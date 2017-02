Mero Baze

E shikoj se ka një irritim popullor me shpërthimin e Lulzim Bashës në çadër sot paradite. I ka irrituar deklarata e tij për luftë, për lëvizje guerile, për rezistencë trup më trup, dhe gomarllëqet e tjera që tha. Nuk ka vend për kaq irritim. Për panik, jo e jo!

Lulzim Basha e bëri këtë deklaratë “në të shtatat” e protestës paqësore, e cila për hirë të së vërtetës nuk I shkonte fare.U mundua disa ditë ta mbivlerësonte atë, por e pa që dita ditës rezitenca po ftohej.

Disa ditë më pas ndjehej qartë që PD u pendua për atë protestë paqësore dhe filluan të gjithë nga pak, të ngrejnë zërin dhe të kërcënojnë. Basha po ashtu. Kakofonia e ideve brenda PD u bë e padureshme. Basha flet që ska zgjedhje, Berisha, Topalli, Bregu e Patozi flasin që ska bojkot, Paloka thotë që ska qetësi, Flamur Noka thotë që ska shpëtim, Bylykbashi thotë ska “Veting”, e kështu me rradhë. Në këto kushte Basha thjeshtë po tenton të bërtas fort e ti bëj të tjerët të mos dëgjohen. Ai kërkon pikërisht që shtypi dhe njerëzit të flasin për të dhe jo për secilin që merr mikrofonin tek çadra. Shumë nga ata, pa dashje thonë gjëra normale dhe kjo ja prish terezinë.

Është kjo aryseja që atë e lëshuan nervat, dhe ulëriti “luftë”. Por mos u trembni! Nuk e ka në kuptimin e vërtet të luftës. E ka me të vetët që po ja bëjnë rrëmujë çadrën. E ka me ata që I thonë si do dalim nga çadra . E ka me ata që I thonë s’ke ku shkon do hyjmë në zgjedhje. E ka me ata që I thonë takohemi pas zgjedhjeve. Më së paku e ka me kundërshtarët e tij politik.

Në këtë pikë I ngjan pak a shumë asaj skenës së Fevziut në një emision, kur po I ziheshin të ftuarit me njëri tjetrin dhe ai ulëriti “Pushoniiiii” me shkop në dorë.

Nuk është se është agresiv. Thjeshtë ndonjëherë të lëshojnë nervat dhe është gjë e mirë që Basha po provon që ka gjak.

Nuk do të ketë luftë vërtet për shumë arsye. Kryearsyeja është se viktima e parë e luftës dhe anarkisë, është ajo çadër. Anarkia që keni të gjithë në mendje duke kujtuar 1997, nuk vjen kurrë nga zëra të ngjirur si I Bashës, por nga humbja e kontrollit të shtetit. Basha nuk e ka parë nga afër se bashkë me gran, morën lekët e VEFA e ikën në Hollandë. Atëhere nejrëzit dolën në rrugë se nuk kishin çfarë humbisnin përballë një shteti të papërgjegjshëm. Por shtetit nuk I vënë kurrë flakën milardierët e tij, pasi turma e revolucionarëve në fillim do tu turret pikërisht atyre. Dhe mendoni se vilat e Lalzit, Laguna Blu, Rolling Hills ku banojnë shumica e çadrës ëshët e gatshme të lërë fatinnë dorë të tyre?

Në asnjë mënyrë. Më parë shkojnë në zyrë të Edi Ramës dhe I bien në gjunjë se sa t’ia dorzojnë fatin e tyre rrugës.

Mendoni vërtet se ata që I kanë akoma lekët nëpër qypa nga frika e Veting-ut do të pranonin një kolaps fianciar në këtë vend, që tu zhvlersoheshin pasuritë? Kurrë nuk do ta bënin

Bizneset kryesore në vend, koncesionet më të mëdha që nga ngjyrosja naftës që e ndan Mulleti me Shkëlzenin , skanimi I doganave, pullat fiskale, etj, janë në duartë e njerëzve të asaj çadre. Milarderët më të mëdhenj të këtij vendi janë miq të asaj çadre. Ata “kapitenët e medies” që citon Basha dhe që kanë përfituar miliona nga pushteti, janë miqtë e superpaguar të Lulzim Bashës, janë ata që kanë legjitmuar vjedhjene votive të tij më 8 Maj 2011 dhe që janë shpërblyer shtrenjtë prej tij. Nëse ka harruar mudn tia kujtojmë dhe ska pse ja faturon Berishës. Sekseri ishte ai vet.

Lulzim Basha nuk ka kujt ti shpall luftë përveç vetvetes. Asaj ja ka shpallur.

Mos e pengoni!.

Lereni ta shpreh dufin deri në fund, se nuk e ka me ne, por me veten dhe të vetët. E ka nga pasiguria për atë që po bën dhe paqartësia e rrugës ku po shkon. Mos u trembni prej tij. Por sidomos, mos e trembni! Lerini të shikojmë ç’mund të bëj një herë të vetme në jetë ky njeri. Nuk na vjen më ky rast.