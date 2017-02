“Për Nikollën e këdo tjetër, pushteti nuk merret në tavolinë por me votë. Ai nuk u dorëzohet vrasësve e hajdutëve”

Nga Erjon Braçe

Per Nikollen dhe kedo tjeter;

E para, pushteti nuk merret ne tavoline, nuk ndodh, nuk ka mundesi, nuk e lejon Kushtetuta, duhen vota, patjeter vota!

E dyta, pushteti nuk i dorrezohet kurre vrasesve dhe hajduteve,

te medhenj a te vegjel qofshin,

vecanerisht kur jane akuzuar, hetuar, ngarkuar me akuze ne kurriz dhe, sot e kesaj dite te pagjykuar;

ndaj duhen patjeter dy gjera:

Vota dhe Drejtesia.

Ketu nis e mbaron, jo ne tavoline!

E treta, pushteti nuk mund te jete mbi interesat kombetare,

nuk mund te kembehet mbeshtetja per pushtet me angazhimin per ta dobesuar kete vend, per ta zvogeluar kete vend,

edhe fizikisht Nikolle;

ndaj me duhet ta them edhe nje here:

Pushteti nuk mund te percaktohet nga Greqia-pjesa politike qe ka humbur perfundimisht ndikimin dhe interesat e saja ne Shqiperi, perfshire edhe marreveshjet e firmosura e vulosura nga ata qe tek ato letra jane “shah mat”;

Pushteti nuk mund te percaktohet nga Serbia-pjesa politike qe ka humbur njehere e pergjithnje ndikimin ne Shqiperi, Shqiperine zyrtare po them se kishte hyre mu ketu me interesa, pastaj ka humbur po kaq njehere e pergjithmone ne Kosove dhe nuk mund te imponohet me as me dhune e as me politika ne Rajon, perfshire edhe qellimin e ndare per ta dobesuar kete vend.

E di, e kam shume te qarte,

Skenari Maqedonas u shkon per shtat!

Por kujdes!

Maqedonia eshte nje vend i paqeverisshem, prej vitesh keshtu.

Kete doni? Ky eshte “shah mat”-i juaj?

Shqiperia eshte nje vend i NATO-s, i monitoruar cdo dite, i vleresuar po cdo dite per shkak te nje procesi vendimmarres ku do apo nuk do Nikolle, ka edhe Shqiperia pjese.

Po le menjane BE-ne, meqe ate e dizinformojne nga Tirana-sipas teje.

E fundit,

eshte neveritese qe pushteti te dale mbi jeten.

Pushtetet qe kane marre jete, nuk riciklohen, kurre, ne dac me vete, ne dac bashke!

Gjaku nuk behet uje, nuk luhet as ne shah!