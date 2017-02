INTERVISTA/ Ish-zv.Kryeprokurori Dervishi: Kandidat për organet e “Vetting”-ut. Dëshiroj të kontribuoj tek Prokuroria Speciale ose Byroja e Hetimit

Në një intervistë për “TemA” ish-zv.Prokurori i Përgjithshëm në fillim të viteve ’90 Fatos Dervishi rrëfen arësyet e aplikimit të tij për të qënë pjesë e organeve të Vetting-ut në Shqipëri.

Për gati 20 vite me banim në SHBA, me një karrierë të pasur profesionale në fushatën e avokatisë, Dervishi i është përgjigjur apelit tëe autoriteteve shqiptare dhe aty ndërkombëtare për t’u rikthyer dhe kontribuar për implementimin e reformës në drejtësi në Shqipëri.

Ai e vlerëson me nota maksimale këtë reformë, produkt i ekspertëve e politikës shqiptare me mbështetjen e fortë të SHBA dhe BE, dhe beson se drejtësia e re që do të vendoset në Shqipëri do të jetë një shpresë për shqiptarët.

Duke vlerësuar “sitën” e Vettingut për të gjithë kandidatët nën monitorimin e partnerëve tanë ndërkombëtarë si mjaft të domosdoshëm, Dervishi thotë se do të kishte dëshirë që kontributin e tij ta jepte te Prokuroria Speciale SPAK ose tek Byroja Kombëtare e Hetimit. N

dërsa, duke u përgjijur për precedentët e dënimit të zyrtarëve shumë të lartë për korrupsion në Kroaci dhe në Rumani, Dervishi thotë se përvoja e vendeve të rajonit, do të jetë një ndihmësë dhe për Shqipërinë në zbatimin real të reformës në drejtësi. Sipas tij, përvoja që vetë ai ka përfituar në SHBA, do jetë një mundësi më shumë për të dhënë gjithçka në drejtësi.

Përfshirja juaj në listën e kandidatëve për organet e Vetting-ut, tregon se është shtuar besimi se në këtë vend mund të bëhet drejtësi?

Qyetarët shqiptarë mund ta ndjejnë këtë besim për shkak të kalimit të reformës në drejtësi, si një dëshirë për të bërë drejtësi dhe që të shikojnë një rezultat të vërtetë. Ashtu si dhe ne të tjerët, që nuk ndodhemi në Shqipëri fizikisht për me mendje gjithnjë, dhe që kërkojmë dhe jemi gati të japim kontributin tonë për Shqipërinë, nën moton që ka thënë dhe Presidenti Kenedi: “çfarë ti mund të bësh për vendin tënd”.

Kjo ishte dhe arësyeja që aplikova për të qënë pjesë e organeve të “Vetting”-ut për vlerësimin dhe rivlerësimin e figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Në të njëjtën kohë iu përgjigja edhe thirrjes që kanë bërë zyrtarisht autoritetet shqiptare dhe ato ndërkombëtare, të cilët kanë kërkuar që “cilido që është patriot dhe do që të kontribuojë për vendin, ky është momenti”.

Mendoni se me implementimin e Reformës në Drejtësi mund te pastrohet sistemi i drejtësisë në Shqipëri dhe a do arrihet të bëhemi të krahasueshëm me vendet e tjera?

Patjetër që po. Me qëllim që ligji të zbatohet në mënyrë uniforme, njëlloj dhe i barabartë për të gjithë shqiptarët, të çfarë kategorie apo niveli zyrtar qoftë ai. Kjo mënyrë e të bërit drejtësi do t’i japë shanse vendit dhe qytetarëve që do të shkojnë në gjykatë dhe prokurori se do të gjejnë një zgjidhje të drejtë dhe ligjore për problemin dhe hallin e tyre. Që do gjejnë një zgjidhje që nuk do të këtë asnjë ndikim nga faktorë politikë dhe ekonomike, por vetëm nga parimet juridike dhe bindjen e brendshme të njerëzve që bëjnë drejtësi, të bazuar në ligje dhe në prova. Por që është dhe më kryesore, do të gjejnë një drejtësi të bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Jetoni prej shumë vitesh në SHBA, pas një përvoje jo fort të shkurtër si numri dy i Prokurorise Shqiptare. Mendoni se përvoja juaj mund të ndikojë sadopak në zbatimin me rigorozitet sipas ligjit të Reformës, kuptohet nëse do jeni pjesë e trupës?

Patjetër që po. Por të kuptohemi drejt. Unë jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Nju Jork prej 19 viteësh, ku kam një jetë shumë të mirë. Kam zyrën time të avokatisë dhe një jetë shumë të mirë dhe të përkushtuar profesionale.

Në këtë këndvështrim, nisma që mund të ndërmarr është një lloj sakrifice për jetën që unë kam ngritur këtu përgjatë gjithë këtyre viteve, me gjithë familjen time. Por kur kjo sakrificë shkon në dobi të vendit ku unë linda dhe nga ku erdha në SHBA, është me të vërtetë një sakrificë e këndshme dhe që më bën të ndjehem shumë mirë.

Dëshira ime më e madhe që të kontribuoj në Sistemin e Prokurorisë, të cilin unë e njoh shumë më mirë sidomos në Prokurorinë Speciale (SPAK) ose në Byronë Kombëtare të hetimit. Do ishte shumë më mirë një kontribut i imi këtu, bazuar dhe në përvojën e gjatë që kam. Por tani që po flasim jemi shumë larg.

Pasi hapi i parë shumë i rëndësishëm dhe shumë i domosdoshëm është që të bëhet “Vetting”-u për të gjithë trupën e gjyqtarëve dhe prokurorëve që do të zgjidhen në organet e implementimit të reformës në drejtësi. Eshtë me një rëndësi të veçantë ky proces dhe po themi që të bëhet përcaktimi i saktë se kush e meriton të qëndrojë në sistemin e drejtësisë, përmes një auto-Vetting-u dhe kalimi në një “filtër” shumë të hollë të të gjithë gjyqtarëve, prokurorëve dhe njerëzve të interesuar për të punuar dhe kontribuar në sistemin e drejtësisë. Filtër që do të bëhet nën monitorimin e rreptë të partnerëve tanë ndërkombëtarë, veçanërisht SHBA dhe BE.

Pastaj mund të flasim me detaje, për rolin që do të ketë gjithkush që kalon me sukses “Vettingun” në implementimin e reformës në drejtësi dhe krijimin e një sistemi drejtësie në Shqipëri që të jepet me të vërtetë drejtësi bazuar në ligj, Kushtetutë dhe përvojës më të mirë të partnerëve tanë ndërkombëtarë.

Mbështetja e partnerëve tanë ndërkombëtare, veçanërisht e SHBA dhe BE ka qenë shumë e madhe dhe vendimtare për reformën në drejtësi. Është një avantazh për ju përfshirja në jetën dhe zhvillimin amerikan në tërë këto vite?

Patjetër që është një avantazh. Dhe është një ndihmesë e madhe nëse unë do të jem pjesë e implementimit të reformës në drejtësi.

Përvoja kroate, rumune dhe e vendeve të tjera të rajonit që kanë arritur dhe në majat më të larta të pushtetit për dënimin e korrupsionit, mendoni se mund të arrihet dhe në Shqipëri pas implementimit të reformës në drejtësi?

Përvojat e vendeve të tjera në rajonin tonë do të ndohmojnë shumë Shqipërinë në implementimin e këtyre ligjeve të reja që kanë pasur bekimin e vendeve të BE dhe të SHBA-së.

Po ju pyes dhe njëherë, mendoni se ka ardhur koha që të vini në Shqipëri për të kontribuar?

Mendoj se ky është momenti i duhur./TemA-m.a.

Kush është Fatos Dervishi sipas Wikipedia-s:

Fatos Dervishi ka qenë Zëvendës Prokurori Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë nga viti 1994 deri në vitin 1998.

Gjatë kohës që ai ishte në detyrë ka hetuar shumë çështje të rëndësishme, siç janë çështja “Nano”, çështja e 5 Minoritarëve, çështjen “Arsid” si dhe një numër të madh çështjesh të tjera.

Në vitin 1998 ai emigroi në ShBA dhe u vendos në New York.

Në shkurt të vitit 2006 ai kaloi provimin e avokatisë në shtetin e New Yorkut. Ai është Partner në Firmën Ligjore “Dervishi, Levine & Morgan, P.C.”, firme kjo që ushtron praktikën e saj ligjore në qytetin e New Yorkut. Zoti Dervishi ka dhe dy partnerë të tjerë të cilët quhen Jared T. LEVINE dhe Duane R. MORGAN. Kjo firmë është një firmë ligjore që merret vetëm me dëmtime personale.

Firma e Z. Dervishi ka qenë, është dhe do të jetë në shërbim te komunitetit shqiptare në shtetin e New Yorkut si dhe më gjerë. Deri tani zoti Dervishi dhe partneret e tij kanë punuar si avokate tek firma ligjore “lipsig, Shapey, Manus & Moverman, P.C.”.

Që nga data 23 shtator 2008 ai së bashku me dy partneret e tij Z. Levine dhe Z. Morgan themeluan dhe krijuan firmën e tyre ligjore.

Të gjithë shqiptarët kudo qe janë në shtetin e New Yorkut apo në shtete të tjera janë të mirëpritur të drejtojnë pyetje dhe te kërkojnë konsultime.

Numri i ri i revistës “Forbes” i ka kushtuar një faqe avokatit shqiptar Fatos Dervishi. Nën okelion” Liderat e Ligjit në Nju Jork” revista ka titullin: “ Përkushtim i pa ndalshëm ndaj klientëve të lënduar dhe familjeve të tyre”.

Sipas “Forbes” nënvizohet se: ”Fatos Dervishi ish –zv/Prokuror i Përgjithshëm i Shqipërisë, është diplomuar për Ligj në Shkollën e Ligjit në Pace University. Është pranuar të ushtrojë profesionin si avokat në Shtetin e Nju Jokut. Ai, gjithshtu është pranuar të praktikojë ligjin para Gjykatës Supreme të SHBA-se”.