“Guerrils”: Në Kukës u qëlluam me gurë, policia na rrahu me shkopinj

Pas luftës së deklaratave mes Kukësit dhe Partizanit, sot kanë reaguar edhe tifozët e kuq që ishin protagonistë të episodeve të dhunës që u shënuan gjatë ndeshjes së djeshme.

Përmes një deklarate zyrtare të publikuar sot në “Facebook”, grupimi “Ultras Guerrils” jep versionin e vet për atë çka ndodhi në stadiumin “Zeqir Ymeri”.

Mbështetësit e Partizanit thonë se janë goditur me gurë që vinin nga jashtë, ndërsa akuzojnë policinë se ka ushtruar dhunë ndaj tyre në vend që të qetësonin situatën e të garantonte sigurinë, shkruan Panorama Sport.

Deklarata e plote.

Flasin shume per ne ata qe nuk na njohin, megjithse ata vec e shohin ne rehatine kolltuqeve ndeshjet dhe marrin kompetenca te gjykojne gjithcka e gjithkend, e kjo nuk eshte aspak e hijshme. Ultras Guerrils eshte tifogrupi i vetem qe prej afro 7 vitesh nuk mungon ne asnje ndeshje te vetme ne mbeshtetje te Partizanit pavarsisht cfardolloj problematike te ekipit, te kategorise, te stadiumit , te kilometrave e te mundit. Kemi emancipuar tribunat shqiptare duke sjelle kenge kore e risi, koreografi por si gjithmone pseudo opinionistet nxitojne te nxijne dhe te godasin grupimin ne momente incidentesh e duke reklamuar incidentet e jo mbeshtetjen, vazhdojne me gjykimet e paragjykuara e askush nuk tenton te pyese protagonistet, vazhdojne te bejne gazetari facebooku me pak fjale por ky eshte problemi i tyre.

Gjithsesi ne duam te bejm nje sqarim se i detyrohemi tifozerise sone dhe askujt tjeter. Ne ndeshjen e djeshme atmosfera ishte krejt e qete ne zhurmen e vet. Pavaresisht fryrjes mediatike te bera nga drejtuesit e ekipit kundershtar gjate javes. Gjithcka po shkonte per se mbari deri ne minuten e 65′ kur individe nga jashte stadiumit filluan te godisnin me gure drejt nesh. Nderkohe policia nderhyn dhunshem drejt tifozerise tone pas kunderpergjigjes tone ne vend qe te mbante rendin jashte stadiumit dhe te garantonte sigurine. E pas gjakosjes me gure te njerit nga antaret tane e gjithashtu rrezimit pa ndjenja te nje tifozi paksa ne moshe filloi kundereagimi yne ndaj policise. Megjithse fillimisht po tentonim te qetsonim situaten ne menyre te pakuptimte godisnin tifozet me shkopinj gome. Dhe ne nje situate te tille nga nje ane gure nga jashte stadiumit e nga ana tjeter shkopinj gome mos prisni qe ne te qendrojme duarkryq. Nuk eshte hera e pare qe kjo ndodh e policia na sulmon e madje na ndodh gjithmone ne dhe ne kundervihemi ne te njejten menyre ! E nderkohe qe ju numroni stola te thyer ne stadiumin pa stola (shihni foto perpara takimit, stolat kane qene te thyer) ne denojme shkopinjte e gomes brenda rrethimit te tifozeve ne denojme policine e dhunen ndaj tifozeve ku edhe pse kane deshtuar ne sigurimin e tifozerise e ndeshjes guxojne dhe te sulmojne.

Nga ana tjeter duhet te vini re kushtet e stadiumit dhe tribunen e miqve e pandare nga pjesa tjeter e ku gjate gjithe kohes parakalonin dhe hynin pa problem nga e njejta dere tifoze kuksiane pa patur asnje problem dhe provokim nga ana jone. Ndaj Ekremi te merret me fushaten e Gjicit e jo me tifozet e Partizanit !

Gjithashtu nje thirrje per te gjithe tifozerine e Partizanit, ju rikujtojme se tifozeria jone dhe grupimi Guerrils ka eleminuar dhe ndaluar cdo sharje me baze krahinore, fetare, rracore etj. Ndaj ju bejme thirrje qe sic i kemi eleminuar ne stadium ti eleminojme edhe ne facebook, bashke me kercenimet. Kjo vlen akoma me rreptesisht per antaret. E njejta gje edhe per komentet ne faqe te ndryshme tifozerike !

UG

Fear of the red !