Pafuqi e Berishës, apo sabotim ndaj “Republikës” së Lulit

Nga Mero Baze

Në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” ka më shumë postera të Arminës në kopertinën e një reviste që tregon për pushimet përrallore në hotelet me shtatë yje, se sa protestues brenda çadrës. E dashura e re e djalit të ish- kryeministrit Berisha, ka një vendosmëri të admirueshme për të reklamuar luksin dhe vanitetin, edhe në raport me të dashurin e saj, pamvarësisht klimës politike. Skenat e tyre publike here- herë janë më shumë se sa vulgare. Bëjnë ditëlindje të tipit “laçian”, duke tronditur Tiranën me fishekzjarre, flasin për udhëtime luksoze dhe pushime përrrallore etj.

Pastaj ndajnë rolet. Njëri rri në këmbw tek çadra dhe nxit protestën, tjera rri në posterat që rrethojnë bulevardin dhe tregon jetën e tyre të luksit.

E gjitha kjo nuk do t’ia vlente për vwmendje, nëse Sali Berisha do ta kishte shkëputur jetën e tij politike nga fëmijët e tij, dhe do mbante distancën e duhur nga bëmat e tyre, dhe nëse nuk do t’i përdorte këto gjëra ndaj kundërshtarwve të vet. Jo më larg se sot, ai ka postuar “fakte”, që tre ministra shkojnë me dashnore në hotele (më kënaqi që kishte bërë dhe Ilir Beqajn kurvar)

Por dhe ditën e parë të hyrjes së tij në çadër, Berisha ju referua “vuajtjeve” të fëmijëve të tij, si një prej arsyeve përse ishte aty.

Tetë vite më parë, kur shpërtheu Gërdeci, ai u përball për herë të parë si politikan me një gjëmë të fëmijës së tij, dhe kishte shansin, ose të respektonte shtetin dhe të dorwzonte djalin para drejtësisë, ose të shkatërronte shtetin dhe të mbronte djalin. Zgjodhi të dytën dhe prej asaj kohe, ai është peng në politikw, i këtij vendimi.

Pas 26 arkivolëve të Gërdecit, për të cilët u desh të hidhej vetw në luftë për djalin, u desh ta mbronte atë dhe nga dy sipërmarrës karagjozw amerikanw, që shisnin fishekë kinezë të blerë në Shqipëri në Afganistan, dhe ku i biri i tij, siç e dëshmojnë vet ata, u hyri në mes si sekser për të shmangur partnerin shqiptar Kosta Trebicka. Më vonë partneri u gjet i vrarë, “pasi kishte shkuar për gjah”, ndërsa dy amerikanët përfunduan në burg.

Berisha ishte i vetmi që nuk u dorëzua përsëri. Nuk e dorwzoi atë, as në skandalin e tokave në bregdet, që nga plazhi i Gjeneralit, e deri tek historia e tokave në Ksamil, edhe pse dy shokët e djalit dalin gjithandej si pronarë me tokë të dhuruar nga ata që u kthehet toka.

I futur në një spirale pa kthim, Sali Berisha u kthye në të vërtetw në një badigard të historive të djalit tw tij, për çdo transaksion, për çdo privatizim, për çdo koncesion që ai ka dhënë nën rekomandimet e tij.

Tani në vitin e katërt të opozitës, Sali Berisha duket se po këmbwngul të qëndrojw në politikë për të njëjtën arsye. Ai duket se ndjehet i pasigurt se çfarë mund të ndodhw për familjen, nëse ai nuk është ende një faktor në politikë. Për herë të parë në historinë e tij, i biri, që nuk ka shkuar të dëshmojw as për Gërdecin, as për fishekët kinezë e Kosta Trebickën, dhe as ndërmjetësitw e tij në çdo privatizim e koncesion, po dëshmon për një aferë korruptive, ku roli i tij është flagrant. Bëhet fjalë për privatizimin e OSHE nga CEZ, ku një sekser i emëruar prej tij, ka tërhequr 7 milionë euro brenda ditës para zgjedhjeve të 2009 dhe se një partner i tij i regjistruar ne parajsat fiskale, në koncesionin e ngjyrosjes së naftës, rezulton se ka paguar në adresë të tij shuma të majme.

Në gjithë këtë panoramë dramatike të përpjekjeve të Berishës për të mbrojtur historitë korruptive të familjes së tij, ky shkëlqimi i romancave dhe luksit të djalit të tij që rrethojnë çadrat e protestuesve me karafila dhe luks pushimesh në resorte shtatw yjëshe, nuk ka shpjegim normal.

Sali Berisha është prej atyre që e di fuqinë që kanë këto dy panorama tek njëra- tjetra. Ai vet është përdoruesi më i madh i shpikjeve për jetën private të kundërshtarwve në raport me politikën. Ai vet përditë krijon historira dashnoresh, për ministra apo zyrtarë të pasur, me shpresë se kështu do të nxisw revoltën popullore kundër tyre. Fakti që i njëjti person nuk e ndal dot këtë marrëzi brenda familjes së tij, është shenjë e frikshme, se ai vërtetw nuk ka pasur çfarë t’i bëjw të birit. Ndoshta duhet menduar pozitivisht për Sali Berishën si njeri në hall në këtë rast, edhe pse ai nuk e do këtë “nam të keq”.

Se të bësh protestë politike në çadër kundwr varfërisë dhe korrupsionit, të flasësh për miliona dhe afera seksuale të kundërshtarëve dhe të mbushësh Tiranën me kopertinën e një interviste idiote që tregon si ja “japin” pronarët e hoteleve me shtat yje dhomën falas, do të thotë se ke një hall më të madh se sa duket. Ose nuk të pyet njeri as brenda familjes biologjike, ose vet familja është duke i bërë karshillëk “Republikës” së re të Lulzim Bashës, i cili nga një anë denoncon oligarkët, dhe nga ana tjetër çadristët kanë sytë nga kopertina e Arminës.

Dhe kjo mund të prodhojw një bezdi më të madhe brenda çadrës për pafuqinë e Sali Berishës ndaj familjes së tij, ose ligësisë me të cilën kërkon të mbysw një protestë që duket se po i nxjerr nga duart dhëndrin brenda, që ka fut në PD. Dhe këtë sherr luksi kishte tepër çadra!