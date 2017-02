Raiola: Donnarumma meriton të luajë në një klub të madh

Gianluigi Donnarumma sapo ka mbushur 18 vjeç, e megjithatë emri i tij po lakohet shumë në merkaton e transferimeve.

“Donnarumma nuk meriton një Milan të madh, por një klub me peshë. Është një djalosh me vlera të rëndësishme njerëzore. Di shumë gjëra në lidhje me të ardhmen e tij, por të parashikosh se çfarë do të ndodhë nga një ditë në tjetrën është e vështirë. Me Milanin kemi bërë një pakt, që ta lëmë të qetë e të mos flasim shumë dhe do ta respektojmë këtë rregull”, tha Raiola.

I pyetur më konkretisht për rinovimin e Donnarummës me kuqezinjtë, Raiola tha se ende nuk ka hyrë në kontakte me pronarët e rinj të Milanit dhe se ai duhet të shohë se çfarë i rezervon e ardhmja dhe opsionet që do t’i jepen, por në fund është vet Donnarumma ai që do të vendosë.