Zv.Kryeministri Peleshi pret grevistet e Zharrzes: Puna për dëmshpërblimin e banorëve nis që nga java tjetër.

Zv.kryeministri Niko Peleshi tha se nuk ka më arsye pse të protestohet në lidhje me lëkundjet e tokës në Zharrëz. Ai thotë se protesta e banorëve përshpejtoi procesin e nisur prej kohësh nga Qeveria për dëmshpërblimin e tyre, ndërsa shtoi se vijimi i protestave nuk ka më arsye.

Sipas Peleshit, puna për dëmshpërblimin e banorëve nis që nga java tjetër.

“Brenda javës së ardhshme, gjithçka që raporti ka kërkuar dhe detyruar për të gjitha institucionet do të nisë të zbatohet. Brenda javës që vjen do të vendosim për banesat që do të rezultojnë edhe pas rivlerësimit si të dëmtuara rëndë, të pabanueshme për dëmshpërblimin të plotë, jo vetëm nga buxheti i shtetit, por edhe nga kompania”, u shpreh ai.

Në lidhje me banesat e dëmtuara, zv.Kryeministri tha se do të bëhet ekspertizë ndërkombëtare dhe në bazë të rezultatit të kësaj ekspertize do të vendoset për dëmshpërblimin e banorëve.

Përfaqësuesit e qeverisë informuan grevistët se nuk është pritur kjo grevë por që prej rikthimit të lëkundjeve në Nëntor-Dhjetor 2016 dhe përmes grupit ndërministror të ngritur me urdhër të Kryeministrit janë marrë masat si më poshtë:

Që në datën 26 Dhjetor 2016 është urdhëruar ndalimi i injektimit të ujit teknologjik nga Bankers Petrolim në zonën e Zharrëzës, ndalim që vazhdon dhe sot. Nga banorët u kërkua që ndalimi të bëhet definitiv çka u pranua dhe institucionet përkatëse do të marrin masat për ndalimin përfundimtar të injektimit të ujit teknologjik në zone njësoj siç e përcakton edhe raporti i grupit ndërministror të punës.

Është bërë vlerësimi paraprak i dëmeve të shkaktuara në banesat e qytetarëve të Zharrëzës. Janë evidentuar 508 shtëpi të dëmtuara prej të cilave 44 të dëmtuara rëndë dhe 26 të pabanueshme. Banorët kërkuan që vlerësimi të mund të rikryhet në ato raste kur ka kontestime. Brenda javës së ardhme do të ngrihet një grup me ekspertë teknikë për të rivlerësuar rastet e kontestuara nga banorët.

Nga Drejtoria e Emergjencave Civile dhe pushteti lokal, në mënyrë të menjëhershme janë marrë masa për ndjekje me procedurë të përshpejtuar të procesit të sistemimit në banesa me qera në mënyrë të përkohshme për banorët e 70 shtëpive të dëmtuara në mënyrë të rëndë, derisa ato të riparohen apo rindërtohen sipas rastit. Sistemimi i banorëve dhe riparimi i dëmeve të këtyre 70 banesave do të bëhet në masë të plotë nga qeveria dhe kompania pa pritur zbulimin shkencërisht të provuar të shkaqeve të lëkundjeve. Brenda javës që vjen, qeveria angazhohet të përmbyllë të gjitha modalitetet e kërkuara nga grupi ndërministror i punës ngritur me urdhër të Kryeministrit. Për banesat që nuk klasifikohen në gjendjen e emergjencës do të shpërblehen gjithashtu në mënyrë të plotë në varësi të rezultateve të ekspertizës së pavarur mbi shkaqet e lëkundjeve.

Vazhdon procesi i vlerësimit të shkaqeve nga vijnë lëkundjet. Mbi bazën e të dhënave të regjistruara është përzgjedhur një listë ekspertësh të pavarur ndërkombëtar që do të kryejnë këtë analizim.