjo transfertë mund të ketë lidhje me shumën e tërhequr cash nga Nue Nik Kalaj në një bankë tjetër 6 ditë para se të realizohej transferta. Për këtë qëllim po hetohet edhe shtetasi Ismail Mulleti, person i cili ka kryer transferta ne drejtim të Shkëlzen Berishës.

Për herë të parë për publikun emri i Ismail Mulletit u bë i njohur si një prej shtetasve shqiptar të përfshirë në skandalin “Panama Papers”.

Njeriu që e njeh mirë historinë e Mulletit, është padyshim Izet Haxhia. DITA kontaktoi me të për të krijuar një profil rreth biznesmenit misterioz i cili ka zgjedhur të mbajë një profil të ulët publik.

Sipas Haxhisë, Mulleti është kasaforta e parave të pista të familjes Berisha.

Por ai e lidh dhe me ngjarje kriminale të cilat lidhen me bombën te VEFA, por dhe atentatet ndaj fisit Haklaj.

Më poshtë biseda me Haxhinë për Ismail Mulletin, paratë e fshehta të familjes Berisha, por dhe një mendim për protestën përpara Kryeministrisë.

Izet, nga hetimet në komisionin CEZ ka dalë dhe emri i Ismail Mulletit (Il Mulletit). Në bazë të informacioneve tuaja kush është ky person?

Po e lexova nga mediat dhe nuk me çuditi dalja e këtij emri e personi të cilin e njoh mirë. Para ca muajsh kur doli skandali i Pananama Papers dhe u përmend emri i Ismail Mulletit apo (Il Mulletit siç e thërrasin në PD) shumë pak njerëz e njihnin këtë person dhe lidhjet e tij me kupolën e PD dhe familjen Berisha. E theksova edhe atëherë se Il Mulleti ka qenë kasaforta e parave të pista të PD të fituara nga trafiqet e paligjshme dhe kryesisht ato të kontrabandës së naftës duke thyer embargon e Kombeve të Bashkuara ndaj ish-Jugosllavisë, nën mburojën e firmës Shqiponja të PD në të cilën ky Il Mulleti ishte bashkëpronar me Tritan Shehun, kuptohet me bekimin dhe dijeninë e Berishës.

Nuk është rastësi që ky person sponsorizoi komandon me në krye badigardin e tij Anton Gjergji që vranë Haklajt së bashku me ”kasafortën” tjetër të familjes Berisha, trafikantin e drogës, prostitutave dhe vrasësin Miftar Lymneshi dhe ”çuditërisht” ky Lymneshi është personi kryesor që në emër të tij janë regjistruar pronat e familjes Berisha, sepse lidhja e tij me familjen Berisha është edhe me anë të krushqisë që ka bërë, ku djali i tezes se Lymneshit është martuar me mbesën e Berishës. Ky dhëndri i Berishës ka qenë edhe pjesëmarrës direkt në vrasjet ndaj Haklajve…

Jeni takuar ndonjëherë me të?

Emri i këtij personi ka qenë shumë i njohur për mua sepse nuk e hiqte nga goja Aida Shehu, kur ishim me Ilin për darkë shkuam me Ilin në Greqi etj., por mesa më kujtohet hera e parë që e kam parë, ka qenë ose fundi i vitit 1994 apo fillimi i 1995 kur ky i famshmi Il Mulleti së bashku me Tritan Shehun erdhi për takim tek vila katër me Berishën në orët e vona të natës. Pastaj më ka rënë rasti ta shoh edhe tek PD ku ai e kishte si shtëpinë e dytë…

Ju thoni se administron paratë e familjes Berisha, si e vërtetoni këtë dhe cila është mënyra e fshehjes së parave?

Unë asnjëherë nuk kam folur në tym apo me të pavërteta. E thashë para disa muajsh kur doli emri i tij tek Panama Papers që ky është administratori i një pjese të parave të familjes mafioze Berisha, dhe fakti që doli që ky ka bërë transfertën e një shume parash në llogarinë e Zenit i vërteton ato që kam thënë, pavarësisht se kjo shumë simbolike për ta është bërë në mënyrë ligjore dhe nuk kanë menduar se do merret vesh ndonjë ditë se kush është Mulleti dhe lidhja e tyre shumë më e thellë se kjo transfertë.

Pak kohë më parë ju keni përmendur dhe personazhin Ylli Peci, a kanë lidhje këta me njëri-tjetrin?

Po edhe prania e Ylli Pecit në këtë ndërmarrje mafioze nuk është e rastësishme, këtij personi iu besua sabotimi dhe pengimi i çështjes time në lidhje me vrasjen e Hajdarit në Strasburg. Janë përdorur deri blerje gjykatësish nga ana e tij, kuptohet me paratë e familjes Berisha për të blerë vendimin e gjykatës, vetë ecejaket e pafund të këtij Yllit nga Strasburgu në zyrën e Berishës dhe anasjelltas e vërtetojnë këtë dhe fakti që ky person pasi mbaroi me sukses misionin e ngarkuar nga Berisha në Strasburg, filloi punë si avokat pikërisht ne Panama Papers në Londër si avokat, pra në bankën of shore ku janë një pjesë e parave të familjes Berisha në emër të Il Mulletit…

Si e shikoni protestën e PD në Tiranë?

Në radhë të parë atë protestë nuk e shoh si protestë të PD-së, por një protestë e manipuluar nga PD për interesat e klanit të saj kriminal që ka marrë peng PD. Unë e kuptoj dhe bashkohem me zemërimin e shumë prej protestuesve që ka ndaj qeverisë Rama, për varfërinë që ka shkaktuar, për vazhdimin e politikes së koncesioneve, për mos mbajtjen e premtimeve e shumë arsye të tjera, por arsyeja kryesore që unë do të protestoja ndaj kësaj qeverie është ajo që kjo qeveri nuk arriti të shkatërronte shtetin paralel të Berishës, nuk arriti të shembte korporatën më të madhe të krimit, atë të sistemit të drejtësisë, dhe pikërisht në momentin kur filloi të vihet në zbatim reforma jetike për vendin, ajo e drejtësisë, bëhet kjo protestë me pretekstin absurd se zgjedhjet e pafilluara akoma do të vidhen e do të grabiten.

Ka qenë vetë PD ajo që ka futur në sistem vjedhjen e manipulimin e zgjedhjeve që në 1996, ka penguar veprimtarinë legale të opozitës së kohës duke e rrahur e masakruar, duke përdorur SHIK-un e policinë për të grabitur votat, duke ndërsyer të fortët në lokal për mbushjen e kutive të votimit. Pra, është PD ideatorja dhe zbatuesja e kësaj strategjie manipulimi e vjedhje që më vonë u përdor edhe nga të majtët në mënyra të hapura e fshehura.

Por halli i atyre që po manipulojnë këtë protestë nuk janë as zgjedhjet e lira, as varfëria e njerëzve, por vetëm e vetëm mbrojtja nga ndëshkimi i familjes kriminale e antishqiptare Berisha dhe eunukëve që shohin mbijetesën e tyre tek lidhjet kriminale me këtë familje. Të protestosh për diçka që nuk ka ndodhur, por që t’i në bazë të përvojës tënde kriminale parashikon që do të ndodhë, është tallja më e madhe me këtë popull e demokratët e thjeshtë.

Si rrallëherë në protesta e PD kemi një angazhim të madh të familjes Berisha në protestë. Vajza, djali dhe dhëndri janë thuajse çdo moment aty? Duket si një protestë e familjes Berisha në të vërtet…

A ka tallje dhe poshtërim më të madh të kësaj proteste kur sheh të jenë aktivë dhe promotorë të saj pjesëtarët e kësaj familje mafioze, që në saj të postit të babait të tyre vodhën, grabitën, vranë njerëz të pafajshëm. A ka absurditet më të madh që të pranosh t’u shkosh mbrapa këtyre hajdutëve të babëzitur që nuk njohin moral, as drejtësi, që kanë bërë sekserin e babait të tyre me çanta të mbushura me dollarë, që kanë grabitur toka pronarësh të ligjshëm e shtetërore duke i regjistruar në emra të pjesëtarëve të klanit të tyre kriminal.

Ajo çadër e ngritur në mes të bulevardit është streha e krimit të familjes Berisha dhe klanit të saj, është mburoja e sistemit të korruptuar e kriminal të drejtësisë, është mburoja e mbrojtjes së sistemit të mos ndëshkimit, është çadra e turpit që demokratët e vërtetë e idealistë duhet ta braktisin me përbuzje. Të bën përshtypje se kësaj proteste mundohen t’i japin ngjyra kombëtare e patriotike, por nuk duhet lënë pa përmendur se kjo protestë vjen në një moment delikat për Kosovën ku pritet votimi për ndarjen komunale.

Gjithashtu votimi për demarkacionin dhe fillimi i veprimtarisë së gjykatës speciale, gjithmonë kur në Kosovë ka patur zhvillime madhore e jetike që nga dy korriku i 1990 e deri më sot, klanet antishqiptare dhe marionetat serbe në politikën shqiptare me kryemarionetën serbe Sali Berisha kanë tentuar dhe bërë destabilizimin e Shqipërisë dhe një nga qëllimet e këtij destabiliteti e kaosi që synon të arrihet me anë të kësaj proteste është dëmtimi i stabilitetit të Kosovës e largimi i vëmendjes ndërkombëtare ndaj saj. Asgjë nuk është e rastësishme, por e planifikuar në skutat e errëta të Beogradit e të Athinës që nuk kanë dëshiruar kurrë bërjen e shtetit shqiptar…